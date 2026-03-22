Книга «Жизнь христианина в семье» посвящена практическому применению библейских принципов в повседневной семейной жизни. Джей Адамс рассматривает семью как основное пространство духовного формирования личности и свидетельства христианской веры.

Автор раскрывает:

роль мужа и жены в свете Писания;

ответственность родителей в воспитании детей;

принципы любви, уважения и послушания;

разрешение конфликтов на основе библейской истины;

духовное руководство в доме.

Особое внимание уделяется тому, что семья — это не только социальная структура, но духовный союз, где каждый её член несёт личную ответственность перед Богом.

Книга адресована супругам, родителям, пасторам и всем, кто стремится строить христианскую семью на прочном библейском основании.

Джей Адамс - Жизнь христианина в семье

ISBN 5-7454-0542-2

На русском языке книга издается с разрешения автора Дж. Адамса

Русское издание. The Roundwood Trust, 2001

Адамс Джей – Жизнь христианина в семье - Содержание

Семья, центром которой является Христос

Надежда и помощь для вашей семьи

Все начинается с общения

Что говорит библия о семье

Жизнь до брака

Слово к женам

Нежное руководство

Воспитывайте с достоинством

Как жить с неверующим мужем

Заключение

Библейский указатель