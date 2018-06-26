Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme
esxatos

Библия - поиски и открытия - модуль BibleQuote

Амусин - находки Мертвого моря - модуль BibleQuote
Категория BIBLEQUTE MODULES, Biblical Studies mod, Theology mod

Поиски и открытия библейских текстов - Модуль в прогрмме BibleQuote Цитата из Библии

В модуль вошли книги:
  • Лео Дойель. Завет вечности (в поисках библейских манускриптов)
  • Амусин И.Д. Находки у Мертвого моря
  • М. М. Кубланов. Новый Завет: поиски и находки
  • Ф. Ф. Брюс. Свидетельства текстов Нового Завета

Лео Дойель. Завет вечности (в поисках библейских манускриптов)

Папирус Египта
О чем рассказали саркофаги
Торговля папирусами
Жемчужины в кучах мусора
Снова в Оксиринхе
Книга без обложек
Древнейшие книги мира
Библия ханаанеян
Тишендорф в поисках подлинного Нового Завета
Синайский кодекс
Две ученые дамы в Леванте
Неуловимый "Диатессарон"
Новые данные о Новом Завете
Каирская гениза
Пещеры в Иудейской пустыне
Загадка Шапиры

Амусин И. Д. Находки у Мертвого моря

I. Библиотека в пещерах
Библейские тексты
Апокрифическая литература
Неизвестные ранее сочинения
II. Кумранская община
III. По следам повстанцев Бар-Кохбы
Пещеры Вади-Мураббаат
Находки 1960-1961 гг.
Документы пещеры писем
Приложение. Новые находки 1. Папирусы из Самарии в пещерах возле Иерихона
2.Раскопки Масады

М. М. Кубланов. Новый Завет: поиски и находки

Глава I Вместо предисловия
Глава II У истоков Нового завета
Глава III Три Евангелия
Глава IV Синоптическая проблема и четвертое Евангелие
Глава V Деяния. Послания. Апокалипсис
Глава VI Проблема новозаветных персонажей
Глава VII Имена из истории новозаветной критики

Ф. Ф. Брюс. Свидетельства текстов Нового Завета

Глава 1 Это имеет значение?
Глава 2 Тексты Нового Завета: их свидетельства и дата написания
Глава 3 Каноны Нового Завета
Глава 4 Евангелия
Глава 5 Чудеса Евангелия
Глава 6 Важнейшие свидетельства Павла
Глава 7 Тексты Луки
Глава 8 Археологические доказательства
Глава 9 Доказательства, основанные на раннееврейских текстах

Свидетельства языческих текстов

22.10.10 Модуль из этих книг в ANSI для BibleQuote 5,6
29.05.12 Модуль в UTF-8 для BibleQuote6 и Андроид

Просмотров 1 897
Рейтинг 4.8 / 5
Добавлено 26.06.2018
Rate this publication:
4.8/5 (11)

Comments (4 comments)

Странник Божий 9 years ago

А без регистрации модули не скачиваются?
E
esxatos 9 years ago

Ссылки видны только авторизованным на сайте пользователям.
G
gloria 14 years ago
Спасибо!
P
prosams 12 years ago
Спасибо... вот только в текстах есть ссылки на изображения, а самих изображений в архиве нет... ожидается ли добавить и изображения в модуль?

Похожие модули biblequote

Все модули biblequote