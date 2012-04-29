Библия - Современный перевод WBTC - модуль BibleQuote
Модуль BibleQuote - Библия - Современный перевод WBTC
Название: Русский Современный перевод/Благая Весть 2006Аббревиатура названия: WBTC
Кодировка: ANSI
Поддерживается: BibleQuote6
Автор: Всемирный Библейский Переводческий Центр
2006 Российское Библейское Общество
Тип: Bible/Библия
Язык: Русский
Издательство и год издания: WBTC 2006 Москва
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Альтернативное название: Благая Весть
Тип: Bible/Библия
Язык: Русский
Издательство и год издания: WBTC 2006 Москва
Subject Heading:
Альтернативное название: Благая Весть
Современный перевод Ветхого и Нового Заветов, выполненный Всемирным Библейским Переводческим Центром.
К Римлянам 8
1 Итак, теперь нет осуждения живущим во Христе.
2 Почему же теперь нет мне осуждения? Ибо через Христа Иисуса закон Духа жизни освободил меня от закона, ведущего ко греху и смерти.
3 Бог исполнил то, чего не смог исполнить закон, ослабленный нашей греховной натурой. Послав на землю Своего Сына в подобии грешного человека, чтобы Тот стал жертвой за грех, Бог осудил грех в человеке,
4 чтобы мы стали праведными, как того требует закон. И теперь мы живём, следуя Духу, а не своей греховной природе.
5 Ибо у тех, кто живёт, следуя своей греховной природе, все мысли устремлены на то, чего желает эта греховная природа, те же, кто живёт, следуя Духу, думают о том, чего желает Дух.
6 Разум, управляемый греховной природой, в конце концов постигает духовная смерть, разум же, управляемый Духом, обретает жизнь и спокойствие.
7 Почему это так? Потому что, если разумом человека управляет его греховная натура, то этот человек - против Бога, ибо не хочет и не может подчиниться закону Божьему,
8 и те, кто подчиняется своей греховной натуре, не могут угодить Богу.
9 Вы же не подчиняетесь своей греховной природе, а подчиняетесь Духу, если только Дух Божий живёт в вас. А если кто не имеет Духа Христова, тот не принадлежит Христу.
10 С другой стороны, если в вас Христос, то даже если тела ваши мертвы вследствие греха, Дух даёт вам жизнь, ибо вы оправданы перед Богом.
11 И так как Дух, воскресивший Иисуса из мёртвых, живёт в вас, то Воскресивший Иисуса из мёртвых, дарует жизнь вашим смертным телам через Духа, живущего в вас.
12 И потому, братья, мы не должны подчиняться своей греховной природе и исполнять её желания,
13 ибо если вы живёте, подчиняясь своей греховной природе, то вас настигнет духовная смерть. Но если вы с помощью Духа умертвите свою греховную плоть, то обретёте вечную жизнь.
14 Ибо кто ведом Духом Божьим - истинные дети Божьи.
15 Потому что Дух, обретённый вами, не превращает вас в рабов и не вызывает у вас новый страх, а превращает нас в детей Божьих. И восклицаем мы: "Авва!", что значит "Отец!"
16 Сам Дух подтверждает, что мы - дети Божьи,
17 и раз мы дети Божьи, то мы и наследники Божьи, как Сам Христос, если мы принимаем страдания вместе с Христом, чтобы вместе с Ним обрести славу.
...а вот перевод не очень:(
Эта ссылка не активна litvin-eshatos 20/07/2016
Эта ссылка ведет на скачивание подстрочника Винокурова. Исправьте пожалуйста. Модуль для BibleQuote WBTS.zip - 29/04/2012
Спасибо!
Это не ссылка была, а указание для меня на место где она лежит
Чтоб не смущать - объединил и сделал правильную ссылку.
Спасибо.