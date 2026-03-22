Адамс - Жизнь христианина в семье

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Educational

Книга «Жизнь христианина в семье» посвящена практическому применению библейских принципов в повседневной семейной жизни. Джей Адамс рассматривает семью как основное пространство духовного формирования личности и свидетельства христианской веры.

Автор раскрывает:

  • роль мужа и жены в свете Писания;

  • ответственность родителей в воспитании детей;

  • принципы любви, уважения и послушания;

  • разрешение конфликтов на основе библейской истины;

  • духовное руководство в доме.

Особое внимание уделяется тому, что семья — это не только социальная структура, но духовный союз, где каждый её член несёт личную ответственность перед Богом.

Книга адресована супругам, родителям, пасторам и всем, кто стремится строить христианскую семью на прочном библейском основании.

Джей Адамс - Жизнь христианина в семье

ISBN 5-7454-0542-2

На русском языке книга издается с разрешения автора Дж. Адамса

Русское издание. The Roundwood Trust, 2001

Адамс Джей – Жизнь христианина в семье - Содержание

  • Семья, центром которой является Христос

  • Надежда и помощь для вашей семьи

  • Все начинается с общения

  • Что говорит библия о семье

  • Жизнь до брака

  • Слово к женам

  • Нежное руководство

  • Воспитывайте с достоинством

  • Как жить с неверующим мужем

  • Заключение

Библейский указатель

Added 22.03.2026
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

