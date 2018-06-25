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Мень - Труды - модуль BibleQuote

Александр Мень
Категория BIBLEQUTE MODULES, Biblical Studies mod, Theology mod, Apologetics mod, History mod, Ethics mod
В модуль вошло большинство произведений А. Меня.

Александр Мень - Труды - модуль BibleQuote

Состав модуля по произведения отца александра Меня:
  • Сын Человеческий
  • Первые Апостолы
  • Христианство (Последняя лекция)
  • Исагогика - том 1-2
  • Комментарий на Откровение Иоанна Богослова
  • История религии том 1-6
  • Мировая духовная культура, христианство, церковь
  • Магия, оккультизм, христианство
  • Трудный путь к диалогу
  • Верую...Беседы на символ веры
  • Ответы на вопросы слушателей
  • Практическое руководство к молитве
  • Aequinox
  • Таинство, слово и образ
  • Многие статьи

Александр Мень

Жизнь православного священника Александра Меня внезапно и трагически оборвалась ранним утром 9 сентября 1990 года.
Накануне вечером он выступал с лекцией в Православном университете на Волхонке (2). Домой, в поселок Семхоз, неподалеку от Загорска, возвращался поздно и один.
Вдова вспоминает, что придя домой, он был взволнован. Не раздеваясь, поднялся на второй этаж, всюду включил свет и лишь потом разделся.
Может быть, убийцы поджидали его в этот вечер неподалеку от дома. Быть может, они пытались настигнуть его в этот вечер, но тьма и незнакомая местность помешали их замыслу.
Несомненно, отец Александр, всегда живший напряженной духовной жизнью, не мог не почувствовать надвигающейся опасности. И тем не менее, он не изменил ритма привычной жизни, фотографии, которые были сделаны после его последней лекции, запечатлели на лице пастыря предчувствие трагедии. Рано утром 9 сентября он спешил на электричку, которая отходит от платформы в сторону Москвы в 6:40.

Жена священника, находившаяся дома, услышала стоны и вышла. Но через широкий штакетник забора не было видно, кто стонет у ворот. Испуганная, она вызвала "скорую помощь". Позже она вспоминала: "В семь часов я проснулась от стонов и всхлипываний. Окно комнаты, где я сплю, выходит на улицу и мне все было слышно. Какое-то время я не решалась выйти, затем оделась и подошла к калитке. За ней лежал окровавленный мужчина, узнать, кто это, было невозможно. По телефону вызвала "скорую" и до тех пор, пока не приехала милиция и не попросила подойти к убитому, не знала, что это мой муж".

История модуля BibleQuote

26.04.2009 - первая редакция модуля
07.11.2011 - вторая редакция, небольшие правки

Просмотров 1 958
Рейтинг 4.8 / 5
Добавлено 25.06.2018
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4.8/5 (13)

Comments (3 comments)

E
eroxin 5 years ago

Спасибо!
апологет 10 years ago
Благодарю за труд! Полезный модуль. Благословений!
G
gloria 14 years ago
Спасибо.

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