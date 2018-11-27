Христианские мистики и учителя дзен

«Я вошел в этот мир в последний день января 1915 года, под знаком Водолея, в год великой войны, под сенью французских гор на границе с Испанией...» Этими словами начинается автобиография Томаса Мертона «Семиярусная гора» - самая читаемая автобиография XX века. Ее не без оснований сравнивали в «Исповедью» Блаженного Августина...

Удивительный человек Томас Мертон (он же брат Людовик) был монахом-траппистом, а еще — поэтом, богословом, преподавателем, публицистом, проповедником. Он родился в семье художников. Рано потерял мать, затем отца. Окончил один из Кембриджских колледжей. Переболел коммунизмом. В юности вел бурную жизнь. После, уже став монахом, он честно, не щадя себя, расскажет об этом в «Семиярусной горе». В 24 года обратился ко Христу и принял крещение в Католической церкви. Большую роль в его обращении сыграли книги Уильяма Блейка, Этьена Жильсона, Жака Маритена, Мертон очень хотел стать священником и пытался вступить в орден францисканцев, но получил отказ.

В 1930-е годы Томас Мертон познакомился с известной католической деятельницей, Екатериной Федоровной Дохерти - эмигранткой из России и основательницей католического движения «Дом Мадонны». (Это была не последняя промыслительная встреча Мертона с Россией.) Некоторое время он проработал, как теперь говорят, волонтером в основанном ею Доме дружбы в Гарлеме. Потом решил все же стать монахом созерцательного ордена. Его влекло к ордену отшельников-камальдулов, но сделаться камальдулом было никак не возможно: в Америке их попросту не было, а уехать в Европу было тоже нельзя — шел 1941 г. В конце концов он выбрал аббатство Девы Марии Гефсиманской в Луисвилле, штат Кентукки, принадлежавшее ордену траппистов.

Устав этого ордена предписывал монахам, в частности, беседовать только с вышестоящими, а между собой объясняться знаками. Мертон стал послушником. Он раздал все имущество, отказался от мира, готов был пожертвовать и своим творческим даром. Но Господь этого не допустил. Духовник и настоятель неожиданно благословили Мертона писать.

«Молчание - мать речи». Монах, принесший обет молчания, он был плодовитым писателем — над этим с любовью посмеивались его друзья и со злобой — враги. За 27 лет жизни в монастыре Мертон написал около семидесяти книг. (На русский язык переведены всего несколько.) Это кажется невероятным, учитывая строжайший устав ордена, отнимающие много времени послушания.

«Христианские мистики и учителя дзен» не научное исследование, а сборник эссе, объединенных одной темой - поиска Бога и познания его на опыте. (Как сказал немецкий богослов Карл Ранер, «быть человеком - значит, быть способным познать Бога на опыте».) Здесь вы найдете очерки не только о дзен, о котором Мертон знал немало — столько, сколько вообще способен узнать принадлежащий к совершенно другой традиции европеец, - но и о конфуцианстве, отцах-пустынниках, даосизме, русских мистиках, английских метафизиках. Мертон не ставил себе цель создать четкую систему и отвести свое место каждому явлению, будь то дзен или русская религиозная философия, история Крестовых походов или учение шейкеров; подобно тому как сделал это Уильям Джеймс в своей знаменитой монографии «Многообразие религиозного опыта». Он просто показывает нам, как эпохи, культуры и вероисповедания перекликаются через мистиков.

Еще они перекликаются через поэтов... Томас Мертон и сам был поэтом. Его поэтическое наследие составляет целых 11 томов! Еще будучи студентом Колумбийского университета, он был награжден литературной премией как автор «образцовой английской поэзии»...

Мертон вел колоссальную по объему переписку — в частности, с мастером дзен Дайсэцу Т. Судзуки и буддийским монахом Тхич Нхат Ханхом. Вообще, среди его корреспондентов были самые разные люди — от школьника до папы римского. Кстати, папа Иоанн XXIII (впоследствии прославленный Католической церковью как святой) понимал и поддерживал Мертона — и даже прислал ему столу, в которой был интронизирован. Незадолго до своей смерти, в Дхарамсале, Мертон трижды беседовал с Далай-ламой (впоследствии говорившим, что именно он первым открыл ему красоту и глубину христианства)...

Мертон любил Россию, с пристальным вниманием изучал русскую литературу и религиозную философию. Особенно близки ему, по его собственному признанию, были творения Феофана Затворника. В монастырской келье Мертона висела православная икона. Он мечтал, чтобы его книги были переведены на русский язык. Эта мечта постепенно исполняется. Издана биография Мертона, написанная Джимом Форестом1. Опубликована в журнале «Континент»2 переписка с Борисом Пастернаком, невероятная уже хотя бы потому, что письма, читавшиеся дважды — в КГБ и ЦРУ, — все же доходили до адресата3. Еще ждет своего переводчика «Семиярусная гора».

«Семиярусная гора» заканчивается пророческими строками: «Ты вкусишь настоящего одиночества, Моей муки и нищеты. .. умрешь во Мне, и все обретешь в Моей милости... с тем, чтобы ты стал братом Богу и познал Христа опаленных...»

10 декабря 1968 года Томас Мертон погиб в бангкокской гостинице после удара током от неисправного вентилятора. Тело его было сильно обожжено. Накануне он приехал в Таиланд для участия в конференции азиатских бенедиктинцев и цистерцианцев.

Как писал Борис Пастернак,

Не потрясенья и перевороты Для новой жизни очищают путь, А откровенья, бури и щедроты Души воспламененной чьей-нибудь.

Лариса Винарова. Февраль 2018, Москва.