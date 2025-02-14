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BibleQuote 7 - Программа для исследования Библии и чтения книг

Программа BibleQuote 7
Категория BIBLEQUTE MODULES, SOFTWARE, BibleQuote
Программа BibleQuote развила новое направление - группа энтузиастов от BibleQuote разработала новую, 7 версию программы.

BibleQuote 7 - Программа для исследования Библии и чтения книг - Описание программы

Программа BibleQuote представляет собой инструмент для исследования текстов Священного Писания, чтения литературы, поиска и анализа библейских терминов, составления проповедей, а также запоминания библейских стихов.
С момента выпуска программы в 2014 году, пользовательский интерфейс был полностью переработан и приложение обрело другое “лицо” и дополнительные возможности.

Рабочие области

При помощи рабочих областей программа позволяет пользователю гибко настраивать графический интерфейс для выполнения различных задач:
  • сравнение нескольких текстов Священного Писания
  • чтение библейского текста и комментариев
  • исследование библейских терминов, используя вкладку Словари и Лексикон Стронга
  • подготовка проповедей, используя вкладку Заметки
Рабочие области, а также содержащиеся в них вкладки, возможно перемещать при помощи drag-and-drop.

Библиотека модулей

Библиотека модулей содержит источники информации доступные в программе и предназначена для быстрого поиска и открытия необходимых пользователю ресурсов. Библиотека отображает модули трех типов:
  • Переводы Священного Писания
  • Комментарии
  • Книги
Библиотеку можно расширять, раньше загружая, а сегодня только добавляя необходимые модули.
библиотека модулей

Существующие инструменты

Внешний вид существующих инструментов был переработан: Словари, Тематические вкладки, Лексикон Стронга.
Навигация, поиск, выбор вторичной Библии для вкладки модулей были существенно улучшены.

Наполнение

Данная сборка 7.5.0.900 содержит следующие модули:
  • Библии
    • Библия. Новый русский перевод (NRT) .SQLite3
    • Библия. Синодальный текст (современная редакция) - 77 книг
    • Библия. Синодальный текст (c номерами Стронга) - 66 книг
    • Новый Завет. Перевод Кассиана (Безобразова)
  • Комментарии
    • Заметки к новому переводу (NRT)
    • Райт, Николас Томас - Популярный комментарий на Новый Завет
    • Уирсби, Уоррен - Комментарий на Ветхий Завет
    • Сперджен, Чарльз - Сокровищница Давида. Комментарии на Псалтирь
    • Райл, Джон - Размышления над Евангелиями
    • Кальвин, Жан - Толкование книг Нового Завета
    • Баркли, Уильям - Толкование Нового Завета .SQLite3
  • Словари
    • Бажанов, Никифор (архимандрит) - Иллюстрированная библейская энциклопедия
    • Ксавье, Леон-Дюфура - Словарь Библейского Богословия .SQLite3
    • Нюстрем, Эрик - Библейский Словарь Нюстрема
    • Ринекер, Фритц; Майер, Герхард - Библейская Энциклопедия Брокгауза
  • Книги
    • Водневский, Николай - Хочу знать
    • Кальвин, Жан - Наставление в христианской вере

