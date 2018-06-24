До 2009 года имя архиепископа Анто­ния (Михайловского, 1889-1976) было забыто, поэтому ни в православной эн­циклопедии, ни в трудах богословов-историков нет ссылок и упоминаний этого святителя Православной Церк­ви.

О молитве Иисусовой - Руководство в делании - Мученическая жизнь и богомудрые писания архиепископа Антония (Михай­ловского)

Архиепископ Антоний - Михайловский

Панковец Владимир, свящ.

Издание второе, переработанное, дополненное Житомир, НИКА, 2009. - с. 192.

архиепископ Антоний - О молитве Иисусовой - Содержание

Архимандрит Нестор (Соменок), профессор Киевской Дyховной Академии, доктор богословия - Подвиr мученической жизни и христианских страданий

Ваш Боrомолец Смиренный Старец - Панковец Владимир, священник, настоятель натальевскоео Свято-Покровского храма, бакалавр богословия

О МОЛИТВЕ ИИСУСОВОЙ

Вместо предисловия

Вводная

О молитве словесной.

О молитве деятельно-умной

Молитва умносердечная деятельная

О молитве самодвижной

О молитве умно-сердечной чистой и непарительной

Первое о духовном целомудрии

Второе о духовном целомудрии

О созерцательности

О молитве зрительной и духовном девстве

архиепископ Антоний - Подвиг мученической жизни и христианских страданий

Когда впервые ко мне обратился о. Владимир с просьбой о написании первого предисло­вия к творению владыки Антония, я без всяких коле­баний воспринял это предложение, как зов неба и души православного архипастыря. Ведь не случайно и не на­прасно человек приходит в мир и уходит из него.

Особо важные, переломные события общемирового масштаба, либо события в рамках одной нации не про­ходят незамеченными Всеблагим Промыслом Божиим. Всевидящее око Божие зрит с высоты Вечности не толь­ко на человеческую доброту, любовь и взаимопонима­ние, но и на суету, гордость людскую.

Человеку, погрязшему в болоте страстей, животных забот и житейских попечений, смотрящему на других с высоты своей земляной насыпи и с гордостью обычно­го змиеподобного существа, думающего о вавилонских проектах, мечтающего стать богатым и известным в мире сильных и лукавых, стоило бы почаще посещать города мертвых. Именно там, среди земляных холмов, православных крестов и светских памятников, особо чувствуется скоротечность земной жизни, эфемерность человеческих устремлений и равенство всех перед ее величеством - смертью.

С пожелтевшей фотографии смотрит человек в оч­ках, священник в епитрахили и с крестом. Будущий архиепископ Антоний. Благородное лицо. Высокое че­ло. Взгляд проницательного, умного, интеллигентного, духовного человека. Сколько этому человеку придется выпить страданий, человеческих обид, зависти и не­справедливости, но людей, с такой силой воли и жиз­ненной закалкой, не сломать и не победить.

Несколько поколений, воспитанных Церковью и ду­ховниками-старцами, выросли на идеях Святой Руси, на идеалах восточной духовности и стали поколением новомучеников.

У этого святого поколения новомучеников есть чему учиться, как в их жизни, так и в их наследии.

«Подвигом добрым я подвизался...» (2 Тим. 4,7-8).

Сегодня, 23.08 (в соответствии со старым церковным стилем) - 5.09.2009 г. (по новому стилю), Церковь вспо­минает не только отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы, но и среди прочих святых в этот день празд­нуется память великого представителя малоазийской школы богословия послеапостольского времени священномученика Иринея, епископа Лионского (год рождения около 150, + около 202). Нет времени по нынешнему ре­гламенту нашей встречи, чтобы остановиться и несколь­ко подробнее узнать о жизни и богословском наследии этого великого богослова единой неразделенной Древней Церкви. Тем не менее, считаем святой обязанностью остановить свое внимание на некоторых моментах богос­ловской мысли св. Иринея Лионского.

«Без Бога нельзя познать Бога», т. е. для боговедения необходимо откровение. И «лучше ничего не знать, но верить *в Бога и пребывать в любви к Нему, чем бла­годаря хитроумным рассуждениям впасть в безбожие». Правда, с помощью разума можно доказать и бытие Бо-жие, о котором свидетельствует изменяемость или ко­нечность и тварность всего, указующая на безначальное Начало.

Можно, далее, постигая Божье совершенство, познать, что Бог один и един, что Он разумен. Но по­знать, что такое Бог, без откровения человек не в силах даже приблизительно. Наши понятия к Богу не приме­нимы. Он - Разум, но не в нашем смысле этого слова. Он - Свет, но не похожий на свет, нам известный, Тво­рец, Вседержитель, Искупитель. Он - «весь дух, весь чувство, весь мысль, разум, глаз, свет и источник вся­ческих благ». Еретики кощунственно разделяют Его, превращая Его свойства в мнимых богов. И нет рядом с Единым ни материи, ни идей, ни эонов».

По свидетельству этого святого апологета, надо «не философствовать, а верить и любить, верой и любо­вью приближаясь к Богу. Теоретические же выводы должны исходить из прочного основания.

