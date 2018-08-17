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Готц - Таинства - между Востоком и Западом

Роберт Готц - Таинства в истории отношений между Востоком и Западом
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History, Religious Studies Atheism
Hазвитие учения о таинствах на Востоке и на Западе шло различными путями. Когда богословские течения Востока и Запада начинали взаимодействовать, это взаимодействие могло быть плодотворным, а могло приводить к новым противоречиям и противостоянию.
Важнейшим фактором богословского взаимодействия стала имеющая в себе немало перипетий история церкви. В эпоху экуменического диалога необходимо совместными усилиями заново раскрыть сокрытое под различными наслоениями первоначальное понятие священнодействия.

Роберт Готц - Таинства в истории отношений между Востоком и Западом

Перевод с немецкого; науч. ред. П. Д. Сахаров.
М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2014. — 512 с.
ISBN 978-5-89100-126-8

Роберт Готц - Таинства в истории отношений между Востоком и Западом - Содержание

  • Предисловие издателя
  • Предисловие к русскому изданию
  • Предварительные замечания
  • Благодарности
  • ПРЕДИСЛОВИЕ
  • ВВЕДЕНИЕ
Часть I. ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ И SACRAMENTUM
1. Три источника церковного понятия о таинстве
  • А. Понятие μυστήριον в Ветхом завете
  • Б. Понятие μυστήριον в Новом завете
  • В. Понятие μυστήριον и мистериальные культы
2. Μυστήριον как отношение между первообразом и его отображением. Влияние логики Платона
  • А. Влияние категорий Платона
  • Б. Крещение и евхаристия как главные спасительные обряды
  • Экскурс 1. Реальное присутствие и пресуществление
  • В. Таинство Церкви
3. Словоупотребление отцов церкви
  • A. Тайноводство (мистагогия) греческих отцов церкви
  • Б. Перевод μυστήριον словом sacramentum
  • B. Соотношение понятий μυστήριον и sacramentum
Часть II. РАЗВИТИЕ УЧЕНИЯ О ТАИНСТВАХ
1. Расхождение путей Востока и Запада
2. О таинствах в целом
  • A. Аристотелевская революция
  • Б. Учение о таинствах Фомы Аквината
  • B. Мартин Лютер: экзистенциальное понимание таинств
  • Экскурс 2. Opus operatum в понимании Лютера
  • Г. Учение о таинствах реформатов и Тридентского собора
  • Экскурс 3. Тридентский собор о евхаристии
Часть III. ПРАВОСЛАВНОЕ УЧЕНИЕ О ТАИНСТВАХ
1. Православные «Вероисповедания»
  • A. Ответы патриарха Иеремии II виттенбергскимбогословам
  • Б. Ереси патриарха Кирилла I Лукариса
  • B. «Православное исповедание» митрополита Петра Могилы
  • Экскурс 4. Дилетантская литургическая реформа патриарха Никона и ее последствия
  • Г. Иерусалимский собор 1672 г.
2. Признаки латинизации восточного учения о таинствах: латинствующая «надстройка»
  • А. Латинские определения таинств
  • Б. Гилеморфическое истолкование чувственно воспринимаемых элементов таинств
  • В. Причинно-следственное понимание воздействия таинств
  • Экскурс 5. Первообразная или действующая причина?
  • Борьба двух воззрений
  • Г. Условия спасительного воздействия таинств
    • 1. Условия совершения
    • 2. Условия восприятия
  • Экскурс 6. Учение о «неизгладимой печати» на Востоке
Часть IV. ТАИНСТВА — ПРОДОЛЖЕНИЕ СПАСИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ХРИСТА В МИРЕ СИЛОЮ СВЯТОГО ДУХА
1. Таинства с точки зрения новой православной экклезиологии
  • A. Стефан Остроумов и церковная догматика
  • Б. Отход от схоластики через возвращение к патристике
  • B. Евхаристия: «таинство таинств»
  • Г. Церковь, таинство и организация как единое целое
  • Д. Определение таинств с точки зренияевхаристической экклезиологии
  • Е. Возвращение к космологическому мышлениюгреческих отцов церкви
  • Экскурс 7. Экклезиологические определения II Ватиканского собора
2. Пневматологический аспект как существенный признак таинств
  • A. Действия Святого Духа как продолжение спасительного действия Христа
  • Б. Эпиклесис: всегда слышимая молитва
  • B. Роль священника и народа в эпиклесисе
  • Г. Эпиклесис как важнейшая составная часть каждого священнодействия
    • 1. Освящение воды и его значение
    • 2. Святой елей как носитель Духа
    • 3. Церковь как Невеста Христова и ее свидетели
    • 4. Степени иерархии
    • 5. Елеосвящение и погребение
    • 6. Освящение церкви и икон
  • Экскурс 8. К истории споров об эпиклесисе
3. Число семь — символ целостности
  • A. Принятие седмеричного числа таинств на Востоке
  • Б. Восточные оговорки в связи с западным исчислением таинств
  • B. Так называемые сакраменталии с восточной точки зрения
  • Г. Толкование числа семь
4. В поворотном пункте развития
  • A. Реформирование евхаристических молитв
  • Б. Реформирование чина миропомазания
  • B. От «последнего помазания» назад к «елеопомазанию больных»
  • Г. Concordia discordans
ПРИЛОЖЕНИЯ
Список сокращений отдельных изданий
Периодические издания
Литература и источники
  • I. Русские и зарубежные издания
  • II. Постановления и документы церковных собор»
  • III. Литургические тексты
Именной указатель
Предметный указатель

Роберт Готц - Таинства в истории отношений между Востоком и Западом - Предисловие

Я посвящаю эту книгу моему умершему другу и учителю Никодиму (Ротову), митрополиту Ленинградскому и Новгородскому, который, намного опередив свое время, осознал, сколь фундаментальной для христианства должна быть забота об исполнении слов Господа нашего и Спасителя «да будут все едино». «Христиане слишком слабы, чтобы позволить себе быть разъединенными», — сказал он мне однажды. Его слова не утратили своего значения и сегодня, но тем громче они звучат, чем отчетливее проявляется слабость христианства в Европе.
Митрополит Никодим (Ротов) не раз отмечал, что именно культурные различия приводили к разного рода взаимному непониманию и к церковным разделениям. По этой причине он не переставал исследовать и рассматривать с присущей ему чуткостью и проницательностью историю неправославных церквей и развитие культуры на Западе. Это удавалось ему постольку, поскольку сам он был укоренен в православной вере. Его преданность православию становилась зримой для каждого, кто наблюдал, с какой глубокой внутренней сосредоточенностью и точным соблюдением всех внешних обычаев совершал он священнодействие.
Митрополит Никодим научил меня понимать и ценить православную духовность. В это же время я стал постигать значение литургии и священнодействия для духовной жизни. Поэтому целью моей книги «Таинства в истории отношений между Востоком и Западом» стало всестороннее исследование того, как развивалось понимание таинств Церкви на Востоке и на Западе. По первоначальному замыслу книга должна была называться «Священнодействие в истории отношений между Востоком и Западом». Но поскольку она сначала издавалась на Западе, в Германии и в Испании, я был вынужден выбрать для ее названия термин, понятный христианам Запада в рамках их традиции.
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Rating 4.6 / 5
Added 17.08.2018
Author ptitsyn
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4.6/5 (11)

Comments (1 comment)

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nomennescio 8 years ago

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