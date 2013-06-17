Стилианопулос - Новый Завет - православная перспектива - модуль BibleQuote

Новый Завет - православная перспектива - Теодор Стилианопулос

Методология Богопознания через Писание, описываемая профессором Теодором Стилианопулосом, священником американской архиепископии Константинопольского патриархата, называется "трансформационной герменевтикой". О.Теодор выделяет три уровня анализа Писания: экзегеза, интерпретация, трансформация. Интерпретатором Писания выступает "непрерывная религиозная община", в "непрерывность" существования которой в истории, разумеется, необходимо верить.

Всякая интерпретация является относительной, обусловленной конфессиональными или научными "верованиями". Всякая исторически точная экзегеза сама по себе не формулировала вероучение - это было результатом именно богословской интерпретации. Но и буквальная экзегеза Писания, и его богословская интерпретация не дают познание Бога. Первая позволяет понять, что написано в тексте, вторая - сформировать теоретическое знание о Боге.



Для познания Бога через Писание необходим "трансформационный уровень герменевтики" - не просто понимание слов Писания, а воплощение в жизнь его требований. Библейская герменевтика - искусство осознания процессов, происходящих в нашей душе во время чтения Писания, внутренняя реакция на его послание и преображение его в своей жизни. Требования Писания оцениваются о.Теодором Стилианопулосом как своего рода "категорические императивы".

Писание предусматривает, какими должны быть люди, каким должно быть их моральное поведение, аскетическая, молитвенная и мистическая жизнь. О.Теодор настаивает на том, что не только Церковь толкует Писание, но и Библия содержит требования к Церкви, и слова Библии осуждают церковь, если она не соответствует им. Писание предусматривает, какими должны быть люди, каким должно быть их моральное поведение, аскетическая, молитвенная и мистическая жизнь. О.Теодор настаивает на том, что не только Церковь толкует Писание, но и Библия содержит требования к Церкви, и слова Библии осуждают церковь, если она не соответствует им.

Таким образом, окончательным интерпретатором Писания выступает сам Бог, а верующие должны быть открытыми для разных толкований Писания. Новое понимание возможно именно благодаря неполноте исполнения заповедей, а не через изменение условий существования человечества и церкви.

То есть, согласно Стилианопулосу, если церкви реформируются, то это происходит не из-за "требований времени" и стремления приспособиться к очередной "современности", а по причине необходимости для Церкви постоянно изменяться на пути самоусовершенствования, на пути исполнения требований Писания к церкви, на пути усилий, направленных к достижению идеала Церкви.



Лишь потому личность должна познавать Бога не самостоятельно, а вместе с церковной общиной, что "согласно библейскому преданию, вера и жизнь имеют общественный, а не индивидуальный характер". Бог может быть познаваем только в такой церковной общине, которая имеет признаки "полного творения", церкви Христовой: "смирение, святость, справедливость, единство, любовь и забота об обездоленных".

Писание требует от Церкви, чтоб она была "не только исторической инстанцией, но и духовным движением". Только Церковь репрезентирует единство во Христе и сияет обновлением в Духе, является чем-то вроде видимой актуализацией жизни, спасаемой и обоживаемой - и поэтому она позволяет познать в себе Бога. Таким образом, познание Бога через Писание возможно благодаря вере и исполнению библейский требований в Церкви и Церковью.



Очевидно, что на теорию богопознания о.Теодора Стилианопулоса оказало значительное влияние не только современное протестантское богословие. Его учение о познании Бога через Писание, интерпретируемое литургическим собранием, путем исполнения его требований, хотя и обосновано при помощи аргументов современной библеистики и патрологии, по основному содержанию идентично тезисам мистического богословия греческой патристики, коренится в богословии Максима Исповедника и Николая Кавасилы.