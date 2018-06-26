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Каспер - Богословие - модуль BibleQuote

Вальтер Каспер - Бог Иисуса Христа
Категория BIBLEQUTE MODULES, Theology mod
"Бог Иисуса Христа", фундаментальный богословский труд кардинала Вальтера Каспера, затрагивающий проблему атеизма и исповедания триединого Бога в современном мире. Автор рассматривает философские и мировоззренческие основания атеизма в европейской культуре и пишет о христианском понимании Бога, о Боге Иисуса Христа и об исповедании Троицы."Бог Иисуса Христа" - книга, заслуженно ставшая классикой западной богословской мысли ХХ века.

Каспер - Богословие - BibleQuote

Книги в модулу BibleQuote - Богословие Вальтер Каспер
История модуля BibleQuote:
1 30.10.11 - модуль в юникоде в формате .bqb для BibleQuote6
Вошли книги "Бог Иисуса Христа" и "Иисус Христос"
2 Модуль в кодировке UTF-8 для BibleQuote6 и Андроид - 21/02/2013

Вальтер Каспер - Бог Иисуса Христа

Часть I. ВОПРОС О БОГЕ СЕГОДНЯ
  • I. Бог как проблема
  • II. Отрицание Бога в современном атеизме
  • III. Апория богословия перед лицом атеизма
  • IV. Опыт и познание Бога
  • V. Познание Бога в вере
Часть II. ВЕСТЬ О БОГЕ ИИСУСА ХРИСТА
  • I. Бог — всемогущий Отец
  • II. Иисус Христос — Сын Божий
  • III. Святой Дух — Господь животворящий
Часть III. БОЖЕСТВЕННАЯ ТАЙНА ТРОИЦЫ
  • I. Основание учения о Троице
  • II. Развитие учения о Троице
Вальтер Каспер Иисус Христос

Вальтер Каспер - ИИСУС ХРИСТОС

Год издания: 2005
Москва, изд. ББИ
Труд кардинала Вальтера Каспера "Иисус Христос", переиздававшийся в Германии одиннадцать раз и переведенный на десять языков, посвящен систематическому изучению христологической традиции в контексте современной богословской и философской мысли. Книга представляет собой итог дискуссии о личности Иисуса Христа за последние несколько десятилетий. Автор рассматривает все современные христологические школы, духовные традиции христианства и достижения новозаветной библеистики в вопросе об Иисусе из Назарета и Христе послепасхальной веры.

Вальтер Каспер Петрово служениеКаспер В., ред. Петрово служение. Диалог католиков и православных

ББИ, 2006
Пер. с англ., фр., ит. Тема книги - служение апостола Петра в его богословских и исторических аспектах.
Через призму Петрова служения на материалах источников и современных исследований рассматривается авторитет церкви, библейские основания церковной власти, церковное право Востока и Запада.

Авторы книги - крупнейшие современные православные и католические богословы.
ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ И КАТОЛИЧЕСКУЮ ГЕРМЕНЕВТИКУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ I ВАТИКАНСКОГО СОБОРА Вальтер Каспер
СЛУЖЕНИЕ ПЕТРА — ПО НОВОЗАВЕТНЫМ ОСНОВАНИЯМ Иоахим Гнилка
К ВОПРОСУ О БИБЛЕЙСКОМ ОСНОВАНИИ ПЕРВЕНСТВА Феодор Стилианопулос
ПРИМАТ ПАПЫ РИМСКОГО И ПЕНТАРХИЯ ПАТРИАРХОВ В ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ Власиос Фидас
ПАТРИСТИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПЕТРЕ, ЕПИСКОПЕ РИМСКОЙ ЦЕРКВИ.
РОЛЬ ЕПИСКОПА РИМА ВО ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРАХ Витторио Пери
«ПЕРВЕНСТВО ПЕТРА». РОЛЬ ЕПИСКОПА РИМА СОГЛАСНО КАНОНИЧЕСКОМУ ПРАВУ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ ПЕРВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ.
Канонико-экклезиологическая оценка
В. Николае Дурэ
ВОПРОС О ПЕРВЕНСТВЕ РИМА В ТРУДАХ СВ. МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА
Жан-Клод Ларше
СОВРЕМЕННЫЕ ДИСКУССИИ О ПЕРВЕНСТВЕ В СВЯЗИ С I ВАТИКАНСКИМ СОБОРОМ
Герман Йозеф Поттмайер
СОВРЕМЕННЫЕ ДИСКУССИИ О ПЕРВЕНСТВЕ В ПРАВОСЛАВНОМ БОГОСЛОВИИ
Иоанн Зизиулас

Просмотров 2 987
Рейтинг 4.7 / 5
Добавлено 26.06.2018
Rate this publication:
4.7/5 (15)

Comments (3 comments)

B
brat Andron 12 years ago
Книга Каспера "Иисус Христос" очень хорошая. Но тяжеловато было читать. Эти богословские термины, еле осилил.
G
ggalburg 13 years ago
Спасибо !!
G
gloria 14 years ago
Спасибо!

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