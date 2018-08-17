Роберт Готц - Таинства в истории отношений между Востоком и Западом

Hазвитие учения о таинствах на Востоке и на Западе шло различными путями. Когда богословские течения Востока и Запада начинали взаимодействовать, это взаимодействие могло быть плодотворным, а могло приводить к новым противоречиям и противостоянию.

Перевод с немецкого; науч. ред. П. Д. Сахаров.

М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2014. — 512 с.

ISBN 978-5-89100-126-8

1. Три источника церковного понятия о таинстве

2. Μυστήριον как отношение между первообразом и его отображением. Влияние логики Платона

3. Словоупотребление отцов церкви

Часть II. РАЗВИТИЕ УЧЕНИЯ О ТАИНСТВАХ

1. Расхождение путей Востока и Запада

2. О таинствах в целом

Часть III. ПРАВОСЛАВНОЕ УЧЕНИЕ О ТАИНСТВАХ

1. Православные «Вероисповедания»

2. Признаки латинизации восточного учения о таинствах: латинствующая «надстройка»

Часть IV. ТАИНСТВА — ПРОДОЛЖЕНИЕ СПАСИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ХРИСТА В МИРЕ СИЛОЮ СВЯТОГО ДУХА

1. Таинства с точки зрения новой православной экклезиологии

2. Пневматологический аспект как существенный признак таинств

3. Число семь — символ целостности

4. В поворотном пункте развития

ПРИЛОЖЕНИЯ

Список сокращений отдельных изданий

Периодические издания

Литература и источники

Именной указатель

Предметный указатель

Я посвящаю эту книгу моему умершему другу и учителю Никодиму (Ротову), митрополиту Ленинградскому и Новгородскому, который, намного опередив свое время, осознал, сколь фундаментальной для христианства должна быть забота об исполнении слов Господа нашего и Спасителя «да будут все едино». «Христиане слишком слабы, чтобы позволить себе быть разъединенными», — сказал он мне однажды. Его слова не утратили своего значения и сегодня, но тем громче они звучат, чем отчетливее проявляется слабость христианства в Европе.

Митрополит Никодим (Ротов) не раз отмечал, что именно культурные различия приводили к разного рода взаимному непониманию и к церковным разделениям. По этой причине он не переставал исследовать и рассматривать с присущей ему чуткостью и проницательностью историю неправославных церквей и развитие культуры на Западе. Это удавалось ему постольку, поскольку сам он был укоренен в православной вере. Его преданность православию становилась зримой для каждого, кто наблюдал, с какой глубокой внутренней сосредоточенностью и точным соблюдением всех внешних обычаев совершал он священнодействие.

Митрополит Никодим научил меня понимать и ценить православную духовность. В это же время я стал постигать значение литургии и священнодействия для духовной жизни. Поэтому целью моей книги «Таинства в истории отношений между Востоком и Западом» стало всестороннее исследование того, как развивалось понимание таинств Церкви на Востоке и на Западе. По первоначальному замыслу книга должна была называться «Священнодействие в истории отношений между Востоком и Западом». Но поскольку она сначала издавалась на Западе, в Германии и в Испании, я был вынужден выбрать для ее названия термин, понятный христианам Запада в рамках их традиции.