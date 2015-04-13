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SamuelAKim

Комментарий к Еврейскому Новому Завету - модуль BibleQuote

Комментарий к Еврейскому Новому Завету
Категория BIBLEQUTE MODULES, Commentaries mod
Долгожданный модуль Комментариев к Еврейскому Новому Завету, который является частью Полной Еврейской Библии.

Модуль BibleOuote - Комментарий к Еврейскому Новому Завету - Давид Стерн

В модуле представлен комментарий к Еврейскому Новому Завету, новому переводу с греческого языка, выполненному известным мессианским ученым Давидом Стерном.
Комментарий включает в себя лингвистическое обоснование особенностей авторского перевода, а также религиоведческие, культурологические и богословские толкования текста Нового Завета. Комментарий воссоздает культурный и религиозный фон событий, описанных в главной книге христианства.
Благодаря углубленному экскурсу в религиозную и историческую атмосферу Израиля I века нашей эры, многие слова Нового Завета обретают более ясное звучание. Автор не оставил без внимания ни одного сложного стиха, дополнил толкование академическими комментариями из еврейской религиозной традиции.

Просмотров 3 622
Рейтинг 4.6 / 5
Добавлено 13.04.2015
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4.6/5 (59)

Comments (6 comments)

E
eroxin 5 years ago

Спасибо вам!
R
rkazakov 10 years ago
Можно ли скачать модуль?
M
makareno 11 years ago
Как я могу скачать этот модуль?
P
pikalov 13 years ago
Отлично!Спасибо!
A
alexeyhurricane 13 years ago
 Greek Text Used for the B’rit Hadashah. There are more than five thousand ancient manuscripts of all or part of the New Testament, more than for any other document from antiquity. Due to scribal errors and other factors, they do not agree with each other at every point. Textual criticism, which sets out to determine the correct reading of a text from disagreeing and imperfect sources, is far beyond the competence of most Bible translators, including me. Fortunately there exist critical editions of the Greek text of the New Testament, wherein specialists have investigated, compared and judged the accuracy of the differing textual readings found in the manuscripts. My translation of the B’rit Hadashah is based primarily on the United Bible Societies’ The Greek New Testament;﻿42﻿ but I also consulted a number of English and Hebrew versions and commentaries.42 3rd Edition (New York: American Bible Society, 1975).Stern, D. H. (1998). Complete Jewish Bible : An English version of the Tanakh (Old Testament) and B'rit Hadashah (New Testament). Includes indexes. (1st ed.). Clarksville, Md.: Jewish New Testament Publications. 
E
esxatos 13 years ago
Все это хорошо, но одно есть НО - в описании не указано,  какой греческий текст применялся для перевода с греческого на английский...   впрочем и в тесте комментария - тоже. "Комментарий включает в себя лингвистическое обоснование особенностей авторского перевода" - вот это любопытно бы почитать, но где?

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