Прохоров - Человек - модуль BibleQuote
ЧЕЛОВЕК! Как свыклись мы с этим словом, и порой его смысл кажется нам исчерпанным. Но сквозь громкие слова о ценности ЧЕЛОВЕКА проступает незнание его настоящей цены. Нас уже пять (1987 г - сейчас семь - 2007 г) миллиардов.
В этом людском океане так просто затеряться одному человеку, так трудно получить ему свою долю уважения, так непросто всегда помнить о его ценности.
Модуль BibleQuote по книге Человек Алексея Прохорова
Глава 1. Вокруг темы "Человек"
Глава 2. В пределах видимого
Глава 3. За пределами видимого
Глава 3. За пределами видимого
Глава 1. Христианская концепция человека
Глава 2. О человеке в общем
Глава 3. Человек и животное
Глава 4. Тело. Внешний человек
Глава 5. Светотени
Глава 6. В глубины внутреннего мира
Глава 7. Мышление
Глава 8. Вокруг слова
Глава 9. Взаимоотношения
Глава 10. Человек и Бог
Глава 11. Смерть
Глава 12. Жизнь
Глава 13. Убеждение
Глава 1. Время, в которое мы живем
Глава 2. Вокруг числа 666
Глава 3. Сатанизм
Глава 4. Оккультизм
Глава 5. Христианская позиция
Глава 6. Феномены
Глава 7. Марийка
Глава 8. Библия и новинки в оккультизме
Глава 9. Прощальный разговор с читателем
Глава 2. О человеке в общем
Глава 3. Человек и животное
Глава 4. Тело. Внешний человек
Глава 5. Светотени
Глава 6. В глубины внутреннего мира
Глава 7. Мышление
Глава 8. Вокруг слова
Глава 9. Взаимоотношения
Глава 10. Человек и Бог
Глава 11. Смерть
Глава 12. Жизнь
Глава 13. Убеждение
Глава 1. Время, в которое мы живем
Глава 2. Вокруг числа 666
Глава 3. Сатанизм
Глава 4. Оккультизм
Глава 5. Христианская позиция
Глава 6. Феномены
Глава 7. Марийка
Глава 8. Библия и новинки в оккультизме
Глава 9. Прощальный разговор с читателем
История модуля BibleQuote
04/06/2012 Модуль Александра Герца в ANSI для Bible Quote 5, 6 и Андроид
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