ХРОНИКА ИЗМЕНЕНИЙ

15/01/2019 Опубликована новая версия программы BibleQuote 7.0.1 Сборка 546
Исправлены ошибки:
- Некорректное отображение меню на экранах с высоким разрешением
- Некорректное отображение окна настроек на экранах с высоким разрешением
- Некорректное применение шрифтов в компонентах:
- Вкладки Библиотека
- Окна Настройки
Обновления
- Библиотека визуальных компонентов
- Компонент вкладок
- Локализация интерфейса
- Добавлен армянский язык
- Исправлены ошибки в других языках
Программа доступна для скачивания на сайте
15/02/2019 Опубликована новая версия программы BibleQuote 7.1.0 Сборка 624
ОБНОВЛЕНИЯ
Использование Рабочих областей
- Библиотека: модули открываются в новой рабочей области, параллельно с вкладкой Библиотека.
- Лексикон Стронга: определение слова открывается в новой рабочей области, параллельно с вкладкой Библейского перевода.
- Параллельные места открываются в другой Рабочей области, оставляя текст Библии видимым.
Лексикон Стронга
- Номера Стронга отображают буквы H и G для обозначения иврита и греческого языков.
- Определение номера Стронга доступно в подсказке по наведении курсора на слово в тексте Библии.
Модули MyBible
- Добавлена возможность открывать словари в формате MyBible.
Вкладки модулей
- Каждая вкладка модуля отображает обложку книги модуля для быстрой визуальной навигации.
- Добавлена возможность закрытия всех, других и текущей вкладки из меню.
Библиотека
- Словари отображаются в Библиотеке наряду с другими типами модулей: Книгами, Комментариями и Библиями.
- Три новых варианта отображения списка модулей: Обложки, Плитка и Таблица.
Вкладка Комментарии
- По просьбам пользователей была восстановлена вкладка Комментариев, с возможностью просматривать комментарии как в прошлых версия программы.
Глобальное место Писания
- Программа запоминает текущее место Писания и при открытии нового модуля, открывается место Писания из предыдущего модуля.
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК
Навигация по ссылкам
- Исправлена ошибка в работе внутренних ссылок модулей, например, при навигации по оглавлению.
Вкладка Поиск
- Исправлены ряд ошибок при использовании параметров поиска.
Изменения в версии BibleQuote7.2 по сравнению с BibleQuote7
ОБНОВЛЕНИЯ
Модули MyBible
  • Загрузка модулей из репозитория модулей MyBible прямо из программы
  • Возможность открывать MyBible модули Переводов Библий
  • Возможность открывать MyBible модули Комментариев
  • Улучшена возможность открывать модули Словарей
  • Отображение модулей MyBible в Библиотеке
Нативные модули
  • Добавлена кнопка отображения информации о модуле на вкладку модуля
Рабочие области
  • Добавлена возможность открывать рабочие области при нажатии на кнопку открытия вкладки
Настройки
  • Возможность восстанавливать настройки по-умолчанию
Библиотека
  • Сохранение выбранного вида просмотра Библиотеки
Словари
  • Возможность переходить по ссылкам на текст Библии
Лексикон Стронга
  • Обновление Лексикона Стронга (используется MyBible модуль)
  • Возможность переходить по ссылкам на текст Библии
Интерфейс
  • Обновлены иконки кнопок в главном окне
  • Кнопка распознавать ссылки перемещена на вкладку модуля
  • Элементы меню Операции были перемещены на вкладку модуля
  • Добавлена локализация интерфейса на чешский язык
  • Обновлены существующие языки
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК
  • Исправлена ошибка при переносе вкладки из одной рабочей области в другую, при которой пропадал список навигации.
  • Исправлена ошибка при открытии вкладки комментариев и выпадающий список не заполнялся доступными комментариями.
Изменения в версии BibleQuote 7.3 по сравнению с BibleQuote 7.2
Комментарии
- Поддержка модулей MyBible во вкладке Комментарии
Поиск
- Возможность поиска по Библиям и комментариям в формате MyBible
Сжатые модули
- Прекращена поддержка сжатых модулей
Избранные модули
- Добавлена поддержка вкладок избранных модулей для модулей в формате MyBible
Вторичный вид
- Возможность открытия модуля в формате MyBible используя вторичный вид
Окно печати
- Обновление интерфейса окна печати
Главное окно
- Графика главного окна
- Главное меню приложения
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК
Перекрестные ссылки
- Открытие перекрестных ссылок (TSK) в некоторых модулях MyBible
Скачать программу
ОБНОВЛЕНИЯ
Просмотров 13 429
Рейтинг 4.8 / 5
Добавлено 14.02.2025
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4.8/5 (31)

Comments (32 comments)

Шток 5 years ago

Щиро вдячний Гсоподу і розробникам! Хай Господь Вас рясно благословить!!!
C
Circaetus 6 years ago

Спасибо за программу. Было бы более удобно, чтобы открывать другие переводы из выпадающего списка, а не каждый раз открывать новое окно. Столкнулся с проблемой, что после нового запуска программы приходится опять настраивать опции копирования, так они "слетают". При сравнении переводов, к сожалению открывая перевод, он автоматически не открывается в том же месте для сравнения в котором открыт изначальный перевод. Было бы так же более удобно, чтобы другой перевод открывался в том же окне при желании. 
P
prosams 7 years ago

Я, к сожалению не могу сказать почему у меня в Линуксе работает... система стоит давно, поэтому в ней практически все нужное уже есть... я просто запустил BibleQuote 7.2 и оно работает...

 

единственное - попробуйте работать через Wine 4...

 

но я к сожалению пока не буду пользоваться BibleQuote, мне не нравится, буду просто наблюдать за развитием, а так, для меня она не удобная... я юзаю Bible-Discovery
R
rkazakov 7 years ago

Влад-адвентист

Какие преимущества вы видите в Bible-Discovery?

Что вас не устраивает в BibleQuote?
R
rkazakov 7 years ago

> только что проверил в Linux Mint Mate 19.1 - работает, надо только со шрифтами разбираться, не все модули корректно отображаются, а так работает...

Отлично!

