Библия - поиски и открытия - модуль BibleQuote

Поиски и открытия библейских текстов - Модуль в прогрмме BibleQuote Цитата из Библии В модуль вошли книги: Лео Дойель. Завет вечности (в поисках библейских манускриптов)

Амусин И.Д. Находки у Мертвого моря

М. М. Кубланов. Новый Завет: поиски и находки

Ф. Ф. Брюс. Свидетельства текстов Нового Завета Лео Дойель. Завет вечности (в поисках библейских манускриптов) Папирус Египта О чем рассказали саркофаги Торговля папирусами Жемчужины в кучах мусора Снова в Оксиринхе Книга без обложек Древнейшие книги мира Библия ханаанеян Тишендорф в поисках подлинного Нового Завета Синайский кодекс Две ученые дамы в Леванте Неуловимый "Диатессарон" Новые данные о Новом Завете Каирская гениза Пещеры в Иудейской пустыне Загадка Шапиры Амусин И. Д. Находки у Мертвого моря I. Библиотека в пещерах Библейские тексты Апокрифическая литература Неизвестные ранее сочинения II. Кумранская община III. По следам повстанцев Бар-Кохбы Пещеры Вади-Мураббаат Находки 1960-1961 гг. Документы пещеры писем Приложение. Новые находки 1. Папирусы из Самарии в пещерах возле Иерихона 2.Раскопки Масады М. М. Кубланов. Новый Завет: поиски и находки Глава I Вместо предисловия Глава II У истоков Нового завета Глава III Три Евангелия Глава IV Синоптическая проблема и четвертое Евангелие Глава V Деяния. Послания. Апокалипсис Глава VI Проблема новозаветных персонажей Глава VII Имена из истории новозаветной критики Ф. Ф. Брюс. Свидетельства текстов Нового Завета Глава 1 Это имеет значение? Глава 2 Тексты Нового Завета: их свидетельства и дата написания Глава 3 Каноны Нового Завета Глава 4 Евангелия Глава 5 Чудеса Евангелия Глава 6 Важнейшие свидетельства Павла Глава 7 Тексты Луки Глава 8 Археологические доказательства Глава 9 Доказательства, основанные на раннееврейских текстах Свидетельства языческих текстов

22.10.10 Модуль из этих книг в ANSI для BibleQuote 5,6

29.05.12 Модуль в UTF-8 для BibleQuote6 и Андроид