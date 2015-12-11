Библия - Заокская - модуль BibleQuote

Совместное издание Института перевода Библии при Заокской духовной академии и Библейско-богословского института св. апостола Андрея.

Новый современный перевод книг Священного Писания Ветхого и Нового Завета выполнен ведущими российскими учеными – библеистами и филологами разных христианских конфессий, основан на новейших научных изданиях древних текстов и последних достижениях современной библеистики.

Библия - Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в современном русском переводе - Модуль для Цитаты - BibleQuote

Под ред. М.П. Кулакова и М.М. Кулакова

Серия «Современная библеистика»

М.: Издательство ББИ, 2015. – 1856 с.: илл.

ISBN 978-5-89647-331-2

Заокская Библия - Модуль для Цитаты - BibleQuote

На разных этапах проекта над переводом Библии вместе с М. П. Кулаковым и М. М. Кулаковым трудились литературовед и стилист Валерий Валентинович Сергеев, гебраист А. В. Болотников, филологи И. В. Лобанов, В. С. Ляху, Е. Г. Милюгина, ученый-библеист А. С. Десницкий (переводчик большей части книг Ветхого Завета), переводчики М. В. Борябина, М. А. Глебушко, Л. П. Гунько, М. М. Каинова, Л. В. Маневич, О. В. Павлова, Е. Б. Рашковский, С. А. Ромашко, Е. М. Сморгунова и многие другие.

Ценный вклад в подготовку этого издания также внесли Е. Ю. Вечканов, А. В. Воздвиженская, В. Г. Воздвиженский, А. Р. Волкославская-Ляху, Т. А. Горячева, Е. В. Зайцев, С. А. Кибальник, Т. В. Лебедева, Н. Н. Либенко, С. Г. Микушкина, И. А. Орловская, А. В. Осокин, А. А. Першин, Е. Б. Смагина, А. Б. Сомов, Л. В. Сыроватко, Д. С. Утамиши, К. Г. Хаукинс, Г. Г. Шоломович.

Особенно значимым и плодотворным было участие в осуществленном нами проекте российских и западных коллег, членов Попечительского совета и друзей Института, в частности Д. Барретта (картографа, подготовившего библейские карты в этом издании), М. Баскома, Б. Бердика, Б. Биаджи, А. Э. Бодрова, И. И. Вельгоши, Т. Вильсона, Д. Галуши, И. Я. Грица, Т. М. Гурубатам, Р. Кайта, В. А. Крупского, А. И. Кулаковой, Л. С. Кулаковой, Д. Макки, Т. Пабст, З. Плантака, Х. Престола, В. Спенса, М. Финли, А. Штеле.