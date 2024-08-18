Ереси и культы - модуль BibleQuote



Постепенное признание равной истинности всех религий - это своего рода процесс возрастания духовной энтропии, объективный и неизбежный. Переворот в сознании, происходящий в наше время, можно сравнить с коперниковской революцией - если раньше вся духовная жизнь вращалась вокруг Христа, то сегодня центром мироздания стала абстрактная идея божественности, а Иисус превратился лишь в одну из возможных планет.



Одна из причин такого сдвига - растущая глобализация, которая затрагивает не только экономику, но и духовную сферу. В условиях соприкосновения и смешения культур все более настойчивым становится поиск путей синтеза существующих религий. Такую возможность нередко иллюстрируют при помощи «колесной модели» - она изображает все религии равнозначными спицами одного колеса.



В этом отношении духовная ситуация в мире проявляет все большее сходство с восточным мистицизмом и особенно с индуизмом - религией, обладающей почти беспредельной способностью растворять в себе другие религии. Индуизм переварил и победил даже буддистскую ересь - Будду попросту присоединили к индуистскому пантеону в качестве одного из Аватар. Но наиболее полно и последовательно принцип единства всех религий, возможно, был сформулирован во 2-й половине XIX века индийским жрецом богини Кали Рамакришной. «Бог один, отличаются лишь его имена, - утверждал он. - Одни называют его Аллахом, другие - Богом, кто-то - Брахманом, кто-то - Кали, кто-то - Кришной, Иисусом, Буддой... Как воды множества рек, каждая из которых имеет свой исток, смешиваются в океане, так и пути, кажущиеся прямыми или извилистыми, избираемые людьми в силу их склонностей, все ведут к Богу».

Ереси и культы - Апологетический модуль - обзор Центра Апологетических Исследований

07.07.12- Модуль в формате ANSI для BQ6 и Андроид, ревизия модуля 11.09.2011

Состав модуля:

Адвентисты седьмого дня

Бостонская церковь Христа

Восточные культы

Движение веры

Движение новой эры

Культы российского происхождения

Мировые религии

Мормоны

Небиблейские учения

Новоапостольская церковь

Нетрадиционная медицина

Поместная церковь

Саентология

Сатанизм

Семья (Дети Бога)

Свидетели Иеговы

Социальные вопросы

Уильям Брэнем

Христадельфиане

Церковь Объединения (Мун)

Язычество

Mысль о том, что каждая религия несет в себе частицу истины, стала сегодня для многих общепринятой, очевидной и даже банальной. Бернард Шоу в свое время выразил ее в следующем афоризме: «В мире существует лишь одна религия, но есть сотни ее версий». Неподалеку от Чикаго есть бахаистский храм, каждый из девяти входов которого соответствует одной из крупнейших религий мира. Все входы ведут к одному общему алтарю в центре зала, где без комментариев зачитываются Писания различных религий [1]. Этот храм является наглядной иллюстрацией идеи религиозного плюрализма, очаровавшей современный мир.