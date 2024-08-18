Ереси и культы - модуль BibleQuote
Mысль о том, что каждая религия несет в себе частицу истины, стала сегодня для многих общепринятой, очевидной и даже банальной. Бернард Шоу в свое время выразил ее в следующем афоризме: «В мире существует лишь одна религия, но есть сотни ее версий». Неподалеку от Чикаго есть бахаистский храм, каждый из девяти входов которого соответствует одной из крупнейших религий мира. Все входы ведут к одному общему алтарю в центре зала, где без комментариев зачитываются Писания различных религий [1]. Этот храм является наглядной иллюстрацией идеи религиозного плюрализма, очаровавшей современный мир.
Постепенное признание равной истинности всех религий - это своего рода процесс возрастания духовной энтропии, объективный и неизбежный. Переворот в сознании, происходящий в наше время, можно сравнить с коперниковской революцией - если раньше вся духовная жизнь вращалась вокруг Христа, то сегодня центром мироздания стала абстрактная идея божественности, а Иисус превратился лишь в одну из возможных планет.
Одна из причин такого сдвига - растущая глобализация, которая затрагивает не только экономику, но и духовную сферу. В условиях соприкосновения и смешения культур все более настойчивым становится поиск путей синтеза существующих религий. Такую возможность нередко иллюстрируют при помощи «колесной модели» - она изображает все религии равнозначными спицами одного колеса.
В этом отношении духовная ситуация в мире проявляет все большее сходство с восточным мистицизмом и особенно с индуизмом - религией, обладающей почти беспредельной способностью растворять в себе другие религии. Индуизм переварил и победил даже буддистскую ересь - Будду попросту присоединили к индуистскому пантеону в качестве одного из Аватар. Но наиболее полно и последовательно принцип единства всех религий, возможно, был сформулирован во 2-й половине XIX века индийским жрецом богини Кали Рамакришной. «Бог один, отличаются лишь его имена, - утверждал он. - Одни называют его Аллахом, другие - Богом, кто-то - Брахманом, кто-то - Кали, кто-то - Кришной, Иисусом, Буддой... Как воды множества рек, каждая из которых имеет свой исток, смешиваются в океане, так и пути, кажущиеся прямыми или извилистыми, избираемые людьми в силу их склонностей, все ведут к Богу».
Постепенное признание равной истинности всех религий - это своего рода процесс возрастания духовной энтропии, объективный и неизбежный. Переворот в сознании, происходящий в наше время, можно сравнить с коперниковской революцией - если раньше вся духовная жизнь вращалась вокруг Христа, то сегодня центром мироздания стала абстрактная идея божественности, а Иисус превратился лишь в одну из возможных планет.
Одна из причин такого сдвига - растущая глобализация, которая затрагивает не только экономику, но и духовную сферу. В условиях соприкосновения и смешения культур все более настойчивым становится поиск путей синтеза существующих религий. Такую возможность нередко иллюстрируют при помощи «колесной модели» - она изображает все религии равнозначными спицами одного колеса.
В этом отношении духовная ситуация в мире проявляет все большее сходство с восточным мистицизмом и особенно с индуизмом - религией, обладающей почти беспредельной способностью растворять в себе другие религии. Индуизм переварил и победил даже буддистскую ересь - Будду попросту присоединили к индуистскому пантеону в качестве одного из Аватар. Но наиболее полно и последовательно принцип единства всех религий, возможно, был сформулирован во 2-й половине XIX века индийским жрецом богини Кали Рамакришной. «Бог один, отличаются лишь его имена, - утверждал он. - Одни называют его Аллахом, другие - Богом, кто-то - Брахманом, кто-то - Кали, кто-то - Кришной, Иисусом, Буддой... Как воды множества рек, каждая из которых имеет свой исток, смешиваются в океане, так и пути, кажущиеся прямыми или извилистыми, избираемые людьми в силу их склонностей, все ведут к Богу».
Ереси и культы - Апологетический модуль - обзор Центра Апологетических Исследований
07.07.12- Модуль в формате ANSI для BQ6 и Андроид, ревизия модуля 11.09.2011
Состав модуля:
- Адвентисты седьмого дня
- Бостонская церковь Христа
- Восточные культы
- Движение веры
- Движение новой эры
- Культы российского происхождения
- Мировые религии
- Мормоны
- Небиблейские учения
- Новоапостольская церковь
- Нетрадиционная медицина
- Поместная церковь
- Саентология
- Сатанизм
- Семья (Дети Бога)
- Свидетели Иеговы
- Социальные вопросы
- Уильям Брэнем
- Христадельфиане
- Церковь Объединения (Мун)
- Язычество
модуль не работает в bible quote 7.5. а также не работает модуль Апокрифическое наследие желательно доработать эти модулич чтобы работали в bible quote 7.5.
Эти модули - не словари, а подборка разных книг. Сделать из них модуль словаря для BQ7 не получится.