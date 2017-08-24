Кленденнен - Школа Христа - Духовные произведения - модуль BibleQuote

Берт Кленденнен 22.05.1922 - 13.12.2009 родился в Техасе, США. Когда, в возрасте 27 лет он стал христианином, вскоре был призван на служение. Последние 55 лет он полностью посвятил себя познанию Истины, о которой говорится в уроках Школы Христа. Когда брат Кленденнен собирал материал этой Школы, Бог открывался ему различными путями. Он молился, читал Божье Слово, умоляя Бога говорить к нему. Он слушал проповеди мужей Божьих, читал книги людей, которым открылся Бог.

Долгое время брат Кленденнен являлся председателем "Международного пятидесятнического библейского колледжа" и жил в России. Студенты этого колледжа, многие из которых стали миссионерами и пасторами, говорят о несомненном пророческом значении проповедей и книг цикла "ШКОЛА ХРИСТА" для Церкви наших дней.

В середине семидесятых годов брат Кленденнен прочитал две книги Остина Спаркса – «Союз со Христом» и Школа Христа», которые стали направляющими его мышления в формировании «Школы Христа», название которой он взял от одной из этих книг. После одной из зарубежных поездок, брат Кленденнен обсуждал результаты успешных евангелизационных служений, которые состоялись за год до того, с местными пасторами. Он был шокирован, обнаружив, как мало результатов они принесли. В тот момент он принял решение, что все его служение будет посвящено обращению к пасторам и лидерам уже основанных церквей, восполнению недостатка учения для проповедников.

Изучая книгу Неемии брат Кленденнен увидел, что именно в этом состоит Божий план. Когда восстановлены сожженные огнем ворота служения, вокруг них вырастут стены Церкви. Жизнь, рожденная в Божьем слуге, произведет Церковь.Божья работа с мужами, могущественно использованными Богом, состояла не просто в том, чтобы научить их истине, но чтобы сделать их этой истиной, о которой они проповедовали. Проповедник должен, в конце концов, стать тем посланием, которое он несет людям.

В октябре 1991 года брат Кленденнен впервые посетил Россию. Он увидел, что необходимо помочь Церкви заполнить духовный вакуум, созданный семидесятью пятью годами атеизма. До этого он побывал во многих странах мира, но нигде не видел такой духовной жажды, как в России. В тот момент он понял, что приехал в Россию не просто так.Через год, в октябре 1992 родилась первая Школа Христа. В течение трех месяцев студенты были полностью погружены в молитву и Божье Слово. Эта модель является основной для проведения Школы: каждое утро начинается с молитвы, и молитва является завершающим событием каждого дня. Студенты отделяются на определенное время от повседневной жизни, чтобы отдать все это время Богу. Дисциплина и расписание Школы «выкорчевывают» тех, кто не был призван.

Школа Христа состоит из 155 уроков, разделенных на 18 серий. Эти серии охватывают многие аспекты, которые обычно не преподаются в других библейских учебных заведениях.

Школа Христа не предназначена для того, чтобы заменить долгосрочные Библейские школы. Школа Христа – это Божий ответ тем мужам и женам Божьим, которые были призваны Богом, но у которых нет времени или средств обучаться в обычном библейском институте или школе. Она составлена так, чтобы дать все необходимое Божьим призванным для насаждения новых церквей и донесения Благой вести до краев земли. Церковь рождается из жизни, а не доктрины или человеческих усилий и ресурсов. Если студент сможет наполниться Божьей жизнью, то там, куда он отправиться служить по Божьей воле, родится Церковь. Цель Школы состоит не в том, чтобы послать учеников с тетрадями, полными конспектов или записей, но, скорее, чтобы послать их «беременными» Божьей жизнью. Ни один студент не может окончить эту Школу, не получив крещение Святым Духом.

За 12 лет Школа появилась в более, чем 100 странах мира. И результаты всегда похожи. Многие сотни студентов, окончив Школу уезжали в города и деревни, куда их призывал Бог, и продолжали дисциплинированную молитвенную жизнь, пребывая в Божьем Слове. Рожденная в них Божья жизнь изливалась на неспасенный мир и появлялась церковь. Приходила жизнь.

Вот в чем суть Школы Христа.

Берт Кленденнен - Школа Христа - Духовные произведения - Цитата из Библии - BibleQuote

Модуль Цитата из Библии - BibleQuote разработан членом клуба kachura.

В модуль вошли уроки из Школы Христа Берта Кленденнена , а также другие духовные произведения,

опубликованные в свое время на портале Виталия Рысева (2003 г.)

