Готц - Таинства - между Востоком и Западом
Hазвитие учения о таинствах на Востоке и на Западе шло различными путями. Когда богословские течения Востока и Запада начинали взаимодействовать, это взаимодействие могло быть плодотворным, а могло приводить к новым противоречиям и противостоянию.
Важнейшим фактором богословского взаимодействия стала имеющая в себе немало перипетий история церкви. В эпоху экуменического диалога необходимо совместными усилиями заново раскрыть сокрытое под различными наслоениями первоначальное понятие священнодействия.
Роберт Готц - Таинства в истории отношений между Востоком и Западом
Перевод с немецкого; науч. ред. П. Д. Сахаров.
М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2014. — 512 с.
ISBN 978-5-89100-126-8
Роберт Готц - Таинства в истории отношений между Востоком и Западом - Содержание
- Предисловие издателя
- Предисловие к русскому изданию
- Предварительные замечания
- Благодарности
- ПРЕДИСЛОВИЕ
- ВВЕДЕНИЕ
Часть I. ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ И SACRAMENTUM
1. Три источника церковного понятия о таинстве
- А. Понятие μυστήριον в Ветхом завете
- Б. Понятие μυστήριον в Новом завете
- В. Понятие μυστήριον и мистериальные культы
2. Μυστήριον как отношение между первообразом и его отображением. Влияние логики Платона
- А. Влияние категорий Платона
- Б. Крещение и евхаристия как главные спасительные обряды
- Экскурс 1. Реальное присутствие и пресуществление
- В. Таинство Церкви
3. Словоупотребление отцов церкви
- A. Тайноводство (мистагогия) греческих отцов церкви
- Б. Перевод μυστήριον словом sacramentum
- B. Соотношение понятий μυστήριον и sacramentum
Часть II. РАЗВИТИЕ УЧЕНИЯ О ТАИНСТВАХ
1. Расхождение путей Востока и Запада
2. О таинствах в целом
- A. Аристотелевская революция
- Б. Учение о таинствах Фомы Аквината
- B. Мартин Лютер: экзистенциальное понимание таинств
- Экскурс 2. Opus operatum в понимании Лютера
- Г. Учение о таинствах реформатов и Тридентского собора
- Экскурс 3. Тридентский собор о евхаристии
Часть III. ПРАВОСЛАВНОЕ УЧЕНИЕ О ТАИНСТВАХ
1. Православные «Вероисповедания»
- A. Ответы патриарха Иеремии II виттенбергскимбогословам
- Б. Ереси патриарха Кирилла I Лукариса
- B. «Православное исповедание» митрополита Петра Могилы
- Экскурс 4. Дилетантская литургическая реформа патриарха Никона и ее последствия
- Г. Иерусалимский собор 1672 г.
2. Признаки латинизации восточного учения о таинствах: латинствующая «надстройка»
- А. Латинские определения таинств
- Б. Гилеморфическое истолкование чувственно воспринимаемых элементов таинств
- В. Причинно-следственное понимание воздействия таинств
- Экскурс 5. Первообразная или действующая причина?
- Борьба двух воззрений
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Г. Условия спасительного воздействия таинств
- 1. Условия совершения
- 2. Условия восприятия
- Экскурс 6. Учение о «неизгладимой печати» на Востоке
Часть IV. ТАИНСТВА — ПРОДОЛЖЕНИЕ СПАСИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ХРИСТА В МИРЕ СИЛОЮ СВЯТОГО ДУХА
1. Таинства с точки зрения новой православной экклезиологии
- A. Стефан Остроумов и церковная догматика
- Б. Отход от схоластики через возвращение к патристике
- B. Евхаристия: «таинство таинств»
- Г. Церковь, таинство и организация как единое целое
- Д. Определение таинств с точки зренияевхаристической экклезиологии
- Е. Возвращение к космологическому мышлениюгреческих отцов церкви
- Экскурс 7. Экклезиологические определения II Ватиканского собора
2. Пневматологический аспект как существенный признак таинств
- A. Действия Святого Духа как продолжение спасительного действия Христа
- Б. Эпиклесис: всегда слышимая молитва
- B. Роль священника и народа в эпиклесисе
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Г. Эпиклесис как важнейшая составная часть каждого священнодействия
- 1. Освящение воды и его значение
- 2. Святой елей как носитель Духа
- 3. Церковь как Невеста Христова и ее свидетели
- 4. Степени иерархии
- 5. Елеосвящение и погребение
- 6. Освящение церкви и икон
- Экскурс 8. К истории споров об эпиклесисе
3. Число семь — символ целостности
- A. Принятие седмеричного числа таинств на Востоке
- Б. Восточные оговорки в связи с западным исчислением таинств
- B. Так называемые сакраменталии с восточной точки зрения
- Г. Толкование числа семь
4. В поворотном пункте развития
- A. Реформирование евхаристических молитв
- Б. Реформирование чина миропомазания
- B. От «последнего помазания» назад к «елеопомазанию больных»
- Г. Concordia discordans
ПРИЛОЖЕНИЯ
Список сокращений отдельных изданий
Периодические издания
Литература и источники
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I. Русские и зарубежные издания
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II. Постановления и документы церковных собор»
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III. Литургические тексты
Именной указатель
Предметный указатель
Предметный указатель
Роберт Готц - Таинства в истории отношений между Востоком и Западом - Предисловие
Я посвящаю эту книгу моему умершему другу и учителю Никодиму (Ротову), митрополиту Ленинградскому и Новгородскому, который, намного опередив свое время, осознал, сколь фундаментальной для христианства должна быть забота об исполнении слов Господа нашего и Спасителя «да будут все едино». «Христиане слишком слабы, чтобы позволить себе быть разъединенными», — сказал он мне однажды. Его слова не утратили своего значения и сегодня, но тем громче они звучат, чем отчетливее проявляется слабость христианства в Европе.
Митрополит Никодим (Ротов) не раз отмечал, что именно культурные различия приводили к разного рода взаимному непониманию и к церковным разделениям. По этой причине он не переставал исследовать и рассматривать с присущей ему чуткостью и проницательностью историю неправославных церквей и развитие культуры на Западе. Это удавалось ему постольку, поскольку сам он был укоренен в православной вере. Его преданность православию становилась зримой для каждого, кто наблюдал, с какой глубокой внутренней сосредоточенностью и точным соблюдением всех внешних обычаев совершал он священнодействие.
Митрополит Никодим научил меня понимать и ценить православную духовность. В это же время я стал постигать значение литургии и священнодействия для духовной жизни. Поэтому целью моей книги «Таинства в истории отношений между Востоком и Западом» стало всестороннее исследование того, как развивалось понимание таинств Церкви на Востоке и на Западе. По первоначальному замыслу книга должна была называться «Священнодействие в истории отношений между Востоком и Западом». Но поскольку она сначала издавалась на Западе, в Германии и в Испании, я был вынужден выбрать для ее названия термин, понятный христианам Запада в рамках их традиции.
Не работает!