Комментарий к Еврейскому Новому Завету - модуль BibleQuote

Долгожданный модуль Комментариев к Еврейскому Новому Завету, который является частью Полной Еврейской Библии.

Модуль BibleOuote - Комментарий к Еврейскому Новому Завету - Давид Стерн

В модуле представлен комментарий к Еврейскому Новому Завету, новому переводу с греческого языка, выполненному известным мессианским ученым Давидом Стерном.

Комментарий включает в себя лингвистическое обоснование особенностей авторского перевода, а также религиоведческие, культурологические и богословские толкования текста Нового Завета. Комментарий воссоздает культурный и религиозный фон событий, описанных в главной книге христианства.