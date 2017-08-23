Засек - Верующий или доверяющий - модуль BibleQuote

Именно это положение дел волновало меня в 1979 году, когда я был призван на «полновременное служение». До этого десятки людей обращались через нас ко Христу, но спустя некоторое время многие снова отпадали от веры из-за того, что мы не могли довести их до зрелого состояния. Было много овец, но мало пастырей, много "обращенных", но мало "просвещенных". Таким образом, в 1979 году возникли первые ежемесячные пасторские письма, которые мы до сегодняшнего дня рассылаем по всему миру, и теперь собрали в книги. Пусть они внесут свой вклад в дело завершения церкви и введут многих Божьих детей в зрелость.

Данная книга является идущим от сердца вкладом для облегчения бедственного положения в христианстве. Она - ответ на повеление Иисуса Христа из Мф 9:38: «Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал работников на жатву Свою». В предыдущих стихах стоит следующее: «Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а работников мало» (Ст. 36-37).

Иво Засек - Верующий или доверяющийся - модуль BibleQuote

От автора модуля.

Я просто в восхищении от этих книг. Насколько все практично и конкретно, без всякого "размазывания" и теоретического богословия.

Это просто свежая струя Духа в наше застопоренное христианство.

Иво Засек и его семья (11 детей) на практике, своей жизнью являют Евангелие и говорят: приди к нам и посмотри как мы живем (Ин. 1:39). Я думаю, что тот кто прочитает хотя бы первую книгу - "Верующий или доверяющийся?", не останется безразличным. "Зацепит" всех! Думаю, что это именно то, что просто необходимо многим из нас.

Начинают приходить отзывы. А я так и говорил, что зацепит всех. Мы все привыкли прятаться за своим скрытым лицемерием. Да мы все братья, но вот эти пятидесятники, или эти баптисты, или эти харизматы, или... Так братья или... А если братья, то почему у нас такие странные отношения? Нам нужна жизнь - Христос, личность. Каждому. В нас. Через нас. А мы отсутствие полноценной жизни прячем за всевозможными заборами, которых ох как много мы вокруг себя построили. Знаешь, все говорят, что церковь теряет силу, мир входит в церковь, но что есть церковь? Церковь это я, и если я увидел проблемы в церкви то это мои собственные проблемы, а не чьи-то. Я не последователь учения Засека, но я вижу там эти драгоценности, которые надо оттуда извлечь и использовать. Мы должны учиться следовать за жизнью. Время жить из себя заканчивается, готовы ли мы к жизни из Бога? Полностью ли мы возложили все свои заботы на Него? Доверяем ли мы Ему во всех сферах своей жизни? Отдались ли под Его реальное господство? Его Царство уже приблизилось так, что ближе некуда, а куда денется мое желание все контролировать? Кто Господь? Он на деле Хозяин моей жизни, или это только слова? Когда я немощен (и только тогда) я силен. Моя немощь плюс полное доверие Ему равно сила. Это духовное уравнение. Времена тяжкие уже наступили, нам нужна Его сила. Выстоим ли, прорвемся ли? Куда мы направляем свои силы: на борьбу с кем? С братьями или куда? В общем я считаю, что выбирать каждому. И да благословит нас Господь сделать правильный выбор.

Не виноват тот человек, который сообщил о пожаре.

Засек только говорит о пожаре, а мы не кидаемся тушить пожар, кидаемся на него. Но даже если мы его и раздавим, то пожар-то все равно еще больше разгорится. Что будем делать: тушить пожар или затыкать рот сообщившему о пожаре. Благословений всем вам братья!

Иво Засек - Верующий или доверяющийся - модуль BibleQuote - Содержание модуля

Верующий или доверяющийся

Учи меня, Господь

Восстановление всего

Молиться по-апостольски

Воспитывай с видением

Познание Бога

Израиль тень или действительность

Трагедия Лаодикии

Царственное Господство Иво Засек - Верующий или доверяющийся - модуль BibleQuote - Искажённое евангелие последнего времени

Наша дилемма начинается уже с основы нашей веры. Мы сильно обременены «евангелием последнего времени», которого в действительности нет. Это «евангелие» состоит не из непрерывного потока жизни, как это ещё было вначале, а только из отдельных актов. Эти акты следуют один за другим, как обособленные, в себе законченные действия: есть акт покаяния, возрождения, акт водного крещения, затем, быть может, акт крещения Духом. Время от времени исполняются и единичные устные акты исповедания. Когда мы приходим в общины или церкви, то празднуем «акты хлебопреломления», и в итоге, естественно, не должен отсутствовать и «акт проповеди». Наше посещение богослужений - в основе ни что иное, как из общей жизни изолированный «акт»,

который опять заканчивается со звоном церковных колоколов или после того, как пастырь сказал «аминь». После наступают привычные будни, «совершенно иной мир и действительность». Все акты имеют кое-что общее: они совершаются с относительно малыми затратами и вносятся потом в «христианский список обязанностей» как «выполнено».

Такое «акто-понимание» полностью отсутствует в Евангелии, проповедуемом Апостолами. Они говорили всегда только о ПУТИ, т.е. о беспрерывном динамичном процессе. Евангелие для первых учеников было неразделимо связано с сознанием постоянного РАЗВИТИЯ, с непрерывным духовным ростом. Несомненно, и их путь начался с покаяния. Но оно никогда не принималось только как акт, а как то, чем оно истинно и является, т.е. первым «шагом» на пути в духовную действительность. На основе этого в первом столетии об Евангелии говорилось исключительно как о «ПУТИ», а не как сегодня, об одном лишь «ИСПОВЕДАНИИ».

