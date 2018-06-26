Каспер - Богословие - модуль BibleQuote

"Бог Иисуса Христа", фундаментальный богословский труд кардинала Вальтера Каспера, затрагивающий проблему атеизма и исповедания триединого Бога в современном мире. Автор рассматривает философские и мировоззренческие основания атеизма в европейской культуре и пишет о христианском понимании Бога, о Боге Иисуса Христа и об исповедании Троицы."Бог Иисуса Христа" - книга, заслуженно ставшая классикой западной богословской мысли ХХ века.

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Часть I. ВОПРОС О БОГЕ СЕГОДНЯ

Труд кардинала Вальтера Каспера "Иисус Христос", переиздававшийся в Германии одиннадцать раз и переведенный на десять языков, посвящен систематическому изучению христологической традиции в контексте современной богословской и философской мысли. Книга представляет собой итог дискуссии о личности Иисуса Христа за последние несколько десятилетий. Автор рассматривает все современные христологические школы, духовные традиции христианства и достижения новозаветной библеистики в вопросе об Иисусе из Назарета и Христе послепасхальной веры.

ББИ, 2006

Пер. с англ., фр., ит. Тема книги - служение апостола Петра в его богословских и исторических аспектах.

Через призму Петрова служения на материалах источников и современных исследований рассматривается авторитет церкви, библейские основания церковной власти, церковное право Востока и Запада.



Авторы книги - крупнейшие современные православные и католические богословы.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ И КАТОЛИЧЕСКУЮ ГЕРМЕНЕВТИКУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ I ВАТИКАНСКОГО СОБОРА Вальтер Каспер

СЛУЖЕНИЕ ПЕТРА — ПО НОВОЗАВЕТНЫМ ОСНОВАНИЯМ Иоахим Гнилка

К ВОПРОСУ О БИБЛЕЙСКОМ ОСНОВАНИИ ПЕРВЕНСТВА Феодор Стилианопулос

ПРИМАТ ПАПЫ РИМСКОГО И ПЕНТАРХИЯ ПАТРИАРХОВ В ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ Власиос Фидас

ПАТРИСТИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПЕТРЕ, ЕПИСКОПЕ РИМСКОЙ ЦЕРКВИ.

РОЛЬ ЕПИСКОПА РИМА ВО ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРАХ Витторио Пери

«ПЕРВЕНСТВО ПЕТРА». РОЛЬ ЕПИСКОПА РИМА СОГЛАСНО КАНОНИЧЕСКОМУ ПРАВУ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ ПЕРВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ.

Канонико-экклезиологическая оценка

В. Николае Дурэ

ВОПРОС О ПЕРВЕНСТВЕ РИМА В ТРУДАХ СВ. МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА

Жан-Клод Ларше

СОВРЕМЕННЫЕ ДИСКУССИИ О ПЕРВЕНСТВЕ В СВЯЗИ С I ВАТИКАНСКИМ СОБОРОМ

Герман Йозеф Поттмайер

СОВРЕМЕННЫЕ ДИСКУССИИ О ПЕРВЕНСТВЕ В ПРАВОСЛАВНОМ БОГОСЛОВИИ

Иоанн Зизиулас