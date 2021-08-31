Библия для нашей жизни - комментарий BibleQuote

Определенным образом Новый Завет «Библия для нашей жизни» исполняет роль библейского справочника: он показывает тот или иной текст в его историческом и богословском контексте, разъясняет непонятные слова и выражения и помогает проследить внутреннюю взаимосвязь Писания.

Комментарии «Библии для нашей жизни» отвечают на такие вопросы, как: «Что означает это место Писания лично для меня, для моей семьи, друзей, работы, служения, церкви, страны?»

Уже более 400 лет минуло с той поры, как умолкли последние ветхозаветные пророчества, а верные им иудеи во всем мире по-прежнему ожидали обетованного Мессию (Лк 3:15). Матфей написал для них свое Евангелие, показывая Иисуса Царем и Мессией, обещанным потомком царя Давида – тем, кому суждено царствовать вечно (Ис 11:1-5). Евангелие Матфея связывает воедино Ветхий и Новый Заветы и содержит множество доказательств того, как Иисус исполнил ветхозаветные пророчества.

1 Иисус вошел в историю в то время, когда земля Израиля была подвластна Риму и рассматривалась как маленькая и незначительная пограничная область огромной и могучей империи. Присутствие в Израиле римских солдат принесло евреям гражданский мир ценой угнетения, рабства, несправедливости и беззакония. В этот-то мир и пришел обетованный Мессия.

Матфей не мог бы сильнее и глубже заинтересовать еврейских читателей, чем начав свой рассказ с этого родословия. Родословие служило доказательством того, что тот или иной человек действительно принадлежит к избранному Божьему народу. Матфей начинает свое повествование с указания на то, что Иисус был потомком Авраама, родоначальника всего еврейского народа, и прямым потомком царя Давида, и таким образом соответствовал всем ветхозаветным пророчествам о происхождении Мессии.

1-17 В первых 17 стихах, повествующих о двухтысячелетнем периоде времени, мы встречаем имена 46 человек. Все они были предками Иисуса, но значительно отличались друг от друга по характеру, духовному и житейскому опыту. Некоторые из них были героями веры, подобно Аврааму, Исааку, Руфи и Давиду. Некоторые пользовались недоброй репутацией, подобно Раав и Фамари. Многие были совершенно обычными людьми, таковы Есром, Арам, Наассон и Аминадав. Иные же были порочны, подобно Манассии и Авии. Божий труд в истории не может быть обусловлен человеческими неудачами или грехами, а действует Он порой через вполне заурядных людей. Точно так же, как Бог использовал самых разных людей, чтобы привести в этот мир своего Сына, сегодня Он использует всех, чтобы исполнить свою волю.