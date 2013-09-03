Гонения верующих - Россия и СССР - модуль BibleQuote

Модуль Цитата из Библии BibleQuote с книгами - Гонения верующих - Россия и СССР

В модуль вошли книги о преследованиях верующих в России и СССР

Проханов. В котле России

Грачев. В Иродовой бездне (4 кн)

Степняк-Кравчинский. Штундист Павел Руденко

Павел Смоленый. Рассказ бывшего каторжника

Дунаенко Ф. До конца претерпевший

Архимандрит Феодосий (Алмазов). Мои воспоминания. Записки соловецкого узника

Гусарук В. За колючей проволокой немецкого концлагеря

Храпов Н. Счастье потерянной жизни

Понамарев А. Нерассказанная история

Шерилл. Брат Андрей. Божий контрабандист

Винс. Евангелие в узах

Перчаткин Б. Огненные тропы

Пасторы-чекисты

Проханов В котле России



Глава 6. Преследование инаковерующих и сектантов



"Меня гнали, будут гнать и вас".



Иоан (15,20)





Правительство Александра II подготовило закон, который должен был гарантировать религиозную свободу инакомыслящим. Этот закон намечалось провозгласить на Пасху в 1881 году, как часть тщательно подготовленной Конституции. Но убийство императора 1 марта этого года сделало публикацию очень важного акта невозможной.



Александр III возвестил в своем манифесте намерение даровать свободу совести, которую предполагал ввести его отец. Но влияние такого реакционного человека как Победоносцев и других препятствовали ему сделать это, и конституция никогда не была утверждена. Князь Меликов, который был премьер-министром и автором этой конституции, был смещен.



Ретрограды были назначены на все министерские посты и реакция снова вступила в действие. Чтобы лучше понять состояние, при котором духовная и евангелистская работа началась в те дни, необходимо рассмотреть гонения, которые были в то время.





Трудности в организации



Из многих новых законов, которые должны были быть включены в Конституцию, только закон, касающийся инакомыслящих и сектантов, был провозглашен. Он давал возможность инакомыслящим и сектантам организовывать свои богослужения, если они составляют значительную часть определенного селения.



Это разрешение ограничивалось многими формальностями и запретами. Лишь немногие могли воспользоваться законом.



Разрешение зависело от местных властей. Однако местные власти были в контакте с местными священниками, епископами и архиепископами. Понятно, что официального разрешения они почти никогда не давали. В местах, куда ссылали сектантов, и где была значительная часть их, собрание для молитвы без дозволения также не разрешалось. Во всех местах инакомыслящие или не собирались для совместного общения или собирались тайно. Если полиция раскрывала такие встречи, то участники карались либо тюрьмой, либо ссылкой.



Что касается других форм религиозной жизни народа, повсюду было слышно только одно слово - ЗАПРЕЩЕНО.



Согласно законам Империи, было запрещено всем людям иметь религиозные убеждения, отличающиеся от Православных догм или отделяться от Православной церкви. Те, кто признавался виновным, осуждался на ссылку, а их дети изымались и отправлялись в монастырь.





Протест правительству графа Толстого



Один случай такого рода был широко известен в 1892 году, когда дети сектантов "молокан" были взяты в монастырь. Уважаемый писатель граф Лев Толстой написал открытое письмо об этом в адрес высших властей. Дети тех, которые стали инакомыслящими, не только были отобраны у родителей, но также многие были взяты из их домов в Сибири, и на Кавказе. Идея была в том чтобы изолировать этих людей от православного населения.



Имелся также закон, запрещающий сектантам говорить на религиозные темы, несоответствующие доктринам Православной церкви, или убеждать кого-либо принять другое учение, отличающееся от Православной церкви.



Те, кто был виновен в этом, особенно если кто-нибудь изменял свои религиозные убеждения под влиянием таких разговоров, были сосланы в Сибирь. Их "преступление" называлось прозелитизм. Наказанием для некоторых или даже для большинства был приговор к тяжелой работе в ссылке. Также этот закон применялся к тем, кто неуважительно говорил о святых иконах и о поклонении мощам Святых, о ритуалах Русской Православной церкви. Эти законы были несправедливы сами по себе, но хуже всего было то что они истолковывались расширительно.



Священники Православной церкви, будучи бессильны бороться против религиозного движения духовным оружием, сделали эти законы оружием против любого проявления свободной религиозной мысли.



Если священники знали, что в определенном месте есть человек, который думает или говорит как диссидент или сектант, они сначала направляли кого-нибудь к этим инакомыслящим или сектантам, чтобы вести с ними беседы по религиозным вопросам в присутствии свидетелей. Затем они заявляли в местный суд, обвиняя его в прозелитизме, и человек подвергался суду, приговору и высылке.



Конечно, во всех этих делах лжесвидетельство играло главную роль. Если тем не менее никакой вины не было найдено, за что они могли бы быть преследуемы по закону, другое средство оставалось в руках священников - изгнать его. Это называлось административным решением. В таких случаях священники апеллировали к высшей местной власти, обвиняя инакомыслящих в том, что они являются сектантами и опасными пропагандистами своей ереси и просили выслать их. Такие сектанты, как правило, высылались.





Сектанты не имеют законной опоры



Отделение от Православной церкви рассматривалось как незаконный акт и сектанты были лишены многих прав. Их бракосочетание рассматривалось незаконным, а их дети считались незаконнорожденными. Дети сектантов не регистрировались, не имели документов и поэтому их не принимали в школы. Когда сектант умирал, священник запрещал его хоронить на православном кладбище. С другой стороны не было специальных кладбищ, где могли бы быть похоронены умершие.

Таким образом во многих случаях тела мертвых оставались в доме долгое время, и семьи умерших переносили большие страдания. Тела почивших хоронились на еврейских кладбищах или просто в поле. Диссиденты сжигали своих мертвых в своих дворах и огородах. Каждый может представить, какие страдания причиняли эти действия священников инакомыслящим. Очень часто священник натравливал толпу и она нападала на штундистов и на других инаковерующих. Из всего этого становится ясно, что даже малейшего проявления религиозной свободы не было в то время, и эти условия сохранялись практически до 1905 года.

07.01.11 - модуль в формате ANSI для BQ 5/6 и Андроид