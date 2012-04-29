Библия - Современный перевод WBTC - модуль BibleQuote

Модуль BibleQuote - Библия - Современный перевод WBTC Название: Русский Современный перевод/Благая Весть 2006 Аббревиатура названия: WBTC

Кодировка: ANSI

Поддерживается: BibleQuote6

Автор: Всемирный Библейский Переводческий Центр

2006 Российское Библейское Общество

Тип: Bible/Библия

Язык: Русский

Издательство и год издания: WBTC 2006 Москва

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Альтернативное название: Благая Весть

Современный перевод Ветхого и Нового Заветов, выполненный Всемирным Библейским Переводческим Центром.

К Римлянам 8



1 Итак, теперь нет осуждения живущим во Христе.

2 Почему же теперь нет мне осуждения? Ибо через Христа Иисуса закон Духа жизни освободил меня от закона, ведущего ко греху и смерти.

3 Бог исполнил то, чего не смог исполнить закон, ослабленный нашей греховной натурой. Послав на землю Своего Сына в подобии грешного человека, чтобы Тот стал жертвой за грех, Бог осудил грех в человеке,



4 чтобы мы стали праведными, как того требует закон. И теперь мы живём, следуя Духу, а не своей греховной природе.

5 Ибо у тех, кто живёт, следуя своей греховной природе, все мысли устремлены на то, чего желает эта греховная природа, те же, кто живёт, следуя Духу, думают о том, чего желает Дух.

6 Разум, управляемый греховной природой, в конце концов постигает духовная смерть, разум же, управляемый Духом, обретает жизнь и спокойствие.

7 Почему это так? Потому что, если разумом человека управляет его греховная натура, то этот человек - против Бога, ибо не хочет и не может подчиниться закону Божьему,

8 и те, кто подчиняется своей греховной натуре, не могут угодить Богу.