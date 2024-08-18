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Ереси и культы - модуль BibleQuote

Ереси и культы - обзор ЦАИ - модуль BibleQuote
Категория BIBLEQUTE MODULES, Theology mod, Apologetics mod
Mысль о том, что каждая религия несет в себе частицу истины, стала сегодня для многих общепринятой, очевидной и даже банальной. Бернард Шоу в свое время выразил ее в следующем афоризме: «В мире существует лишь одна религия, но есть сотни ее версий». Неподалеку от Чикаго есть бахаистский храм, каждый из девяти входов которого соответствует одной из крупнейших религий мира. Все входы ведут к одному общему алтарю в центре зала, где без комментариев зачитываются Писания различных религий [1]. Этот храм является наглядной иллюстрацией идеи религиозного плюрализма, очаровавшей современный мир.

Постепенное признание равной истинности всех религий - это своего рода процесс возрастания духовной энтропии, объективный и неизбежный. Переворот в сознании, происходящий в наше время, можно сравнить с коперниковской революцией - если раньше вся духовная жизнь вращалась вокруг Христа, то сегодня центром мироздания стала абстрактная идея божественности, а Иисус превратился лишь в одну из возможных планет.

Одна из причин такого сдвига - растущая глобализация, которая затрагивает не только экономику, но и духовную сферу. В условиях соприкосновения и смешения культур все более настойчивым становится поиск путей синтеза существующих религий. Такую возможность нередко иллюстрируют при помощи «колесной модели» - она изображает все религии равнозначными спицами одного колеса.

В этом отношении духовная ситуация в мире проявляет все большее сходство с восточным мистицизмом и особенно с индуизмом - религией, обладающей почти беспредельной способностью растворять в себе другие религии. Индуизм переварил и победил даже буддистскую ересь - Будду попросту присоединили к индуистскому пантеону в качестве одного из Аватар. Но наиболее полно и последовательно принцип единства всех религий, возможно, был сформулирован во 2-й половине XIX века индийским жрецом богини Кали Рамакришной. «Бог один, отличаются лишь его имена, - утверждал он. - Одни называют его Аллахом, другие - Богом, кто-то - Брахманом, кто-то - Кали, кто-то - Кришной, Иисусом, Буддой... Как воды множества рек, каждая из которых имеет свой исток, смешиваются в океане, так и пути, кажущиеся прямыми или извилистыми, избираемые людьми в силу их склонностей, все ведут к Богу».

Ереси и культы - Апологетический модуль - обзор Центра Апологетических Исследований

07.07.12- Модуль в формате ANSI для BQ6 и Андроид, ревизия модуля 11.09.2011
Состав модуля:
  • Адвентисты седьмого дня
  • Бостонская церковь Христа
  • Восточные культы
  • Движение веры
  • Движение новой эры
  • Культы российского происхождения
  • Мировые религии
  • Мормоны
  • Небиблейские учения
  • Новоапостольская церковь
  • Нетрадиционная медицина
  • Поместная церковь
  • Саентология
  • Сатанизм
  • Семья (Дети Бога)
  • Свидетели Иеговы
  • Социальные вопросы
  • Уильям Брэнем
  • Христадельфиане
  • Церковь Объединения (Мун)
  • Язычество
Просмотров 1 391
Рейтинг 4.4 / 5
Добавлено 18.08.2024
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4.4/5 (12)

Comments (2 comments)

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ivanka909 1 year ago

модуль не работает в bible quote 7.5. а также не работает модуль Апокрифическое наследие желательно доработать эти модулич чтобы работали в  bible quote 7.5. 
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Sergey05 1 year ago

Эти модули - не словари, а подборка разных книг. Сделать из них модуль словаря для BQ7 не получится. 

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