В модуль вошло большинство произведений А. Меня.

Александр Мень - Труды - модуль BibleQuote

Состав модуля по произведения отца александра Меня:

Сын Человеческий

Первые Апостолы

Христианство (Последняя лекция)

Исагогика - том 1-2

Комментарий на Откровение Иоанна Богослова

История религии том 1-6

Мировая духовная культура, христианство, церковь

Магия, оккультизм, христианство

Трудный путь к диалогу

Верую...Беседы на символ веры

Ответы на вопросы слушателей

Практическое руководство к молитве

Aequinox

Таинство, слово и образ

Многие статьи

Александр Мень

Жизнь православного священника Александра Меня внезапно и трагически оборвалась ранним утром 9 сентября 1990 года.

Накануне вечером он выступал с лекцией в Православном университете на Волхонке (2). Домой, в поселок Семхоз, неподалеку от Загорска, возвращался поздно и один.

Вдова вспоминает, что придя домой, он был взволнован. Не раздеваясь, поднялся на второй этаж, всюду включил свет и лишь потом разделся.

Может быть, убийцы поджидали его в этот вечер неподалеку от дома. Быть может, они пытались настигнуть его в этот вечер, но тьма и незнакомая местность помешали их замыслу.

Несомненно, отец Александр, всегда живший напряженной духовной жизнью, не мог не почувствовать надвигающейся опасности. И тем не менее, он не изменил ритма привычной жизни, фотографии, которые были сделаны после его последней лекции, запечатлели на лице пастыря предчувствие трагедии. Рано утром 9 сентября он спешил на электричку, которая отходит от платформы в сторону Москвы в 6:40.



Жена священника, находившаяся дома, услышала стоны и вышла. Но через широкий штакетник забора не было видно, кто стонет у ворот. Испуганная, она вызвала "скорую помощь". Позже она вспоминала: "В семь часов я проснулась от стонов и всхлипываний. Окно комнаты, где я сплю, выходит на улицу и мне все было слышно. Какое-то время я не решалась выйти, затем оделась и подошла к калитке. За ней лежал окровавленный мужчина, узнать, кто это, было невозможно. По телефону вызвала "скорую" и до тех пор, пока не приехала милиция и не попросила подойти к убитому, не знала, что это мой муж".

История модуля BibleQuote

26.04.2009 - первая редакция модуля

07.11.2011 - вторая редакция, небольшие правки