Берт Кленденнен - Школа Христа - Духовные произведения - Цитата из Библии - BibleQuote - Содержание

Берт Кленденнен - Школа Христа

Серия: КОНФЛИКТ

Серия: ШКОЛА ХРИСТА

Серия: ЛИЧНОСТЬ ИИСУСА

Серия: ВСЕМОГУЩАЯ КРОВЬ

Серия: ПОКАЯНИЕ

Серия: КРЕСТ

Серия: ВЕРА

Серия: ВЕРА

Серия: МОЛИТВА

Серия: ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО

Серия: ДУХОВНАЯ ВОЙНА

Серия: УЧЕНИЧЕСТВО

Серия: ОСВЯЩЕНИЕ

Серия: ЦЕРКОВЬ

Серия: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОРОТ

Серия: ЕДИНСТВО ЦЕРКВИ

Серия: СВЯТОЙ ДУХ

Серия: ПРОБУЖДЕНИЕ

Серия: ПУТИ К СИЛЕ

ИСПОЛНЕННЫЙ ДУХА

ПРИЗЫВ БОЖИЙ

ПРИЗЫВ БОЖИЙ

Способность Бога в верующем

Бог полноты

Ужасающая альтернатива

Прикасаясь к трону благодати

Путь, который кажется прямым

День зверя

Последнее обращение Берта Кленнденнена

Берт Кленденнен - Школа Христа - Духовные произведения - Цитата из Библии - BibleQuote - Дух Зверя

Эта цивилизация давно имеет нечистый дух, дух гомосексуализма и превратный ум. Следующим будет суд. Первым судом стал потоп. Бог обещал, что мир не будет больше уничтожаться водой. Судом этой последней цивилизации будут "великие скорби". я знаю слова нашего Господа: "в мире будете иметь скорбь", а также: "многими скорбями надлежит войти в Царствие Божие". Но мы должны определить, что значат "великие скорби". Есть огромная разница между скорбями, переживаемыми святыми от рук дьявола, и скорбями от Божьего гнева. "Как было во дни Лота...", так будет с приходом "великих скорбей". Божий народ вышел из Содома до того, как огонь суда поразил город. "Как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого". Прежде чем упала первая капля дождя, Ной и его семья уже были в ковчеге. Еще раз мир стоит лицом к лицу с гневом Божьим, который разразится во время "великих скорбей", как называет это Библия, и еще раз Бог заберет Свое прежде, чем это произойдет. Восхищение очень близко.

Мир стоит на пороге "Дня Зверя". "И стал на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него как у медведя, а пасть у него - как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как-бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелена. И дивилась вся земля, следя за зверем; и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана была власть ему действовать сорок два месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклоняться ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит". (Откровение 13:1-9) Обратите внимание на описание зверя - барс, медведь, лев. Седьмая глава книги пророка Даниила показывает, что этот век закончится "треногой" наций - смесью льва, орла и медведя. Лев - это символ Британской империи, медведь -символ России, барс - символ Америки. когда зверь появился в 13 главе Откровения, он появился как смешение барса, медведя и льва. Можно безошибочно сказать, что Америка будет частью системы зверя. Америка, когда-то бывшая страной, в которой Бог был Господом, теперь является страной буддизма, ислама, Муна, Кришны и т.д. Она забыла Бога и сама ее сущность обратилась в ад.

Никогда еще не было такого дня, когда народу Божьему нужно было знать эти времена исполнения пророчеств больше, чем сейчас. Мы нуждаемся в указаниях. Мы не дети тьмы, мы - дети дня. В действительности не физические признаки определяют время Его пришествия; дух века безошибочно говорит: "Иисус грядет". Тот факт, что на гомосексуализм смотрят, как на нечто обычное, говорит нам о том, что правит превратный ум. За превратным умом всегда будет следовать суд. В этот раз суд будет не потопом, а "Великими скорбями". Церковь будет забрана не для того, чтобы защищать ее от дьявола, а для того, чтобы Бог мог излить Свой гнев на одержимый бесами мир. Церковь должна знать эти времена, так как антихрист будет открыт в ближайшем будущем.

Есть нечто, что должно произойти до того, как придет день зверя - мышление людей должно быть обусловлено единым мировым правительством. Факт тайного сговора очевиден для любого мыслящего человека. Его отпечатки могут быть прослежены на протяжении всей истории, начиная с первого восстания против Бога. Люцифер, сын зари, попытался превознестись над Божиим престолом, незаконно захватить место, которое должен был занять Его Сын. Потерпев поражение в этой попытке, он был низвергнут с неба. В этом падении был обнаружен ум, совершенно неукротимый, единственной целью которого было господство над землей. Для достижения своей цели сатана действует за сценой, под прикрытием приличных фасадов. Каждый большой переворот в истории возможно непосредственно проследить до его сатанинского скрытого замысла.