 

> кстати, есть еще одно приложение для работы с модулями MyBible, E-Sword, MySword - UniqueBible

Интересный проект! Спасибо за ссылочку!

 
Книжник 777 7 years ago

Хорошая новость. Для пользователей Виндовс. Прошлые версии работали с Линукс черех Вайн. Эта пока не хочет. Стоит ли ждать, что пользователи Линукс тоже будут иметь возможность пользоваться BibleQuote 7? 

 
P
prosams 7 years ago

только что проверил в Linux Mint Mate 19.1 - работает, надо только со шрифтами разбираться, не все модули корректно отображаются, а так работает...

 

версия BibleQuote 7.2 начала поддерживать три типа модулей от MyBible, даже загружать их из самой программы BibleQuote

 

кстати, есть еще одно приложение для работы с модулями MyBible, E-Sword, MySword - UniqueBible

только модули в нее импортировать надо, да и сама программа требует Питон установленный, но работает на любой платформе...
апологет 7 years ago

Очень благодарны за разработки версии и возможность пользования. Благословений!
R
rkazakov 7 years ago

Благодарю за отзыв! 
B
brat Alexandr 7 years ago

Спасибо большое ребята!!!

 
E
esxatos 7 years ago

Новая версия программы.
E
eroxin 7 years ago

15/01/2019 Опубликована новая версия программы BibleQuote 7.0.1 Сборка 546

 

Эта версия почему-то не скачивается, или как то надо делать обновление?

 
R
rkazakov 7 years ago

Необходимо загрузить архив с веб-сайта и заменить полностью папку на новую.

Переместили архив на другой сервер. Должно скачаться без проблем.
V
Viking110 7 years ago

Спасибо за ответ и за Ваши труды!
V
Viking110 7 years ago

Это я нашел, а в прошлых версиях "Цитаты" я мог открыть главу текста Библии, нажать кнопку "комментарии" в меню программы, в подменю выбрать, например: комментарии Лопухина и программа открывала  в дополнительном окне только ту часть комментариев Лопухина, которые относились к открытой главе Библии! А теперь получается эту функцию выпилили!
R
rkazakov 7 years ago


Да, верно, эта возможность была удалена. В следущей версии программы планируется реализация возможностей:

- синхронизации вкладок Библий и Комментариев по месту Писания, и

- поиска по комментариям, то есть отображения всех комментариев, где есть комментарий по данному месту Писания.

Это решение той же проблемы, но другим, как нам кажется, более удобным способом.


 
P
palatinus 7 years ago

Уж очень хочется увидеть синхронизиованную версию. 
V
Viking110 7 years ago

Функцию комментарии, не нашел в новой программе, может, она все-таки есть?
R
rkazakov 7 years ago

В BibleQuote 7 каждый Комментарий можно открыть в отдельной вкладке из Библиотеки.
C
Circaetus 7 years ago

Спасибо! Подскажите, не могу разобраться, как искать по номеру Стронга.
R
rkazakov 7 years ago


Необходимо выбрать Библию с номерами Стронга в настройках: Файл -> Настройки -> Избранные модули -> Библия с номерами Стронга.

После этого открываем вкладку Лексикон Стронга выбираем из списка слово и нажимаем кнопку со стрелкой.


 
E
esxatos 7 years ago

Руслан, может стоит создать тему на форуме - Вопросы-Ответы?

 

http://esxatos.com/voprosy-po-nomeram-stronga
C
Circaetus 7 years ago

Спасибо! 

 
R
rkazakov 7 years ago

Отлично, Николай! 
E
esxatos 7 years ago

Для серьезных обсуждений, предложений и пояснений создан форум на сайте.

 

Просьба также открывать темы обсуждения на форуме сайта


R
rkazakov 7 years ago

Формат прежних модулей поддерживается.


Электронные книги не в djvu и pdf - напрасный труд!


Почему? Разве не удобно все иметь в одном месте с возможностью сохранять личные заметки, переходить из книг по ссылкам на текст Библии в один клик?
E
ecbantonkom 7 years ago

Спасибо огоромное! А что с модулями для прежних версий, поддерживаются в этой?
S
SlavikCS 7 years ago

а є для Мак ОС?

 
R
rkazakov 7 years ago

К сожалению, пока только для Windows. МакОС планируется в будущем.
B
brat Warden 7 years ago

Большое спасибо сайту и разработчикам!!! А разработчикам желаю и дальнейшего развития и улучшения. Так держать....
R
rkazakov 7 years ago

Слава Господу! Будем стараться.
E
esxatos 7 years ago

Спасибо всем разработчикам за подарок к Рождеству и за сотрудничество с Эсхатосом!



 

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