Каспер - Богословие - модуль BibleQuote
"Бог Иисуса Христа", фундаментальный богословский труд кардинала Вальтера Каспера, затрагивающий проблему атеизма и исповедания триединого Бога в современном мире. Автор рассматривает философские и мировоззренческие основания атеизма в европейской культуре и пишет о христианском понимании Бога, о Боге Иисуса Христа и об исповедании Троицы."Бог Иисуса Христа" - книга, заслуженно ставшая классикой западной богословской мысли ХХ века.
Каспер - Богословие - BibleQuote
Книги в модулу BibleQuote - Богословие Вальтер Каспер
История модуля BibleQuote:
1 30.10.11 - модуль в юникоде в формате .bqb для BibleQuote6
Вошли книги "Бог Иисуса Христа" и "Иисус Христос"
2 Модуль в кодировке UTF-8 для BibleQuote6 и Андроид - 21/02/2013
Вальтер Каспер - Бог Иисуса Христа
Часть I. ВОПРОС О БОГЕ СЕГОДНЯ
- I. Бог как проблема
- II. Отрицание Бога в современном атеизме
- III. Апория богословия перед лицом атеизма
- IV. Опыт и познание Бога
- V. Познание Бога в вере
Часть II. ВЕСТЬ О БОГЕ ИИСУСА ХРИСТА
- I. Бог — всемогущий Отец
- II. Иисус Христос — Сын Божий
- III. Святой Дух — Господь животворящий
Часть III. БОЖЕСТВЕННАЯ ТАЙНА ТРОИЦЫ
- I. Основание учения о Троице
- II. Развитие учения о Троице
Вальтер Каспер - ИИСУС ХРИСТОС
Год издания: 2005
Москва, изд. ББИ
Труд кардинала Вальтера Каспера "Иисус Христос", переиздававшийся в Германии одиннадцать раз и переведенный на десять языков, посвящен систематическому изучению христологической традиции в контексте современной богословской и философской мысли. Книга представляет собой итог дискуссии о личности Иисуса Христа за последние несколько десятилетий. Автор рассматривает все современные христологические школы, духовные традиции христианства и достижения новозаветной библеистики в вопросе об Иисусе из Назарета и Христе послепасхальной веры.
Каспер В., ред. Петрово служение. Диалог католиков и православных
ББИ, 2006
Пер. с англ., фр., ит. Тема книги - служение апостола Петра в его богословских и исторических аспектах.
Через призму Петрова служения на материалах источников и современных исследований рассматривается авторитет церкви, библейские основания церковной власти, церковное право Востока и Запада.
Через призму Петрова служения на материалах источников и современных исследований рассматривается авторитет церкви, библейские основания церковной власти, церковное право Востока и Запада.
Авторы книги - крупнейшие современные православные и католические богословы.
ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ И КАТОЛИЧЕСКУЮ ГЕРМЕНЕВТИКУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ I ВАТИКАНСКОГО СОБОРА Вальтер Каспер
СЛУЖЕНИЕ ПЕТРА — ПО НОВОЗАВЕТНЫМ ОСНОВАНИЯМ Иоахим Гнилка
К ВОПРОСУ О БИБЛЕЙСКОМ ОСНОВАНИИ ПЕРВЕНСТВА Феодор Стилианопулос
СЛУЖЕНИЕ ПЕТРА — ПО НОВОЗАВЕТНЫМ ОСНОВАНИЯМ Иоахим Гнилка
К ВОПРОСУ О БИБЛЕЙСКОМ ОСНОВАНИИ ПЕРВЕНСТВА Феодор Стилианопулос
ПРИМАТ ПАПЫ РИМСКОГО И ПЕНТАРХИЯ ПАТРИАРХОВ В ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ Власиос Фидас
ПАТРИСТИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПЕТРЕ, ЕПИСКОПЕ РИМСКОЙ ЦЕРКВИ.
РОЛЬ ЕПИСКОПА РИМА ВО ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРАХ Витторио Пери
«ПЕРВЕНСТВО ПЕТРА». РОЛЬ ЕПИСКОПА РИМА СОГЛАСНО КАНОНИЧЕСКОМУ ПРАВУ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ ПЕРВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ.
Канонико-экклезиологическая оценка
В. Николае Дурэ
ВОПРОС О ПЕРВЕНСТВЕ РИМА В ТРУДАХ СВ. МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА
Жан-Клод Ларше
СОВРЕМЕННЫЕ ДИСКУССИИ О ПЕРВЕНСТВЕ В СВЯЗИ С I ВАТИКАНСКИМ СОБОРОМ
Герман Йозеф Поттмайер
СОВРЕМЕННЫЕ ДИСКУССИИ О ПЕРВЕНСТВЕ В ПРАВОСЛАВНОМ БОГОСЛОВИИ
Иоанн Зизиулас
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