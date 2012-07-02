Раннее христианство - модуль BibleQuote

Модуль Адольф Гарнак - Богословие и история

В модуль вошли:

Адольф Гарнак. История догматов

Часть первая. Возникновение церковного догмата

Книга первая. Подготовительный период

Глава I. Историческая ориентировка

Глава II. Воззрения, общие всем христианам, и отношение к иудейству

Глава III. Общая вера великих церквей и начала познания в христианстве языческого происхождения с зачатками католицизма

Глава IV. Иудео-христиане и их выделение

Глава V. Острая эллинизация христианства

Глава VI. Попытка Маркиона устранить ветхозаветнуюоснову Евангелия, очистить предание и преобразовать христианство на основании Евангелия ап. Павла

Книга вторая. Основание

Глава I. Историческая ориентировка

Глава II. Установление апостольских норм для церковного христианства. Католическая церковь

Глава III. Древнее христианство и новая церковь

Глава IV. Церковное христианство и философия. Апологеты

Глава V. Начала церковно-теологического развития и разработка символа веры в противоположность гностицизму на основании Нового Завета (павлинизма) и христианской философии апологетов: Иринея, Тертуллиана, Ипполита, Киприана, Новатиана

Глава VI. Начало научной церковной теологии и догматики: Климент и Ориген

Глава VII. Окончательный успех теологической спекуляции в области символа веры

Часть вторая. Развитие церковной догмы

Книга первая. История развития догмы как учения о Богочеловеке на почве естественного богословия

Глава I. Исторический обзор

Глава II. Основное понимание спасения и общий очерк вероучения

Глава III. Источники познания и авторитеты, или Писание, предание и церковь

Глава IV. Представление о Боге как Творце и Дарователе спасения

Глава V. Представления о человеке — субъекте принятия спасения

Глава VI. Учение о необходимости и действительности спасения через воплощение Сына Божия

Глава VII. Учение о единосущии Сына Божия с самим Богом

Глава VIII. Учение о полной единородности воплощенного Сына Божия с человечеством

Глава IX. Учение об индивидуальном соединении Божественной и человеческой природы в Сыне Божием

Глава X. Таинства

Глава XI. Заключение. Очерк истории возникновения ортодоксальной системы

Книга вторая. Расширение рамок догмы и превращение ее в учение о грехе, благодати и средствах получения благодати на почве церкви

Глава I. Исторический обзор

Глава II. Западное христианство и богословие до Августина

Глава III. Роль Августина как реформатора христианского религиозного чувства

Глава IV. Роль Августина как учителя церкви

Глава V. История догмы на Западе до начала средневековья (430—604)

Глава VI. История догмы в эпоху Каролингского ренессанса

Глава VII. История догмы в эпоху Клюни, Ансельма и Бернарда до конца XII в.

Глава VIII. История догматики в эпоху нищенствующих орденов до начала XVI в.

Книга третья. Троякий исход истории догматов

Глава I. Исторический очерк

Глава II. Исход истории догмы в римском католицизме

Глава III. Исход истории догмы в антитринитаризме и социнианизме

Глава IV. Исход истории догмы в протестантизме

Дополнение. Цвингли и Кальвин

Адольф Гарнак. Церковь и государство вплоть до установления государственной церкви

Возникновение правового развития церкви

II. Отношение церкви в первом веке (30—130) к государству и культуре

III.Отношение церкви во втором веке (около 130—230) к государству и культуре

IV.Отношение церкви в третьем веке (прибл. 230—311) к государству и культуре

V. Развитие государства в сторону сближения с церковью

VI. Заключительный обзор: от Константина до Грациана и Феодосия (306—395)

Адольф Гарнак. Миссионерская проповедь и распространение христианства в первые три века Из-во Олега Абышко, 2007 г

В книге внимательно рассмотрены и тщательно исследованы практически все стороны раннехристианской жизни как со своей внешней организации и бытовой стороны, так и внутренних условий появления и распространения богооткровенной религии в языческом обществе.



Внешние и внутренние условия миссионерской проповеди христианства в первые три века

Иудейство и его значение для пропаганды христианства

II Внешние условия всеобщего распространения христианства

III Внутренние условия всеобщего распространения христианства

Религиозные основы миссионерской проповеди христианства в первые три века

Евангелие об Исцелителе и исцелении

Борьба против демонов в древней Церкви и значение ее для миссии

Христианство как Евангелие любви и благотворения

Христианство как религия духа и силы, нравственной строгости и святости, авторитета и разума

Христианство как благовестие о «новом народе» и «третьем роде» (историческое и политическое сознание христианства)

Христианство как религия Книги и исполнившейся истории

Миссионеры, действовавшие в первые три века христианства (Апостолы, евангелисты, пророки, учителя; обыкновенные миссионеры)

Методы миссионерской проповеди христианства в первые три века

I.Имена верующих во Христа в первые три века христианства

II Друзья

III. Собственные имена христиан

Общинный строй ранних христиан и значение его для миссии

Препятствия, встречавшиеся на пути распространения христианства в первые три века его истории

Суждения языческой философии о христианстве

Распространение христианства среди различных классов общества в первые три века его истории

Распространение христианства в придворных кружках в первые века

Распространение христианства среди военного сословия

Распространение христианства среди женщин

Гарнак (Harnack) Адольф Гарнак (Harnack) Адольф

Крупнейший исследователь истории раннего христианства, профессор Берлинского университета, признанный глава церковно-исторической науки в Европе конца XIX - начала XX века и видный богослов. Его научные заслуги неоспоримы ни для одного серьезного ученого в области церковной истории, потому и критическое издание его научного наследия на русском языке представляется насущной задачей.

История модуля BibleQuote

02.07.2012 - новый модуль Гарнак А. Богословие и история в кодировке UTF-8 для BQ6 и Андроид

В модуль вошли труды Адольфа Гарнака из 2-х томника "Раннее христианство" - М.: ООО "издательство АСТ"; Харьков: "Фолио". 2001 - 656 с. - (Б-ка "Р.Х. 2000". Серия "Религиозная философия"):

История догматов

Церковь и государство вплоть до установления государственной церкви