Павел писал, что в вечном прошлом Троица на совете постановила, что избранный народ будет наделен правом управлять во вселенной. Иоанн писал в Откровении 3:21: "Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом на престоле Его". Это означает, что мы будем служить с Ним в управлении этой вселенной. мы будем править с Ним. Все было сделано Иисусом Христом и для Него. Он - наследник всего. Мы, Церковь, сонаследники с Ним. Это означает, что мы, побеждающая Церковь, будем поровну делить с Ним управление вселенной. Дьявол знает, что Божья программа будет выполнена через человека. Его план заключается в том, чтобы обрести контроль над человеком и уничтожить саму идею Бога на земле. На протяжении веков фараоны, аманы и гитлеры становились сатаной в его попытке осуществить этот злобный план. Когда вы слышите разговоры о едином мировом правительстве, мировой церкви и всемирном законе - это всегда происходит от антихриста. Идея, являющаяся подоплекой единого всемирного правительства, - уничтожить Церковь, рожденного свыше верующего. Дьявол хочет уничтожить то, чему должно править. Мы видим это в Ветхом Завете, где дьявол убил всех, кроме одного из того рода, из которого должен был произойти Христос и Церковь. Зная, что Христос и Церковь должны править, все усилия сатана направляет на то, чтобы уничтожить Церковь. Иоанн писал, что появилось много антихристов. апостол видел этот дух беззакония в его дни. На протяжении веков сосуд изменился, но за сценой стоит тот же враг Бога и человека. За последние два века тайный замысел дьявола осуществлялся через международных меновщиков денег. То, что он (сатана) не был способен совершить оружием, войнами и бомбами, он совершит через денежную систему.

Две тысячи лет назад Апостол Иоанн писал о грядущем мировом правительстве и его лидере, который будет обладать властью: "над всяким коленом и народом, и языком и племенем... всем - малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам - положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание... или число" (Откровение 13:7,16-17). За каждым большим переворотом всегда стояла эта зловещая сила, неустанно добивающаяся господства над землею. Каждая большая война, каждая крупная депрессия были запланированы и осуществлены этими тайными силами, направляемыми духом антихриста. Духовные люди могут видеть этот ужасный дух на протяжении всей истории. Ирод был посредником, когда все дети до двух лет были уничтожены в попытке убить младенца Иисуса, но вдохновителем всего этого был дьявол. Посредник меняется, но именно сатана всегда претендует на единое мировое господство. Много раз за всю историю мир, казалось, был в руках антихриста, но награда снова и снова ускользала от него. В шестом веке это был ислам. Мухаммед и его орды почти покорили землю. В двенадцатом веке, когда посредниками стали Чингиз Хан и монголы, казалось, что земля будет завоевана, но еще не настало время. Французская революция составила и исполнила величайший тайный сговор, предназначавшийся для всей Европы. Только пробуждение, возглавленное Весли, спасло мир от антихриста. "До тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий" антихрист не получит ни одного дня на этой земле, пока не уйдет Церковь.

В двадцатом веке посредниками антихриста становятся международные банкиры. Их первым шагом, и они надеялись, что он будет последним на пути к единому мировому правительству, была первая мировая война. Почему война? Все просто. Единственным поводом для единого мирового правительства является обеспечение мира. Единственное, что может заставить людей взывать о мире, - это война. Война приносит хаос и руины, как победителю, так и побежденному. Отчаявшиеся и сокрушенные родители, у которых ничего не осталось, кроме памяти о их возлюбленных сыновьях, готовы заплатить за мир любую цену. Это те эмоции, на которые полагается дьявольский дух для успешного осуществления своего заговора. В течение всего девятнадцатого века, с 1814 по 1914 годы, земля, как целое, находилась в состоянии мира. Такие войны, как Франко-Прусская война, наша собственная гражданская война (в США), Русско-Японская война можно определить как "местные беспорядки". Они не повлияли на остальной мир. Все великие нации процветали, люди были настроены националистически, страшно гордые своим суверенитетом. Было совершенно немыслимо, чтобы французы и немцы захотели жить под единым мировым правительством. И то же самое можно сказать о русских и турках, китайцах или японцах. Еще более невероятно было, чтобы главы государств подчинили свои престолы единому мировому правительству. Но помните, что люди во всех нациях представляют настоящую силу, и война была бы единственным средством подготовить народ к принятию единого мирового правительства, обеспечивающего мир. Это должна была бы быть страшная, ужасная, разрушительная война, а не просто местный конфликт. Это должна быть мировая война. В нее должны быть вовлечены все основные державы. Вопль о мире должен быть вселенским. Такой план был составлен посредниками антихриста на переломе девятнадцатого века. С начала они манипулировали всей Европой в наполеоновских войнах. Затем конгресс в Вене, который они планировали трансформировать в Лигу Наций, должен был стать местом пребывания для их единого мирового правительства, точно также, как современная ООН была основана для того, чтобы стать прибежищем для будущего единого всемирного правительства.