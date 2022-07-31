Библия - Комментарий библейского института Сансет - комментарий BibleQuote

Начиная с 1962 года Международный Библейский Институт «Сансет» является лидером в сфере изучения Божьего Слова, а также в подготовке лидеров поместных церквей, миссионеров и проповедников для успешного служения в церквях. Более сорока учебных курсов, будучи изначально разработанных в классных условиях, а затем показавших себя незаменимыми и на практике, в условиях реальной жизни, сейчас используются при обучении в Школах Проповедников по всему миру.

В 1989 году была основана видеостудия «Сансет», которая позволила записать каждый из курсов в профессиональном видеоформате. Эти курсы, каждый в сопровождении специально разработанного учебного пособия, были использованы для обучения тысяч студентов, а также позволили создать всемирную сеть филиалов школы «Сансет», использующих эти видеоматериалы.

На данный момент, благодаря милости Божией, отличному редакционному составу, а также людям, чья вера и поддержка в этот проект сделала его возможным, материал Библейской Библиотеки доступен через книгопечатное издание «Сансет» еще большему кругу читателей.

Данная книга – результат многоступенчатого процесса, который начался с записи всего одного курса. Затем звуковой вариант кассеты был переведен, сформирован и отредактирован в письменный вариант. Целью этого редакционного процесса являлось воспроизведение документа, который можно было не только прочесть, но который при этом сохранил бы как содержание и стиль, так и личность автора. Мы верим, что эта цель была достигнута не только в этой книге, но и будет в последующем достигаться во всех запланированных томах Библейской Библиотеки «Сансет».

Особую благодарность необходимо выразить Клайну Пейдену и Труману Скотту, которые еще с 1989 года начали создание данных видеокурсов. Также мы благодарны Бобу Мартину, который является руководителем видеостудии «Сансет», Верджилу Йокому и всему коллективу Заочного отделения Международного Института «Сансет», составившим все учебные пособия для курсов, Стиву Лейоте и коллективу центра переводчиков, явившимися редакторами данных курсов, а также каждому члену Международного Библейского Институту «Сансет», кто вложил много времени и труда в процесс подготовки этих курсов.

В дополнении к английской версии эта книга и все дальнейшие тома Библейской Библиотеки на данный момент переводятся на основные языки мира, чтобы создать библиотеки по изучению Библии, которые будут использоваться для духовного роста христиан, а также для создания и укрепления новых церквей по всему миру.

ОБЕТОВАНИЕ И ВОЗНЕСЕНИЕ

Наставления от воскресшего Христа

Первую книгу (то есть Евангелие от Луки) написал я [к тебе], Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием.

Деяния 1:1–3

Начиная с 1 главы книги Деяний и далее, вплоть до Деяний 8:4, мы узнаем о происхождении, развитии и распространении Церкви согласно наставлениям Христа. Эти несколько глав рассказывают о зарождении и развитии Церкви Господней в Иерусалиме. Во 2 главе книги Деяний мы познакомимся непосредственно с образованием или рождением тела Христова.

В 1 главе описываются дни ожидания, то есть события, предшествующие созданию Церкви. Заметьте, что уже с первых стихов Лука упоминает обо всем, что делал и чему учил Господь от начала. Наш Господь был не просто учителем, Он был еще и делателем. Дела Господа и Его учение описаны в Евангелии от Луки, где Лука также рассказывает о вознесении нашего Господа во плоти (Евангелие от Луки 24). Это же событие описано в контексте 1 главы книги Деяний.

Перед тем, как вознестись во плоти на небеса, Иисус дал апостолам Свой первый свод наставлений. Мы называем это Великим Поручением. Иисус велит апостолам идти проповедовать Евангелие всей твари и научить все народы (Евангелие от Матфея 28:18–20; Евангелие от Марка 16:15–16). Господь давал эти наставления посредством, или через, Святого Духа. Это указывает на то, что все служение нашего Господа и Его учение с момента крещения проходило под руководством, влиянием, ведением и наставлением Святого Духа.

Второй свод наставлений, который Иисус дал апостолам, находится в книге Деяний 1:4–5, где говорится:

И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым.

Это – последнее обетование о ниспослании Святого Духа, которое наш Господь дал апостолам. Однако разговор о том, что такое крещение Святым Духом, пойдет позже, во 2 главе. В 1:6 мы читаем: «Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Уже сам по себе данный вопрос указывает на то, что апостолы еще не до конца оценили и осознали то искупительное духовное царство Христово, которое Господь собирался основать. Вместо того чтобы начинать глубокомысленную дискуссию, Господь, уже неоднократно возвещавший им истину еще до Своей смерти, ответил так:

Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли.

Библия - Комментарий библейского института Сансет - комментарий BibleQuote

© Обф «Восточноевропейская Миссия»

Источник: https://eemeurope.org/e-books/

Данный модуль включает комментарии библейского института Сансет к 19-ти книгам Библии: Лев., Дан., Деян., Посланиям Петра и Иоанна, Рим., Посланиям Коринфянам, Гал., Еф., Флп., Посланиям Тимофею, Титу, Евреям и Откр.

Модуль необходимо загрузить в папку Commentaries программы BibleQuote.