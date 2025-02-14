BibleQuote 7 - Программа для исследования Библии и чтения книг
Программа BibleQuote развила новое направление - группа энтузиастов от BibleQuote разработала новую, 7 версию программы.
BibleQuote 7 - Программа для исследования Библии и чтения книг - Описание программы
Программа BibleQuote представляет собой инструмент для исследования текстов Священного Писания, чтения литературы, поиска и анализа библейских терминов, составления проповедей, а также запоминания библейских стихов.
С момента выпуска программы в 2014 году, пользовательский интерфейс был полностью переработан и приложение обрело другое “лицо” и дополнительные возможности.
Рабочие области
При помощи рабочих областей программа позволяет пользователю гибко настраивать графический интерфейс для выполнения различных задач:
- сравнение нескольких текстов Священного Писания
- чтение библейского текста и комментариев
- исследование библейских терминов, используя вкладку Словари и Лексикон Стронга
- подготовка проповедей, используя вкладку Заметки
Рабочие области, а также содержащиеся в них вкладки, возможно перемещать при помощи drag-and-drop.
Библиотека модулей
Библиотека модулей содержит источники информации доступные в программе и предназначена для быстрого поиска и открытия необходимых пользователю ресурсов. Библиотека отображает модули трех типов:
- Переводы Священного Писания
- Комментарии
- Книги
Библиотеку можно расширять, раньше загружая, а сегодня только добавляя необходимые модули.
Существующие инструменты
Внешний вид существующих инструментов был переработан: Словари, Тематические вкладки, Лексикон Стронга.
Навигация, поиск, выбор вторичной Библии для вкладки модулей были существенно улучшены.
Наполнение
Данная сборка 7.5.0.900 содержит следующие модули:
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Библии
- Библия. Новый русский перевод (NRT) .SQLite3
- Библия. Синодальный текст (современная редакция) - 77 книг
- Библия. Синодальный текст (c номерами Стронга) - 66 книг
- Новый Завет. Перевод Кассиана (Безобразова)
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Комментарии
- Заметки к новому переводу (NRT)
- Райт, Николас Томас - Популярный комментарий на Новый Завет
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Уирсби, Уоррен - Комментарий на Ветхий Завет
- Сперджен, Чарльз - Сокровищница Давида. Комментарии на Псалтирь
- Райл, Джон - Размышления над Евангелиями
- Кальвин, Жан - Толкование книг Нового Завета
- Баркли, Уильям - Толкование Нового Завета .SQLite3
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Словари
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Бажанов, Никифор (архимандрит) - Иллюстрированная библейская энциклопедия
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Ксавье, Леон-Дюфура - Словарь Библейского Богословия .SQLite3
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Нюстрем, Эрик - Библейский Словарь Нюстрема
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Ринекер, Фритц; Майер, Герхард - Библейская Энциклопедия Брокгауза
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Книги
- Водневский, Николай - Хочу знать
- Кальвин, Жан - Наставление в христианской вере
ХРОНИКА ИЗМЕНЕНИЙ
15/01/2019 Опубликована новая версия программы BibleQuote 7.0.1 Сборка 546
Исправлены ошибки:
- Некорректное отображение меню на экранах с высоким разрешением
- Некорректное отображение окна настроек на экранах с высоким разрешением
- Некорректное применение шрифтов в компонентах:
- Вкладки Библиотека
- Окна Настройки
Обновления
- Библиотека визуальных компонентов
- Компонент вкладок
- Локализация интерфейса
- Добавлен армянский язык
- Исправлены ошибки в других языках
Программа доступна для скачивания на сайте
15/02/2019 Опубликована новая версия программы BibleQuote 7.1.0 Сборка 624
ОБНОВЛЕНИЯ
Использование Рабочих областей
- Библиотека: модули открываются в новой рабочей области, параллельно с вкладкой Библиотека.
- Лексикон Стронга: определение слова открывается в новой рабочей области, параллельно с вкладкой Библейского перевода.
- Параллельные места открываются в другой Рабочей области, оставляя текст Библии видимым.
Лексикон Стронга
- Номера Стронга отображают буквы H и G для обозначения иврита и греческого языков.