Так, например, когда Павел находился в Ефесе, мы читаем: «Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя ПУТЬ Господень пред народом, то он, оставив их, отделил учеников...» «В то время произошёл немалый мятеж против ПУТИ Господня» (Деян 19:9, 23). Весь мир говорил вначале о Евангелии, как о ПУТИ, вплоть до прорицателей (Деян 16:17).

И всё же так и произошло, как предсказал Иисус Христос: «Потому что тесны врата и узок ПУТЬ, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф 7:14). Годами мы так проповедовали, как будто только немногие найдут «врата», но так вовсе не написано. Кто тщательно читает, что говорит Библия, познает нечто другое. Иисус говорит не о вратах, а о ПУТИ, что ЕГО только немногие найдут. Поэтому и ныне десятки тысяч душ во всём мире находят врата. Но так как мы вход в эти восхвалённые врата вознесли как бы в «акт всех актов», то после мало кого всерьёз интересует путь. И зачем же, если мы существенное уже нашли? Нельзя смешивать врата и ПУТЬ в одно единое, как будто речь идёт о двух взаимозаменяемых понятиях, которые в конечном итоге означают одно и то же. По свидетельству Иисуса путь начинается, несомненно, только после, а не до тесных врат. Из этого исходит следующее: в истинном следовании за Иисусом нет отдельных изолированных «актов». В Царствии Божием есть только взаимосвязанные зарождения, которые потом беспрерывно развиваются дальше до полной зрелости. Это имеет значение во многих областях, касается ли это покаяния или обращения, касается ли это крещений или вечери, духовного возрождения или посещения богослужений и т.д. Я попытаюсь разъяснить это на следующих примерах:

Покаяние, например, берёт своё начало с исповедания грехов. Это не единичный акт, потому что Библия понимает под покаянием совершенно новый и всеохватывающий образ мышления - беспрерывный ПУТЬ преобразования обновлением ума. Таким образом, искреннее покаяние устанавливает своим «исповеданием» не только новое направление, но впредь подчинение провидению Бога во всех помышлениях. Покаяние делает это непрерывно и во всём.

Это есть конкретное содержание греческого слова „metanoia“ (каяться): думать вместе с Богом. Следовать тому, что Бог актуально действует. Следовать тому, что Бог уже свершил и намеривается свершить.

Таким же образом водное крещение является первым шагом на ПУТИ в состояние «верою-считать-себя-за умершего». Как люди после погребения должны жить в безвозвратной действительности, что этого человека нет больше среди них, так же и крещаемый должен относиться после первого шага водного крещения к своей предыдущей жизни: отныне он никогда не будет жить своевольно.

И вечеря не является ни актоподобным демонстрированием сострадания, ни магическим действием, как, к сожалению, это часто имеет место в общинах и церквях. Когда мы «пьём Кровь» Иисуса и «едим Тело» Его, тогда мы укрепляемся в воспоминании того факта, что мы стали причастниками свершённого полного избавления. Эти воспоминания смерти Иисуса и Его воскресения ни в коем случае не должны быть актом, совершаемым вне нашего реального состояния. В вечере мы лишь закрепляем ту позицию веры, в которой мы потом прибываем всю последующую неделю. Мы ведь должны всю неделю «есть Тело» Его и «пить Его кровь»! «Сие творите в Моё воспоминание», - сказал Иисус. Воспоминание (греч. „anamimnesko“) означает интенсивное пребывание в

сознании искупления! Мы часто приходим на собрание с определёнными нуждами и недостатками. Все мы, старые или молодые, всегда стоим у какого-то пункта, который мы в отношении личного освящения или в отношении всеобщего завершения Церкви, ещё

не покорили под свои ноги. Итак, вечеря Господа является определённым сознательным «предпразднованием» каждой ещё предстоящей победы. В вечере мы сознательно наступаем на следующего врага и провозглашаем ему свершённую победу Господа, и тем самым непременное падение врага на всех уровнях. Мы освящаемся только через веру в кровь Иисуса, а не через всевозможные усилия.

Это полное спасение заключает в себе не только прощение, но и полное освобождение от каждой дурной привычки и греха. В вечере мы, веруя, укрепляемся в этих истинах. При этом мы натягиваем вновь верви шатра, точим снова меч обетования и направляем заново наш лук на цель. Вечеря - это отдых и подкрепление на ПУТИ полного освящения. Также и освящение не является актом! Потому что после вечери мы провозглашаем:

«Кровь Агнца сильнее, чем враг и всякая порочность, и этот недостаток побеждён и должен отступить!» Нужно различать между «дано» и «стало»: Так как нам дан ПУТЬ полного искупления, мы, веруя, идём по нему вперёд, пока оно (искупление) полностью не стало нашим. Только тот, кто имеет, тому дано будет! То же самое и с посещением богослужений. Каждая проповедь должна быть по сути дела последующим строительным камнем на совместном ПУТИ Церкви в целом. Рабочий день в первой Церкви был ни чем иным как продолжением общения, а общения были продолжением будней. Иисус воскрес и вознёсся в небеса! Никто из верующих не знал наперёд, как будет происходить развитие под возвышенной Главой. И мы не можем этого знать! Никто не знал, каким образом и через кого Иисус будет говорить в следующий раз. Один раз Он это делал через каких-либо женщин, потом опять через апостолов, потом через проезжающего странника и т.д. Иисус говорил с одним во время работы, другому являлся Он ночью в видении, потом Он снова открывался им в собрании посредством духовных даров благодати. Будни и собрания были непрекращающимся и единым богослужением. На основе этого мы не говорим больше о наших встречах, как о «богослужениях», а только как о собраниях. Богослужение - это не акт! Истинное богослужение - это постоянный непрекращающийся ПУТЬ, оно происходит во всякое время и на всяком месте, чтобы потом опять продолжиться совместно в собраниях, где каждый вносит пережитое с Богом в буднях.