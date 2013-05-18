Чистяков - Книги и проповеди - модуль BibleQuote

Модуль Цитата из Библии BuibleQuote Книги и проповеди Георгия Чистякова

В модуле труды филолога, историка, богослова, священника Г. Чистякова

Над строками Нового Завета

Свет во тьме светит

Размышления с Евангелием в руках

На путях к Богу живому

В поисках вечного града

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Георгий Петрович Чистяков

(4.08.1953 — 22.06.2007) — филолог, историк, богослов. Священник Русской Православной церкви.



Отец, Пётр Георгиевич Чистяков, был полковником авиации, преподавателем математики в Военно-Воздушной технической академии имени Жуковского, ветеран войны (умер в 1987 году). Мать – Ольга Николаевна, доцент биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук (ботаник), скончалась 25 января 2008.



Окончив школу на Красноказарменной улице, в 1970 году Георгий Петрович поступил в МГУ на исторический факультет.

Окончил Московский государственный университет в 1975 году по специальности древняя история. Кандидат исторических наук (защитил кандидатскую диссертацию в 1983 году у профессора Голубцовой, тема диссертации: «Труды Павсания как исторический источник»). Имел научное звание доцента по кафедре классической филологии. Владел древними, французским, итальянским и английским языками.

Учёный и священник

С 1975 по 1993 преподавал латинский, древнегреческий языки, введение в романистику и историю романских языков в Московском государственном лингвистическом университете. В 1985—1999 читал в Московском физико-техническом институте курс лекций по Библии, истории христианства и истории богословской мысли, с 1983 – 1999 заведовал кафедрой истории культуры. С 1991 по 2002 преподавал в Российском государственном гуманитарном университете, автор курса лекций «Священное Писание и литургическая литература», спецкурса «Методология историко-культурных исследований».

Читал лекции в Московском государственном университете (курс «Психология религии»), и Католическом Институте св.Фомы (Новый Завет) в Москве, центре «Сен-Жорж» (Париж), Министерстве образования Северной Ирландии, в университетах Страсбурга (Франция), Рима (Италия), Мюнстера и Гамбурга (Германия) и в США (Университеты св.Фомы и «Нотр-Дам»), являлся лектором-консультантом в центре «Russia ecumenica» (Рим).



Заведующий залом религиозной литературы (затем — директор научно-исследовательский центра религиозной литературы и изданий русского зарубежья) Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы. Автор статей и переводов с древнегреческого и латинского (Плутарх, Полемон, Павсаний, Тит Ливий).



Последователь протоиерея Александра Меня. С конца 1992 — диакон, с 1993 – священник в храме святых Космы и Дамиана в Москве, с 1993 также настоятель храма Покрова Богородицы в Детской республиканской клинической больнице. Председатель попечительского совета и преподаватель Общедоступного православного университета, основанного протоиереем Александром Менем. Автор восьми книг, учебного пособия по стилистике латинского языка, ряда учебных программ, более 200 научных и публицистических статей, переводов Плутарха, Полемона, Макиавелли с древнегреческого и итальянского языков.



Член правления и председатель комитета по научной и издательской деятельности Российского библейского общества; член Международной ассоциации исследований по изучению отцов церкви; член редакционных советов журналов «La Nuova Europa» (Милан) и «Истина и жизнь» (Москва), газеты «Русская мысль» (Париж), академического журнала «Вестник древней истории». Входил в Попечительский совет Программы «Линия жизни» британского благотворительного фонда Charities Aid Foundation (CAF – Russia).

Служение в детской больнице

В 1994 г. о.Георгий стал настоятелем больничного храма при отделении гематологии Детской республиканской клинической больницы. Это стало особым служением для интеллигентного священника, знатока мировой литературы и древних языков – быть вместе со страдающими людьми – детьми и их родителями, приезжающими в Москву со всех концов страны и часто остающихся в больнице на годы в ожидании пересадки донорской почки. И это служение о.Георгий также с верностью нёс до конца, пока сам не был сражён смертельной болезнью, еще в большей мере позволившей ему сострадать своим ближним в больничном приходе.



Отец Георгий скончался после тяжёлой болезни, в Москве, 22 июня 2007 года около 18 часов.

Модуль Олега Дорошенко, размещен 26.04.09

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