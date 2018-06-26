Библия - поиски и открытия - модуль BibleQuote
Поиски и открытия библейских текстов - Модуль в прогрмме BibleQuote Цитата из Библии
В модуль вошли книги:
- Лео Дойель. Завет вечности (в поисках библейских манускриптов)
- Амусин И.Д. Находки у Мертвого моря
- М. М. Кубланов. Новый Завет: поиски и находки
- Ф. Ф. Брюс. Свидетельства текстов Нового Завета
Лео Дойель. Завет вечности (в поисках библейских манускриптов)
Папирус Египта
О чем рассказали саркофаги
Торговля папирусами
Жемчужины в кучах мусора
Снова в Оксиринхе
Книга без обложек
Древнейшие книги мира
Библия ханаанеян
Тишендорф в поисках подлинного Нового Завета
Синайский кодекс
Две ученые дамы в Леванте
Неуловимый "Диатессарон"
Новые данные о Новом Завете
Каирская гениза
Пещеры в Иудейской пустыне
Загадка Шапиры
Амусин И. Д. Находки у Мертвого моря
I. Библиотека в пещерах
Библейские тексты
Апокрифическая литература
Неизвестные ранее сочинения
II. Кумранская община
III. По следам повстанцев Бар-Кохбы
Пещеры Вади-Мураббаат
Находки 1960-1961 гг.
Документы пещеры писем
Приложение. Новые находки 1. Папирусы из Самарии в пещерах возле Иерихона
2.Раскопки Масады
М. М. Кубланов. Новый Завет: поиски и находки
Глава I Вместо предисловия
Глава II У истоков Нового завета
Глава III Три Евангелия
Глава IV Синоптическая проблема и четвертое Евангелие
Глава V Деяния. Послания. Апокалипсис
Глава VI Проблема новозаветных персонажей
Глава VII Имена из истории новозаветной критики
Ф. Ф. Брюс. Свидетельства текстов Нового Завета
Глава 1 Это имеет значение?
Глава 2 Тексты Нового Завета: их свидетельства и дата написания
Глава 3 Каноны Нового Завета
Глава 4 Евангелия
Глава 5 Чудеса Евангелия
Глава 6 Важнейшие свидетельства Павла
Глава 7 Тексты Луки
Глава 8 Археологические доказательства
Глава 9 Доказательства, основанные на раннееврейских текстах
Свидетельства языческих текстов
22.10.10 Модуль из этих книг в ANSI для BibleQuote 5,6
29.05.12 Модуль в UTF-8 для BibleQuote6 и Андроид
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