- Определение номера Стронга доступно в подсказке по наведении курсора на слово в тексте Библии.
Модули MyBible
- Добавлена возможность открывать словари в формате MyBible.
Вкладки модулей
- Каждая вкладка модуля отображает обложку книги модуля для быстрой визуальной навигации.
- Добавлена возможность закрытия всех, других и текущей вкладки из меню.
Библиотека
- Словари отображаются в Библиотеке наряду с другими типами модулей: Книгами, Комментариями и Библиями.
- Три новых варианта отображения списка модулей: Обложки, Плитка и Таблица.
Вкладка Комментарии
- По просьбам пользователей была восстановлена вкладка Комментариев, с возможностью просматривать комментарии как в прошлых версия программы.
Глобальное место Писания
- Программа запоминает текущее место Писания и при открытии нового модуля, открывается место Писания из предыдущего модуля.
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК
Навигация по ссылкам
- Исправлена ошибка в работе внутренних ссылок модулей, например, при навигации по оглавлению.
Вкладка Поиск
- Исправлены ряд ошибок при использовании параметров поиска.
Изменения в версии BibleQuote7.2 по сравнению с BibleQuote7
ОБНОВЛЕНИЯ
Модули MyBible
- Загрузка модулей из репозитория модулей MyBible прямо из программы
- Возможность открывать MyBible модули Переводов Библий
- Возможность открывать MyBible модули Комментариев
- Улучшена возможность открывать модули Словарей
- Отображение модулей MyBible в Библиотеке
Нативные модули
- Добавлена кнопка отображения информации о модуле на вкладку модуля
Рабочие области
- Добавлена возможность открывать рабочие области при нажатии на кнопку открытия вкладки
Настройки
- Возможность восстанавливать настройки по-умолчанию
Библиотека
- Сохранение выбранного вида просмотра Библиотеки
Словари
- Возможность переходить по ссылкам на текст Библии
Лексикон Стронга
- Обновление Лексикона Стронга (используется MyBible модуль)
- Возможность переходить по ссылкам на текст Библии
Интерфейс
- Обновлены иконки кнопок в главном окне
- Кнопка распознавать ссылки перемещена на вкладку модуля
- Элементы меню Операции были перемещены на вкладку модуля
- Добавлена локализация интерфейса на чешский язык
- Обновлены существующие языки
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК
- Исправлена ошибка при переносе вкладки из одной рабочей области в другую, при которой пропадал список навигации.
- Исправлена ошибка при открытии вкладки комментариев и выпадающий список не заполнялся доступными комментариями.
Изменения в версии BibleQuote 7.3 по сравнению с BibleQuote 7.2
Комментарии
- Поддержка модулей MyBible во вкладке Комментарии
Поиск
- Возможность поиска по Библиям и комментариям в формате MyBible
Сжатые модули
- Прекращена поддержка сжатых модулей
Избранные модули
- Добавлена поддержка вкладок избранных модулей для модулей в формате MyBible
Вторичный вид
- Возможность открытия модуля в формате MyBible используя вторичный вид
Окно печати
- Обновление интерфейса окна печати
Главное окно
- Графика главного окна
- Главное меню приложения
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК
Перекрестные ссылки
- Открытие перекрестных ссылок (TSK) в некоторых модулях MyBible
ОБНОВЛЕНИЯ
Щиро вдячний Гсоподу і розробникам! Хай Господь Вас рясно благословить!!!
Спасибо за программу. Было бы более удобно, чтобы открывать другие переводы из выпадающего списка, а не каждый раз открывать новое окно. Столкнулся с проблемой, что после нового запуска программы приходится опять настраивать опции копирования, так они "слетают". При сравнении переводов, к сожалению открывая перевод, он автоматически не открывается в том же месте для сравнения в котором открыт изначальный перевод. Было бы так же более удобно, чтобы другой перевод открывался в том же окне при желании.
Я, к сожалению не могу сказать почему у меня в Линуксе работает... система стоит давно, поэтому в ней практически все нужное уже есть... я просто запустил BibleQuote 7.2 и оно работает...
единственное - попробуйте работать через Wine 4...
