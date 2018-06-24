Антоний - О молитве Иисусовой
До 2009 года имя архиепископа Антония (Михайловского, 1889-1976) было забыто, поэтому ни в православной энциклопедии, ни в трудах богословов-историков нет ссылок и упоминаний этого святителя Православной Церкви.
О молитве Иисусовой - Руководство в делании - Мученическая жизнь и богомудрые писания архиепископа Антония (Михайловского)
Архиепископ Антоний - Михайловский
Панковец Владимир, свящ.
Издание второе, переработанное, дополненное
Житомир, НИКА, 2009. - с. 192.
архиепископ Антоний - О молитве Иисусовой - Содержание
- Архимандрит Нестор (Соменок), профессор Киевской Дyховной Академии, доктор богословия - Подвиr мученической жизни и христианских страданий
- Ваш Боrомолец Смиренный Старец - Панковец Владимир, священник, настоятель натальевскоео Свято-Покровского храма, бакалавр богословия
О МОЛИТВЕ ИИСУСОВОЙ
- Вместо предисловия
- Вводная
- О молитве словесной.
- О молитве деятельно-умной
- Молитва умносердечная деятельная
- О молитве самодвижной
- О молитве умно-сердечной чистой и непарительной
- Первое о духовном целомудрии
- Второе о духовном целомудрии
- О созерцательности
- О молитве зрительной и духовном девстве
архиепископ Антоний - Подвиг мученической жизни и христианских страданий
Когда впервые ко мне обратился о. Владимир с просьбой о написании первого предисловия к творению владыки Антония, я без всяких колебаний воспринял это предложение, как зов неба и души православного архипастыря. Ведь не случайно и не напрасно человек приходит в мир и уходит из него.
Особо важные, переломные события общемирового масштаба, либо события в рамках одной нации не проходят незамеченными Всеблагим Промыслом Божиим. Всевидящее око Божие зрит с высоты Вечности не только на человеческую доброту, любовь и взаимопонимание, но и на суету, гордость людскую.
Человеку, погрязшему в болоте страстей, животных забот и житейских попечений, смотрящему на других с высоты своей земляной насыпи и с гордостью обычного змиеподобного существа, думающего о вавилонских проектах, мечтающего стать богатым и известным в мире сильных и лукавых, стоило бы почаще посещать города мертвых. Именно там, среди земляных холмов, православных крестов и светских памятников, особо чувствуется скоротечность земной жизни, эфемерность человеческих устремлений и равенство всех перед ее величеством - смертью.
С пожелтевшей фотографии смотрит человек в очках, священник в епитрахили и с крестом. Будущий архиепископ Антоний. Благородное лицо. Высокое чело. Взгляд проницательного, умного, интеллигентного, духовного человека. Сколько этому человеку придется выпить страданий, человеческих обид, зависти и несправедливости, но людей, с такой силой воли и жизненной закалкой, не сломать и не победить.
Несколько поколений, воспитанных Церковью и духовниками-старцами, выросли на идеях Святой Руси, на идеалах восточной духовности и стали поколением новомучеников.
У этого святого поколения новомучеников есть чему учиться, как в их жизни, так и в их наследии.
«Подвигом добрым я подвизался...» (2 Тим. 4,7-8).
Сегодня, 23.08 (в соответствии со старым церковным стилем) - 5.09.2009 г. (по новому стилю), Церковь вспоминает не только отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы, но и среди прочих святых в этот день празднуется память великого представителя малоазийской школы богословия послеапостольского времени священномученика Иринея, епископа Лионского (год рождения около 150, + около 202). Нет времени по нынешнему регламенту нашей встречи, чтобы остановиться и несколько подробнее узнать о жизни и богословском наследии этого великого богослова единой неразделенной Древней Церкви. Тем не менее, считаем святой обязанностью остановить свое внимание на некоторых моментах богословской мысли св. Иринея Лионского.
«Без Бога нельзя познать Бога», т. е. для боговедения необходимо откровение. И «лучше ничего не знать, но верить *в Бога и пребывать в любви к Нему, чем благодаря хитроумным рассуждениям впасть в безбожие». Правда, с помощью разума можно доказать и бытие Бо-жие, о котором свидетельствует изменяемость или конечность и тварность всего, указующая на безначальное Начало.
Можно, далее, постигая Божье совершенство, познать, что Бог один и един, что Он разумен. Но познать, что такое Бог, без откровения человек не в силах даже приблизительно. Наши понятия к Богу не применимы. Он - Разум, но не в нашем смысле этого слова. Он - Свет, но не похожий на свет, нам известный, Творец, Вседержитель, Искупитель. Он - «весь дух, весь чувство, весь мысль, разум, глаз, свет и источник всяческих благ». Еретики кощунственно разделяют Его, превращая Его свойства в мнимых богов. И нет рядом с Единым ни материи, ни идей, ни эонов».
По свидетельству этого святого апологета, надо «не философствовать, а верить и любить, верой и любовью приближаясь к Богу. Теоретические же выводы должны исходить из прочного основания.
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