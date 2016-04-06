Во что мы верим - Теодор Шнайдер

Шнайдер - Во что мы верим
Когда Габриель Марсель 20 сентября 1964 г. во франкфуртской церкви св. Павла принимал присужденную ему Премию мира Организации немецкой книготорговли, он завершил свою благодарственную речь следующими словами, которые я хотел бы поместить в заключение и этой книги:
«Если в моих трудах есть понятие, которое превосходит все иные, так это, несомненно, надежда, осознанная как тайна. Понятие, я бы сказал, оживленное изнутри пылким предвосхищением. "Я надеюсь на Тебя в отношении нас", - написал я, и это до сих пор единственная формулировка, которая меня удовлетворяет. Мы можем сказать еще более отчетливо:
я надеюсь на Тебя, кто есть живой мир, в отношении нас, кто еще находится в борьбе с самими собой и друг с другом, чтобы в один прекрасный день нам было даровано войти в Тебя и стать причастными твоей полноте. И этим желанием, этой молитвой я хотел бы завершить мои размышления».
Теодор Шнайдер - Во что мы верим - Изложение Апостольского символа веры
Пер. с нем.
Серия «Современное богословие»
Библейско- богословский институт св. апостола Андрея, 2007. — 620 с.
ISBN 5-89647-114-9
Теодор Шнайдер - Во что мы верим - Изложение Апостольского символа веры - Содержание
Предисловия
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.МЫ ВЕРИМ
ВВЕДЕНИЕ
ЧТО ОЗНАЧАЕТ «ВЕРИТЬ»?
О КОРНЯХ НАШЕГО СИМВОЛА ВЕРЫ
АПОСТОЛЬСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ
ЧАСТЬ I. ПЕРВАЯ СТАТЬЯ СИМВОЛА ВЕРЫ: ОТЕЦ
- Глава I. ВЕРУЮ В БОГА ОТЦА
- Глава II. ВСЕМОГУЩЕГО ТВОРЦА НЕБА И ЗЕМЛИ
ЧАСТЬ 2. ВТОРАЯ СТАТЬЯ СИМВОЛА ВЕРЫ: СЫН
- Глава I. В ИСУСА ХРИСТА, ЕДИНОРОДНОГО ЕГО СЫНА, ГОСПОДА НАШЕГО
- Глава II. ЗАЧАТОГО ОТ СВЯТОГО ДУХА, РОЖДЕННОГО ОТ ДЕВЫ МАРИИ
- Глава III. ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ПОНТИИ ПИЛАТЕ, РАСПЯТОГО, УМЕРШЕГО И ПОГРЕБЕННОГО
- Глава IV. СОШЕДШЕГО В ЦАРСТВО СМЕРТИ
- Глава V. ВОСКРЕСШЕГО В ТРЕТИЙ ДЕНЬ ИЗ МЕРТВЫХ, ВОСШЕДШЕГО НА НЕБЕСА
- Глава VI. СИДЯЩЕГО ОДЕСНУЮ БОГА ОТЦА ВСЕМОГУЩЕГО, ОТТУДА ПРИДЕТ СУДИТЬ ЖИВЫХ И МЕРТВЫХ
ЧАСТЬ 3. ТРЕТЬЯ СТАТЬЯ СИМВОЛА ВЕРЫ: СВЯТОЙ ДУХ
- Глава I. ВЕРУЮ В СВЯТОГО ДУХА
- Глава II. ...В СВЯТУЮ КАФОЛИЧЕСКУЮ ЦЕРКОВЬ
- Глава III. ОБЩЕНИЕ СВЯТЫХ
- Глава IV. ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ
- Глава V. ВОСКРЕСЕНИЕ МЕРТВЫХ
- Глава VI. И ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ
Сокращения
Литература
Теодор Шнайдер - Во что мы верим - Изложение Апостольского символа веры - 1. Новая жизнь как дар Духа
В самом начале наших рассмотрений двух последних фраз символа веры, которые обращают наше внимание на желанное исполнение нашей жизни, на «eschata», последние вещи и события, как говорит традиционный богословский понятийный язык[1], мы должны вспомнить о том, что мы все еще рассматриваем третью статью Символа веры. Не только теперешнее бытие христиан, о котором до сих пор шла речь, но и желаемое блаженное завершение рассматривается Апостольским символом веры как «дело Духа».
а. В следовании Иисусу Христу
Эта констатация - даже если она слишком слабо присутствует в общем сознании верующих - теперь, в конце нашего толкования, уже представляется почти как логическое следствие: опыт «Духа жизни» ветхозаветных верующих, постоянная речь христианского благовестия о том, что Отец вырвал своего Сына Иисуса Христа из бездны смерти и воскресил «Духом своим», а также убежденность веры, что наше «погружение» в Его участь открывает нам тот же выход, как и Ему, - все это связывается теперь в исповедании веры в воскресение мертвых: «Если же Дух Того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом своим, живущим в вас» (Рим 8:11).
Именно это - плод того, что Бог в Иисусе Христе сделал для всего человечества, говоря языком Иоанна: «Я живу, и вы также будете жить» (см. Ин 14:19). Эти (вроде бы) безыскусные библейские формулировки содержат основополагающий герменевтический принцип для понимания положений веры о достижении совершенства: «Тем самым подлинный изначальный источник эсхатологических высказываний есть опыт спасительного действия Бога в отношении нас самих во Христе»[2].
