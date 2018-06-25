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Лопухин - Толковая Библия - модуль BibleQuote

Толковая Библия Лопухина
Категория BIBLEQUTE MODULES, Commentaries mod, Biblical Studies mod, Theology mod
Модуль BibleQuote - Толковая Библия Лопухина.

Лопухин - Толковая Библия - Модуль Цитата из Библии - BibleQuote

Лопухин А. П. Толковая Библия или комментарий на все книги Священного Писания Ветхого и Нового завета. В трех книгах.
Издательство: Стокгольм: Институт перевода Библии. Переплет: твердый; 4180 страниц; 1987 г.
Изданная в 1904-1913гг "Толковая Библия" А.П. Лопухина (11 томов) - единственное, изданное в России толкование всей Библии.
Уже в 1914 году это издание стало библиографической редкостью.
Самое фундаментальное русское издание Библии - с иллюстрациями и подробным комментарием на все книги.
Автором одного из самых авторитетных исторических комментариев к книгам Священного писания является выдающийся русский библеист Александр Павлович Лопухин (1852-1904).
В 1904 году под редакцией А. П. Лопухина было начато, а после его смерти продолжено и спустя 9 лет завершено преемниками самое масштабное в истории отечественной библеистики издание книг Священного Писания - «Толковая Библия», которая кроме полного библейского текста с иллюстрациями содержит подробный комментарий на каждую книгу.
Просмотров 3 508
Рейтинг 5.0 / 5
Добавлено 25.06.2018
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5.0/5 (18)

Comments (4 comments)

N
notan 9 years ago

Спасибо

 
D
DrAlex 13 years ago
Уже несколько раз поднимался вопрос, когда "Цитата" начнет нормально работать с, так называемыми, "неканоническими книгами"? У Лопухина, больше книг, а "Цитата" не может с ними работать.
R
RigelZion 13 years ago
 В модуле надо исправить количество глав в 1,2,3,4 Царств (везде указано на одну меньше).
G
gloria 14 years ago
Спасибо.

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