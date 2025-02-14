BibleQuote 7 - Программа для исследования Библии и чтения книг

Программа BibleQuote представляет собой инструмент для исследования текстов Священного Писания, чтения литературы, поиска и анализа библейских терминов, составления проповедей, а также запоминания библейских стихов.

С момента выпуска программы в 2014 году, пользовательский интерфейс был полностью переработан и приложение обрело другое “лицо” и дополнительные возможности.

Рабочие области

При помощи рабочих областей программа позволяет пользователю гибко настраивать графический интерфейс для выполнения различных задач:

сравнение нескольких текстов Священного Писания

чтение библейского текста и комментариев

исследование библейских терминов, используя вкладку Словари и Лексикон Стронга

подготовка проповедей, используя вкладку Заметки

Рабочие области, а также содержащиеся в них вкладки, возможно перемещать при помощи drag-and-drop.

Библиотека модулей

Библиотека модулей содержит источники информации доступные в программе и предназначена для быстрого поиска и открытия необходимых пользователю ресурсов. Библиотека отображает модули трех типов:

Переводы Священного Писания

Комментарии

Книги

Библиотеку можно расширять, раньше загружая, а сегодня только добавляя необходимые модули.

Существующие инструменты

Внешний вид существующих инструментов был переработан: Словари, Тематические вкладки, Лексикон Стронга.

Навигация, поиск, выбор вторичной Библии для вкладки модулей были существенно улучшены.

Наполнение

Данная сборка 7.5.0.900 содержит следующие модули:

Библии Библия. Новый русский перевод (NRT) .SQLite3 Библия. Синодальный текст (современная редакция) - 77 книг Библия. Синодальный текст (c номерами Стронга) - 66 книг Новый Завет. Перевод Кассиана (Безобразова)

Комментарии Заметки к новому переводу (NRT) Райт, Николас Томас - Популярный комментарий на Новый Завет Уирсби, Уоррен - Комментарий на Ветхий Завет Сперджен, Чарльз - Сокровищница Давида. Комментарии на Псалтирь Райл, Джон - Размышления над Евангелиями Кальвин, Жан - Толкование книг Нового Завета Баркли, Уильям - Толкование Нового Завета .SQLite3

Словари Бажанов, Никифор (архимандрит) - Иллюстрированная библейская энциклопедия Ксавье, Леон-Дюфура - Словарь Библейского Богословия .SQLite3 Нюстрем, Эрик - Библейский Словарь Нюстрема Ринекер, Фритц; Майер, Герхард - Библейская Энциклопедия Брокгауза

Книги Водневский, Николай - Хочу знать Кальвин, Жан - Наставление в христианской вере



ХРОНИКА ИЗМЕНЕНИЙ

15/01/2019 Опубликована новая версия программы BibleQuote 7.0.1 Сборка 546 Исправлены ошибки: - Некорректное отображение меню на экранах с высоким разрешением - Некорректное отображение окна настроек на экранах с высоким разрешением - Некорректное применение шрифтов в компонентах: - Вкладки Библиотека - Окна Настройки Обновления - Библиотека визуальных компонентов - Компонент вкладок - Локализация интерфейса - Добавлен армянский язык - Исправлены ошибки в других языках Программа доступна для скачивания на сайте 15/02/2019 Опубликована новая версия программы BibleQuote 7.1.0 Сборка 624 ОБНОВЛЕНИЯ Использование Рабочих областей - Библиотека: модули открываются в новой рабочей области, параллельно с вкладкой Библиотека. - Лексикон Стронга: определение слова открывается в новой рабочей области, параллельно с вкладкой Библейского перевода. - Параллельные места открываются в другой Рабочей области, оставляя текст Библии видимым. Лексикон Стронга - Номера Стронга отображают буквы H и G для обозначения иврита и греческого языков. - Определение номера Стронга доступно в подсказке по наведении курсора на слово в тексте Библии. Модули MyBible - Добавлена возможность открывать словари в формате MyBible. Вкладки модулей - Каждая вкладка модуля отображает обложку книги модуля для быстрой визуальной навигации. - Добавлена возможность закрытия всех, других и текущей вкладки из меню. Библиотека - Словари отображаются в Библиотеке наряду с другими типами модулей: Книгами, Комментариями и Библиями. - Три новых варианта отображения списка модулей: Обложки, Плитка и Таблица. Вкладка Комментарии - По просьбам пользователей была восстановлена вкладка Комментариев, с возможностью просматривать комментарии как в прошлых версия программы. Глобальное место Писания - Программа запоминает текущее место Писания и при открытии нового модуля, открывается место Писания из предыдущего модуля. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК Навигация по ссылкам - Исправлена ошибка в работе внутренних ссылок модулей, например, при навигации по оглавлению. Вкладка Поиск - Исправлены ряд ошибок при использовании параметров поиска. Изменения в версии BibleQuote7.2 по сравнению с BibleQuote7 ОБНОВЛЕНИЯ Модули MyBible Загрузка модулей из репозитория модулей MyBible прямо из программы

Возможность открывать MyBible модули Переводов Библий

Возможность открывать MyBible модули Комментариев

Улучшена возможность открывать модули Словарей

Отображение модулей MyBible в Библиотеке Нативные модули Добавлена кнопка отображения информации о модуле на вкладку модуля Рабочие области Добавлена возможность открывать рабочие области при нажатии на кнопку открытия вкладки

Настройки Возможность восстанавливать настройки по-умолчанию Библиотека Сохранение выбранного вида просмотра Библиотеки Словари Возможность переходить по ссылкам на текст Библии Лексикон Стронга Обновление Лексикона Стронга (используется MyBible модуль)

Возможность переходить по ссылкам на текст Библии Интерфейс Обновлены иконки кнопок в главном окне

Кнопка распознавать ссылки перемещена на вкладку модуля

Элементы меню Операции были перемещены на вкладку модуля

Добавлена локализация интерфейса на чешский язык

Обновлены существующие языки

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК Исправлена ошибка при переносе вкладки из одной рабочей области в другую, при которой пропадал список навигации.

Исправлена ошибка при открытии вкладки комментариев и выпадающий список не заполнялся доступными комментариями.

Изменения в версии BibleQuote 7.3 по сравнению с BibleQuote 7.2

Комментарии

- Поддержка модулей MyBible во вкладке Комментарии

Поиск

- Возможность поиска по Библиям и комментариям в формате MyBible

Сжатые модули

- Прекращена поддержка сжатых модулей

Избранные модули

- Добавлена поддержка вкладок избранных модулей для модулей в формате MyBible

Вторичный вид

- Возможность открытия модуля в формате MyBible используя вторичный вид

Окно печати

- Обновление интерфейса окна печати

Главное окно

- Графика главного окна

- Главное меню приложения

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК

Перекрестные ссылки

- Открытие перекрестных ссылок (TSK) в некоторых модулях MyBible