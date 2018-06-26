Хортон - Систематическое богословие - Комментарии - модуль BibleQuote

Стэнли Хортон, городской колледж Лос-Анджелеса (1935 г.); бакалавр естественным наук, Калифорнийский университет, Беркли (1944 г.); СТМ в Гарвардском университете (1945 г.) и доктор теологии, Центральная баптистская теологическая семинария; был преподавателем в Библейском институте «Метрополитен», штат Нью-Джерси; в Центральном библейском колледже, Спрингфилд, штат Миссури, и в Теологической семинарии Ассамблей Божьих, Спрингфилд, штат Миссури. Он был приглашенным профессором в колледжах и семинариях по всему миру. Стэнли Хортон - Деяния апостолов - Систематическое богословие - Первое и второе Послания к Коринфянам С 1991 года являлся координатором Совета по проекту издания учебников пятидесятнического направления и главным редактором издательства «Логион Пресс» Ассамблей Божьих. Хортон является автором более чем двухсот статей и более чем дюжины книг, в том числе «Окончательная победа» и «Наше будущее: библейское учение с последнем времени». Он и его жена Эвелин проживают в Спрингфилде, штат Миссури. Модули для Цитаты BibleQuote по произведениям С. Хортона 1 Модуль комментариев NTHort 1 Деяния апостолов. Веяние духа

2 Первое и Второе Послания к Коринфянам Он должен находиться в папке BibleQuote\Commentaries - тогда комментарии С. Хортона будут доступны среди других комментариев 2 Модуль Хортон С. Богословие Horton Папка модуля должна находиться в папке BibleQuote. Деяния апостолов. Веяние духа Первое и Второе Послания к Коринфянам Систематическое богословие под ред. С Хортона

Стэнли Хортон - Систематическое богословие - ПРОТЕСТАНТСКИЕ БОГОСЛОВСКИЕ СИСТЕМЫ

В протестантском движении существуют различные системы. Только изучение одной такой системы займет больше места, чем вся эта глава. Поэтому мы рассмотрим только две, самые значительные со времен реформации: кальвинизм и арминианизм. В настоящее время можно также обнаружить большое количество других богословских систем. Мы кратко рассмотрим три из них: богословие освобождения, евангеликализм и пятидесятничество. Такой выборочный подход необходим из-за ограничения по объему и отношения этих систем к данной главе.

Кальвинизм. Кальвинизм получил свое название и начало от французского богослова и реформатора Джона Кальвина (1509–1564). Суть кальвинизма заключается в том, что Бог правит надо всем Своим творением.

Чтобы получить быстрое и простое понимание кальвинизма, будем использовать условное сокращение ПБОНН. Прежде, чем мы рассмотрим данную аббревиатуру, необходимо допустить, что любое обобщение в богословских системах является предметом обобщения и упрощения. Помня это, с помощью аббревиатуры ПБОНН можно определить пять основных столпов кальвинизма: полная развращенность, безусловный выбор, ограниченное искупление, непреодолимая благодать и настойчивость святых. (П) Человеческая раса настолько пала под действием греха, что люди уже ничего не могут исправить, чтобы улучшить или оправдать себя перед Богом. (Б) Всемогущий Бог в вечности избрал (выбрал) ко спасению некоторых, без предварительного условия знания того, кто примет Его жертву, из-за благодати и сострадания к падшему человечеству. (О) Он послал Своего Сына и дал искупление только тем, кого Он избрал. (Н) Избранные не могут отказаться от Его милостивой жертвы — они будут спасены. (Н) Получив однажды спасение, они все преодолеют до конца и примут полноту спасения, жизнь вечную.

Арминианизм. Датский богослов Иаков Арминий (1560–1609) не согласился к позицией Кальвина, оспаривая то, что (1) сторонники кальвинизма пытались сделать Бога виновным во грехе, согласно которому Он избрал в вечности тех, кто обретет, и тех, кто не получит спасения; (2) они отрицали свободное волеизъявление человека, так как утверждали, что никто не может противостоять Божьей благодати.

Учения Арминия и его последователей были приведены в виде пяти тезисов Статей Протеста (1610): (1) Предопределение, основанное на Божьем знании будущего, зависит от реакции человека; (2) Христос умер за каждого человека на земле, но спасение имеют только верующие; (3) человек сам не может верить, и ему необходима Божья благодать; но (4) Его благодати можно противостоять; (5) так или иначе, все рожденные свыше, пребывавшие во спасении, должны пребывать в Боге.

Различия между кальвинизмом и арминианизмом очевидны. С позиции арминианистов, Бог наперед знает тех, кто ответит на Его предложение благодати, и им Он дает возможность испытать Его обетования. Другими словами, Бог предопределяет, что все, кто добровольно выбирает Его спасение во Христе и продолжает жить для Него, разделят Его обетования. Иисус дает искупление всем людям, и оно действительно для тех, кто примет милостивую жертву Бога, от которой люди могут отказаться. Если люди отвечают и принимают Божью благодать, то это происходит из-за самой благодати, а не только воли человека. Верность условна и основывается на продолжающейся жизни веры христианина, и отречение от этой веры возможно, хотя Бог никого так просто не отпускает.

Большинство пятидесятников склоняются к арминианской системе богословия, видя необходимость реакции на Евангелие и Святой Дух со стороны человека.

Богословие освобождения. Зародилось в Латинской Америке в конце 60-х годов ХХ века и стало “диффузивным движением” диссидентских групп (т.е. темнокожих, феминисток и др.). Его основная задача заключается в том, чтобы дать новое толкование христианской вере с точки зрения бедных и угнетенных. Последователи этого богословия заявляют, что единственное Евангелие, которое может ответить на нужды этих людей, это то, которое провозглашает освобождение от бедности и угнетения в их жизни. Послание последователей богословия освобождения содержит осуждение богатых и угнетателей и освобождение для бедных и угнетенных.

Главной задачей богословия освобождения является концепция практического применения: учение не просто нужно постигать, а применять в жизни. Можно сказать, что суть усилий этого богословия состоит в даче обязательства по восстановлению общества, чтобы вывести бедных и угнетенных из их удручающего положения. Обязательства подобного рода часто вырывают Писание из контекста, что уподобляет его последователей (что часто и происходит) марксистам и революционерам.

Евангеликализм. Богословская система, известная как евангеликализм, в настоящее время имеет широко распространенное влияние. Основание в 1942 году Национальной Евангельской Ассоциации дало толчок к объявлению положений этой системы, и ее позиция была одобрена и принята членами многих христианских общин. Само название говорит о главной задаче этой системы: нести Евангелие по всему миру, послание, которое призывает людей лично верить в Иисуса Христа. Богословские утверждения евангеликализма берут свое начало как в кальвинизме, так и в арминианизм. Сами они утверждают, что евангеликализм — это не больше чем вероучение ортодоксов, распространенное во времена первоапостольской Церкви. Позиция евангеликализма в отношении к миру заключается в призыве верных христиан к тому, чтобы нести справедливость обществу, а также спасение человеческим душам.

Пятидесятничество. В основном движение пятидесятников не выходит за рамки евангеликализма. Однако пятидесятники серьезно относятся к действию Святого Духа, которое заключается в подтверждении истин и наделении силой их воззваний. По этой причине пятидесятников обвиняют в том, что они зачастую основываются на собственных переживаниях. Эти обвинения не до конца верны, поскольку пятидесятники ставят действие Святого Духа на второе место, оставляя на первом Библию как источник авторитета. Переживания проверяют, уточняют, усиливают библейские истины, и это важное действие Духа является решающим.