но я к сожалению пока не буду пользоваться BibleQuote, мне не нравится, буду просто наблюдать за развитием, а так, для меня она не удобная... я юзаю Bible-Discovery
Влад-адвентист
Какие преимущества вы видите в Bible-Discovery?
Что вас не устраивает в BibleQuote?
> только что проверил в Linux Mint Mate 19.1 - работает, надо только со шрифтами разбираться, не все модули корректно отображаются, а так работает...
Отлично!
> кстати, есть еще одно приложение для работы с модулями MyBible, E-Sword, MySword - UniqueBible
Интересный проект! Спасибо за ссылочку!
Хорошая новость. Для пользователей Виндовс. Прошлые версии работали с Линукс черех Вайн. Эта пока не хочет. Стоит ли ждать, что пользователи Линукс тоже будут иметь возможность пользоваться BibleQuote 7?
только что проверил в Linux Mint Mate 19.1 - работает, надо только со шрифтами разбираться, не все модули корректно отображаются, а так работает...
версия BibleQuote 7.2 начала поддерживать три типа модулей от MyBible, даже загружать их из самой программы BibleQuote
кстати, есть еще одно приложение для работы с модулями MyBible, E-Sword, MySword - UniqueBible
только модули в нее импортировать надо, да и сама программа требует Питон установленный, но работает на любой платформе...
Очень благодарны за разработки версии и возможность пользования. Благословений!
Благодарю за отзыв!
Спасибо большое ребята!!!
Новая версия программы.
15/01/2019 Опубликована новая версия программы BibleQuote 7.0.1 Сборка 546
Эта версия почему-то не скачивается, или как то надо делать обновление?
Необходимо загрузить архив с веб-сайта и заменить полностью папку на новую.
Переместили архив на другой сервер. Должно скачаться без проблем.
Спасибо за ответ и за Ваши труды!
Это я нашел, а в прошлых версиях "Цитаты" я мог открыть главу текста Библии, нажать кнопку "комментарии" в меню программы, в подменю выбрать, например: комментарии Лопухина и программа открывала в дополнительном окне только ту часть комментариев Лопухина, которые относились к открытой главе Библии! А теперь получается эту функцию выпилили!
Да, верно, эта возможность была удалена. В следущей версии программы планируется реализация возможностей:
- синхронизации вкладок Библий и Комментариев по месту Писания, и
- поиска по комментариям, то есть отображения всех комментариев, где есть комментарий по данному месту Писания.
Это решение той же проблемы, но другим, как нам кажется, более удобным способом.
Уж очень хочется увидеть синхронизиованную версию.
Функцию комментарии, не нашел в новой программе, может, она все-таки есть?
В BibleQuote 7 каждый Комментарий можно открыть в отдельной вкладке из Библиотеки.
Спасибо! Подскажите, не могу разобраться, как искать по номеру Стронга.
Необходимо выбрать Библию с номерами Стронга в настройках: Файл -> Настройки -> Избранные модули -> Библия с номерами Стронга.
После этого открываем вкладку Лексикон Стронга выбираем из списка слово и нажимаем кнопку со стрелкой.
Руслан, может стоит создать тему на форуме - Вопросы-Ответы?
http://esxatos.com/voprosy-po-nomeram-stronga
Спасибо!
Отлично, Николай!
Для серьезных обсуждений, предложений и пояснений создан форум на сайте.
Просьба также открывать темы обсуждения на форуме сайта
Формат прежних модулей поддерживается.
Электронные книги не в djvu и pdf - напрасный труд!
Почему? Разве не удобно все иметь в одном месте с возможностью сохранять личные заметки, переходить из книг по ссылкам на текст Библии в один клик?
Спасибо огоромное! А что с модулями для прежних версий, поддерживаются в этой?
а є для Мак ОС?
К сожалению, пока только для Windows. МакОС планируется в будущем.
Большое спасибо сайту и разработчикам!!! А разработчикам желаю и дальнейшего развития и улучшения. Так держать....
Слава Господу! Будем стараться.
Спасибо всем разработчикам за подарок к Рождеству и за сотрудничество с Эсхатосом!
Просьба открывать темы обсуждения на форуме сайта