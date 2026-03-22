Книга «Жизнь христианина в семье» посвящена практическому применению библейских принципов в повседневной семейной жизни. Джей Адамс рассматривает семью как основное пространство духовного формирования личности и свидетельства христианской веры.
Автор раскрывает:
роль мужа и жены в свете Писания;
ответственность родителей в воспитании детей;
принципы любви, уважения и послушания;
разрешение конфликтов на основе библейской истины;
духовное руководство в доме.
Особое внимание уделяется тому, что семья — это не только социальная структура, но духовный союз, где каждый её член несёт личную ответственность перед Богом.
Книга адресована супругам, родителям, пасторам и всем, кто стремится строить христианскую семью на прочном библейском основании.
Джей Адамс - Жизнь христианина в семье
ISBN 5-7454-0542-2
На русском языке книга издается с разрешения автора Дж. Адамса
Русское издание. The Roundwood Trust, 2001
Адамс Джей – Жизнь христианина в семье - Содержание
Семья, центром которой является Христос
Надежда и помощь для вашей семьи
Все начинается с общения
Что говорит библия о семье
Жизнь до брака
Слово к женам
Нежное руководство
Воспитывайте с достоинством
Как жить с неверующим мужем
Заключение
Библейский указатель
