Комментарий к Еврейскому Новому Завету - модуль BibleQuote
Долгожданный модуль Комментариев к Еврейскому Новому Завету, который является частью Полной Еврейской Библии.
Модуль BibleOuote - Комментарий к Еврейскому Новому Завету - Давид Стерн
В модуле представлен комментарий к Еврейскому Новому Завету, новому переводу с греческого языка, выполненному известным мессианским ученым Давидом Стерном.
Комментарий включает в себя лингвистическое обоснование особенностей авторского перевода, а также религиоведческие, культурологические и богословские толкования текста Нового Завета. Комментарий воссоздает культурный и религиозный фон событий, описанных в главной книге христианства.
Благодаря углубленному экскурсу в религиозную и историческую атмосферу Израиля I века нашей эры, многие слова Нового Завета обретают более ясное звучание. Автор не оставил без внимания ни одного сложного стиха, дополнил толкование академическими комментариями из еврейской религиозной традиции.
Спасибо вам!