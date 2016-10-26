Фирсов - Акты Второго Никейского собора
Документы соборов
Второй Никейский (Седьмой Вселенский) собор состоялся в 787 г. и преследовал цель восстановить иконопочитание — практику, так никогда и не вошедшую в сферу вселенского согласия Христианской Церкви.
Документы собора переводились всего на несколько европейских языков; предпринятый более ста лет назад русский перевод серьезно коррумпирован.
Актуальность этого издания актов Второго Никейского собора обусловлена его замыслом и структурой. В нем представлен исправленный перевод документов собора на русский язык с указанием мест допущенной русскими переводчиками коррупции.
Евгений Фирсов - Акты Второго Никейского (Седьмого Вселенского) собора (787 г)
Новое издание с полемическими выдержками из Libri Carolini, впервые публикуемыми на русском языке
СПб. : Нестор-История, 2016. — 596 с.
ISBN 978-5-4469-0891-2
Евгений Фирсов - Акты Второго Никейского (Седьмого Вселенского) собора (787 г) - Введение
Второй Никейский собор, который также принято называть Седьмым Вселенским, является определяющим в развитии грекоориентированного православного мира. Это одна из базовых основ православной цивилизации — нескольких эпох, нескольких десятков народов и более тысячи лет истории. В некотором отношении это водораздел западной и восточной цивилизаций внутри христианского мира — на Западе никогда не было культа иконы, хотя сама икона и была, и есть; на Востоке же икона объективно и была, и остается объектом культа. Для православных христиан это хоть и последний по времени проведения, но, если так можно выразиться, первый по части самоидентификации вселенский собор.
Для католического Запада будет, вероятно, правильным заключить, что это заурядный собор, не имеющий существенного влияния на развитие цивилизации; хотя он и остался в паноптикуме вселенских (всего их 21), практически сразу же был дезавуирован другим собором — Франкфуртским. Протестантский же Запад однозначно и всецело отвергает Второй Никейский собор.
Подавляющее большинство людей, вливаясь в религиозную жизнь, автоматически разделяет и всю догматику, принятую обществом, и богослужебную практику, и обычаи во всем их переплетении и многообразии. Мы выбрали наши миры уже самой географией своего появления на свет. Но чем эти миры различаются? Какие верования должен разделиться, чтобы стать частью нашего мира и какие верования также неосознанно разделит кто-то с другим укладом религиозной жизни, дабы стать частью мира своего? В общем-то, в основе одни и те же уложения, только некоторые из них другие христиане отвергли (или же остались к ним равнодушны и относительно безучастны), а мы их приняли всей душой, точнее, не мы, а кто-то давно за нас. Но почему?
Как ни парадоксально, документы собора нам практически незнакомы. Православная цивилизация веками стоит на этом фундаменте, а документы остаются критически неизученными. Утверждать это мне позволяют две причины.
Во-первых, в предпринятом в конце XIX — начале XX в. Казанской духовной академией русском переводе Деяний собора с древнегреческого языка (именно этот перевод и является основой настоящего издания) такое невообразимое количество тенденциозных искажений, преднамеренного переводческого обмана и просто критических неточностей, что я даже посвятил этому отдельную главу книги, которая изначально и не задумывалась. Но и это не самое главное. Дух собора от этих искажений страдает мало.
Второе гораздо важнее. Читать Акты вне контроверсии совершенно бессмысленно. Без контроверсии это будет всего лишь прочтением сектантом своей сектантской брошюры. Ведь сектантами теперь обыкновенно называют замкнувшееся в своем религиозном заблуждении меньшинство.
В сегодняшнем христианском мире, представленном (укрупненно) 1,2 млрд католиков, 800 млн протестантов и 230 млн православных верующих, вероятно, есть место и для догматического диалога, а не только для межкультурного. Я бы рад подобрать другое слово, но эту вековую замкнутость в самих себе я не могу назвать, например, автаркией по причине вопиющей, как мне видится, коррупционности удерживающих столпов.
