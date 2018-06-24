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Антоний - О молитве Иисусовой

О молитве Иисусовой - архиепископ Антоний
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Religious Studies Atheism
До 2009 года имя архиепископа Анто­ния (Михайловского, 1889-1976) было забыто, поэтому ни в православной эн­циклопедии, ни в трудах богословов-историков нет ссылок и упоминаний этого святителя Православной Церк­ви.

О молитве Иисусовой - Руководство в делании - Мученическая жизнь и богомудрые писания архиепископа Антония (Михай­ловского)

Архиепископ Антоний - Михайловский
Панковец Владимир, свящ.
Издание второе, переработанное, дополненное
Житомир, НИКА, 2009. - с. 192.

архиепископ Антоний - О молитве Иисусовой - Содержание

  • Архимандрит Нестор (Соменок), профессор Киевской Дyховной Академии, доктор богословия - Подвиr мученической жизни и христианских страданий
  • Ваш Боrомолец Смиренный Старец - Панковец Владимир, священник, настоятель натальевскоео Свято-Покровского храма, бакалавр богословия
О МОЛИТВЕ ИИСУСОВОЙ
  • Вместо предисловия
  • Вводная
  • О молитве словесной.
  • О молитве деятельно-умной
  • Молитва умносердечная деятельная
  • О молитве самодвижной
  • О молитве умно-сердечной чистой и непарительной
  • Первое о духовном целомудрии
  • Второе о духовном целомудрии
  • О созерцательности
  • О молитве зрительной и духовном девстве

архиепископ Антоний - Подвиг мученической жизни и христианских страданий

Когда впервые ко мне обратился о. Владимир с просьбой о написании первого предисло­вия к творению владыки Антония, я без всяких коле­баний воспринял это предложение, как зов неба и души православного архипастыря. Ведь не случайно и не на­прасно человек приходит в мир и уходит из него.
Особо важные, переломные события общемирового масштаба, либо события в рамках одной нации не про­ходят незамеченными Всеблагим Промыслом Божиим. Всевидящее око Божие зрит с высоты Вечности не толь­ко на человеческую доброту, любовь и взаимопонима­ние, но и на суету, гордость людскую.
Человеку, погрязшему в болоте страстей, животных забот и житейских попечений, смотрящему на других с высоты своей земляной насыпи и с гордостью обычно­го змиеподобного существа, думающего о вавилонских проектах, мечтающего стать богатым и известным в мире сильных и лукавых, стоило бы почаще посещать города мертвых. Именно там, среди земляных холмов, православных крестов и светских памятников, особо чувствуется скоротечность земной жизни, эфемерность человеческих устремлений и равенство всех перед ее величеством - смертью.
С пожелтевшей фотографии смотрит человек в оч­ках, священник в епитрахили и с крестом. Будущий архиепископ Антоний. Благородное лицо. Высокое че­ло. Взгляд проницательного, умного, интеллигентного, духовного человека. Сколько этому человеку придется выпить страданий, человеческих обид, зависти и не­справедливости, но людей, с такой силой воли и жиз­ненной закалкой, не сломать и не победить.
Несколько поколений, воспитанных Церковью и ду­ховниками-старцами, выросли на идеях Святой Руси, на идеалах восточной духовности и стали поколением новомучеников.
У этого святого поколения новомучеников есть чему учиться, как в их жизни, так и в их наследии.
«Подвигом добрым я подвизался...» (2 Тим. 4,7-8).
Сегодня, 23.08 (в соответствии со старым церковным стилем) - 5.09.2009 г. (по новому стилю), Церковь вспо­минает не только отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы, но и среди прочих святых в этот день празд­нуется память великого представителя малоазийской школы богословия послеапостольского времени священномученика Иринея, епископа Лионского (год рождения около 150, + около 202). Нет времени по нынешнему ре­гламенту нашей встречи, чтобы остановиться и несколь­ко подробнее узнать о жизни и богословском наследии этого великого богослова единой неразделенной Древней Церкви. Тем не менее, считаем святой обязанностью остановить свое внимание на некоторых моментах богос­ловской мысли св. Иринея Лионского.
«Без Бога нельзя познать Бога», т. е. для боговедения необходимо откровение. И «лучше ничего не знать, но верить *в Бога и пребывать в любви к Нему, чем бла­годаря хитроумным рассуждениям впасть в безбожие». Правда, с помощью разума можно доказать и бытие Бо-жие, о котором свидетельствует изменяемость или ко­нечность и тварность всего, указующая на безначальное Начало.
Можно, далее, постигая Божье совершенство, познать, что Бог один и един, что Он разумен. Но по­знать, что такое Бог, без откровения человек не в силах даже приблизительно. Наши понятия к Богу не приме­нимы. Он - Разум, но не в нашем смысле этого слова. Он - Свет, но не похожий на свет, нам известный, Тво­рец, Вседержитель, Искупитель. Он - «весь дух, весь чувство, весь мысль, разум, глаз, свет и источник вся­ческих благ». Еретики кощунственно разделяют Его, превращая Его свойства в мнимых богов. И нет рядом с Единым ни материи, ни идей, ни эонов».
По свидетельству этого святого апологета, надо «не философствовать, а верить и любить, верой и любо­вью приближаясь к Богу. Теоретические же выводы должны исходить из прочного основания.
Views 1 281
Rating 4.3 / 5
Added 24.06.2018
Author esxatos
Rate this publication:
4.3/5 (12)

Comments (3 comments)

V
Val'а 3 years ago
Большое спасибо за публикацию!!!
N
nomennescio 11 years ago
   Авторство книжки весьма сомнительно. Обсуждение здесь http://bit.ly/1e11chl
V
volodyanikolaev 12 years ago
Большое спасибо!!!

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