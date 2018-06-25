Лопухин - Толковая Библия - модуль BibleQuote

Модуль BibleQuote - Толковая Библия Лопухина.

Лопухин - Толковая Библия - Модуль Цитата из Библии - BibleQuote

Лопухин А. П. Толковая Библия или комментарий на все книги Священного Писания Ветхого и Нового завета. В трех книгах.

Издательство: Стокгольм: Институт перевода Библии. Переплет: твердый; 4180 страниц; 1987 г.

Изданная в 1904-1913гг "Толковая Библия" А.П. Лопухина (11 томов) - единственное, изданное в России толкование всей Библии.

Уже в 1914 году это издание стало библиографической редкостью.

Самое фундаментальное русское издание Библии - с иллюстрациями и подробным комментарием на все книги.

Автором одного из самых авторитетных исторических комментариев к книгам Священного писания является выдающийся русский библеист Александр Павлович Лопухин (1852-1904).

В 1904 году под редакцией А. П. Лопухина было начато, а после его смерти продолжено и спустя 9 лет завершено преемниками самое масштабное в истории отечественной библеистики издание книг Священного Писания - «Толковая Библия», которая кроме полного библейского текста с иллюстрациями содержит подробный комментарий на каждую книгу.