Ариософия и неонацистское язычество - модуль BibleQuote

Модуль BibleQuote - Ариософия и неонацистское язычество

Модуль Цитата из Библии BibleQuote с книгами про возрождение неонацистского язычества в России.

1 Николас Гудрик-Кларк. Оккультные корни нацизма. Тайные арийские культуры и их влияние на нацистскую идеологию

2 Шнирельман В. Цепной пес расы: диванная расология как защитница «белого человека»

3 Белинский А. Арио-христианство – неоязыческий псевдохристианский культ

4 Клейна Л. Славянские «Веды» - фальшивка

5 Питанов В. Ю. Статьи

6 Таланцев Дмитрий. Нацизм и фашизм с христианской точки зрения

7 Ермаков А. Арийцы, похоже, все-таки не из России?

8 Староверы-инглинги

9 Столяров П. Можно ли соединить христианское учение с древним русским ведизмом?

Николас Гудрик-Кларк - Оккультные корни нацизма - Тайные арийские культы и их влияние на нацистскую идеологию



Книгой Николаса Гудрик-Кларка «Оккультные корни нацизма» издательство «Евразия» открывает серию под общим названием «Подземелья истории». Что кроется за этим? Очередная попытка коммерческой эксплуатации тайн, «национал-оккультизма», личные пристрастия издателей к такого рода литературе, которую автор данной книги называет «сенсационной», или же уверенное прокладывание издательского курса в русле отнюдь не массового интереса ко второму, тайному плану истории, несводимому к фантазиям чудаков и бреду параноиков…?

Скорее, последнее. Мы живём во время тектонического сдвига бытийных пластов, который позволил Николаю Бердяеву написать в 20-е годы нашего века о наступлении новой эпохи – «Нового Средневековья». «Новое Средневековье» означает возвращение хорошо забытого, но не умиравшего старого, всего, что под углом зрения новоевропейского разума считалось архаичным и вовсе не существующим, что было изгнано за рамки научной картины мира, что было заклеймлено плоскими умами эпохи Просвещения как инквизиторские суеверия и мрачные предрассудки.

На какое-то время закрылось религиозное измерение жизни и за прошедшие века человечество разучилось верить в Бога и дьявола, невидимый мир, добрые и злые духовные иерархии, исчезло религиозное освещение власти и живы однако до сих пор тайные ложи и ордена. Между тем, по всем приметам, «Новое Средневековье» носит уже скорее не христианский, но антихристианский характер.

И ландшафт двадцатого столетия с его магматическими прорывами иррациональных подземных сил, выплеснувшихся в таких ужасающих течений как большевизм и фашизм, с их человеконенавистничеством и богоборчествам, с гротесковыми мифологическими обликами, весьма отличается от идиллических пейзажей просвещённопозитивистских, рационально-очеловеченных столетий. Мы снова в предчувствии вселенских катастроф, перед угрозой неограниченного манипулирования личностью, в том числе и магическими средствами, на волне оживления синкретических религий и оккультизма, в бытовом окружении модернизированного колдовства и ведовства, при последнем издыхании агонизирующего в лихорадочном смешении стилей, религий и наций столетия страшимся потерять последнюю надежду на построение благополучного будущего.

Мы живём в России, которая ярче всего в истории демонстрирует невозможность замкнуться лишь в человеческом, только человеческом измерении, устранить причастность своей судьбы борьбе таинственных сил метаистории, духовных сил добра и зла. И для того, чтобы не потерять себя в либерально-рыночной стихии, очутившись в экзистенциальной невесомости, не различая где верх и низ, добро или зло, или наоборот, не оказаться одержимым призраками национал-оккультизма, воплощёнными в каком-нибудь харизматическом лидере (и будет уже поздно, когда наши голоса потонут не в хоре, но в рёве очередного исторического обвала), мы должны вглядеться в мерцание тайны на грани истории не только академическим, либерально-позитивистским, близорукопрофессорским взглядом сквозь сильные очки, видящим в исторических фигурах и зловеще-могущественных движениях лишь результаты болезненных фантазий, родившихся на почве социального недовольства.

Наоборот, умными и вечно удивлёнными глазами сквозь призму своего рода «исторической демонологии» в соответствии с канонами нового средневековья мы должны посмотреть на просвет тайны в мельтешений деятелей и событий. Ведь и мания, бывшая одерживающей человека силойдухом, лишь в последние века стала содержанием психики. Будем внимательны, и мы увидим, как например «бесноватый фюрер» в рассказах очевидцев предстаёт не столько как марионетка тех или иных заинтересованных кругов, сколько как великий посвящённый, чёрный маг, обладающий огромными силами гипноза и инспирируемый демоническими силами (вспомним, хотя бы, слова одного из приближённых о впечатлении присутствия за Гитлером «целой электростанции», как бы накачивающей его энергией), свидетельство, приводимое в книге французских авторов Повеля и Бержье).

Собирая подобные свидетельства и симптомы, мы сможем заметить и в современной действительности моменты массового или индивидуального медиумизма, одержимости, научиться, по словам ап. Павла, «различению духов».