Все сказанное ранее о вере в воскресение Иисуса и о «новой жизни» христиан уже сейчас, в следовании Иисусу, полностью относится к этому разделу и не требует повторения. «Восстание» против смертельных сил зла, прорыв в бытие надежды и уверенность вопреки всему опыту тщетности и абсурдности, «воскресение» к жизни из любви в Духе Иисуса Христа, - это образ того, что будущее уже началось! И все же - перед лицом пугающего внезапного прекращения нашего земного бытия в смерти, которое ужасным образом возникает у нас перед глазами в начинающемся тлении наших любимых умерших - совершенно необходимо в конце христианского исповедания еще раз ясно подчеркнуть, что превосходство божественной любви сильнее, чем смерть: мы верим в новую, другую, жизнь после нашей земной смерти. Мы верим, что наши годы на земле не есть вся наша «жизнь», но, напротив, в определенной мере лишь «эскиз» нашего окончательного бытия, решающая «фаза строительства», за которой последует исполнение со стороны «божественного Строителя», если мы вновь используем «строительную» терминологию, которую употреблял уже Павел в этом контексте (см. 1 Кор 3:9-17).
Именно это - плод того, что Бог в Иисусе Христе сделал для всего человечества, говоря языком Иоанна: «Я живу, и вы также будете жить» (см. Ин 14:19). Эти (вроде бы) безыскусные библейские формулировки содержат основополагающий герменевтический принцип для понимания положений веры о достижении совершенства: «Тем самым подлинный изначальный источник эсхатологических высказываний есть опыт спасительного действия Бога в отношении нас самих во Христе»[2].
Все сказанное ранее о вере в воскресение Иисуса и о «новой жизни» христиан уже сейчас, в следовании Иисусу, полностью относится к этому разделу и не требует повторения. «Восстание» против смертельных сил зла, прорыв в бытие надежды и уверенность вопреки всему опыту тщетности и абсурдности, «воскресение» к жизни из любви в Духе Иисуса Христа, - это образ того, что будущее уже началось! И все же - перед лицом пугающего внезапного прекращения нашего земного бытия в смерти, которое ужасным образом возникает у нас перед глазами в начинающемся тлении наших любимых умерших - совершенно необходимо в конце христианского исповедания еще раз ясно подчеркнуть, что превосходство божественной любви сильнее, чем смерть: мы верим в новую, другую, жизнь после нашей земной смерти. Мы верим, что наши годы на земле не есть вся наша «жизнь», но, напротив, в определенной мере лишь «эскиз» нашего окончательного бытия, решающая «фаза строительства», за которой последует исполнение со стороны «божественного Строителя», если мы вновь используем «строительную» терминологию, которую употреблял уже Павел в этом контексте (см. 1 Кор 3:9-17).
б. Глупый вопрос?
Очевидно, всегда было тяжело выразить в словах эту «надежду вопреки всей видимости»; ежедневное восприятие уходит здесь в пустоту, и именно поэтому нам не справиться здесь без образной речи и сравнений. И когда Павел эмфатически объявляет этот вопрос глупым, он не умолкает: «Как воскреснут мертвые? И в каком теле придут? Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое; но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело... Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное... Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою» (1 Кор 15:35-54).
Новозаветная проповедь о воскресении, с одной стороны, делает совершенно ясным то, что речь идет о нашей новой жизни, что наша идентичность должна быть спасена и достигнуть совершенства у Бога и через Бога, но, с другой стороны, она также однозначно говорит, что речь не может идти о продленной непрерывности нашего сегодняшнего образа бытия, но о решающем изменении через смерть в новую жизнь. То, что такая возможность скрыто находится в самой смерти, становится более ясно, когда мы осмысливаем и серьезно воспринимаем ход мысли Карла Ране- ра о двуличии смерти, который вошел в современное богословие: «Подобно тому, как человек представляет собой дух и материю, свободу и необходимость, личность и природу, то и его смерть должна нести в себе эту реально-онтологическую диалектику, которая дана вместе с глубочайшим существом человека...» Человеческая смерть тем самым есть «диалектическое единство дела и страдания, активного самосовершенствования изнутри и пассивного окончания извне»[3].
Исходя из этого понимания открывается доступ к таинственной, своеобразной структурной аналогии между любовью и смертью: «Если понятие жертвы приближает любовь к смерти - и тем самым делает любовь зловещей, - оно все же не позволяет ли понимать смерть исходя из любви и тем самым осознавать смерть как возможный акт человеческой реализации и совершения?»[4] В этой перспективе нам становится ясно, что человеческая смерть может быть исполнена в новом образе блаженной жизни, поскольку она может стать исполнением радикального самопожертвования по отношению к неясному, абсолютному «Ты».
Исходя из этого понимания открывается доступ к таинственной, своеобразной структурной аналогии между любовью и смертью: «Если понятие жертвы приближает любовь к смерти - и тем самым делает любовь зловещей, - оно все же не позволяет ли понимать смерть исходя из любви и тем самым осознавать смерть как возможный акт человеческой реализации и совершения?»[4] В этой перспективе нам становится ясно, что человеческая смерть может быть исполнена в новом образе блаженной жизни, поскольку она может стать исполнением радикального самопожертвования по отношению к неясному, абсолютному «Ты».
2013-04-06
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