Евгений Фирсов - Акты Второго Никейского (Седьмого Вселенского) собора (787 г) - Из книги
4. Многие из древних описывают как мерзость, что некоторые из первых еретиков привнесли использование изображений в молитву с поклонением этим изображениям. 14 Феодорит Кирский повествует, что 15 Симон-Волхв установилсвоим последователям поклоняться его, а также Елены изображению. 16 Иринейв своих “Пяти книгах против ересей” говорит, что 17 последователи Василида употребляют изображения и заклинания, и что гностики 18 “имеют частью нарисованные, частью из другого материала изготовленные изображения, говоря, что образХриста сделан был Пилатом”, и почитают их. Также свидетельствует и 19 Епифаний о том, что 20 карпократиане 21 имели изображения Христа и Павла и поклонялись им; подобное же отмечено и у 22 других. Неужели вы теперь думаете, что онистали бы описывать и порицать эту практику как еретическую мерзость, если быкакая-либо из подобных вещей имела бы одобренное место в Церкви? Или же,по крайней мере, что они не отделили бы отвратительное употребление образов, которое они осудили у еретиков, от использования, которое они сохранилии одобрили между собой? Но они абсолютно ничего не говорят о чем-либо подобном, ограничиваясь лишь описанием и обличением суеверий и идолопоклонстваеретиков в их почитании изображений. Но это еще не всё.
5. Они категорически отрицают, что имели какие-либо изображения илииспользовали их, и защищают себя от обвинений со стороны язычников в испо-ведовании религии без изображений. 23 Климент Александрийский в “Строматах”ясно и открыто свидетельствует, что 24 христиане не имели никаких изображений.И в своем “Увещевании к язычникам” он решительно утверждает, что 25 искусства росписи и резьбы в религиозном применении были запрещены христианам, и что 26 в служении Богу они не имели никаких изображений, сделанных из каких-либо осязаемых материалов, потому что они поклонялись Богу в разумении. Таковым было и суждение Тертуллиана, известное из его книги “Об идолопоклонстве”,от которой мало что останется, если мы перепишем всю аргументацию против поклонения изображениям. Но из всех древних Ориген наиболее четко раскрывает доктрину и практику Церкви Божией в его дни, так же как и в других местах,в своем труде “Против Цельса”, книга VII, он прямо разбирает именно этот вопрос. Цельс обвинял христиан в том, что те не использовали никаких изображений в поклонении Богу, говоря им, что тем самым они уподобились персам, скифам, нумидийцам и сирийцам — всем тем нечестивым народам, которые ненавидели все изображения, подобно туркам в наши дни. В ответ на эту реплику Ориген отвечал, что 27 христиане действительно не имеют никаких изображений в своихбогослужениях подобно тем варварским народам, упомянутым Цельсом, но следом говорит о различии между теми и этими, что воздержание от поклонения изображениям стояло на разных основаниях. И после того, как он показал, по какойпричине те народы отвергали изображения, он добавляет, что христиане и иудеи воздерживались от любого использования изображений в богослужениях по Заповеди Божьей “ Господа, Бога твоего, бойся, и Ему одному служи ” и “ Не делай себекумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу” и добавляет, что они были настолько далеки от поклонения изображениям, в отличие от язычников, что, говорит он: “Мы не почитаем изображений” (что было отчетливо заявлено на Никейском соборе).
Написать мне в личку и перечислить пожертвование.
Однако почтенный автор не затрагивает в работе наличие изображений римских катакомб 2-4 веков! Как так? Не потом ли, чо для его концепции иконоборчества это не выгодно?
Изображения в катакомбах и иконы это две принципиально разные вещи.
Не нужно смешивать мух со слонами.
Летом 2016 года в Санкт-Петербурге вышло в свет 600-страничное контроверсионное издание Актов Второго Никейского (Седьмого Вселенского) собора — последнего в череде соборов, признаваемых вселенскими Православной Церковью (на котором была утверждена практика иконопочитания, так никогда и не вошедшая в сферу вселенского согласия Христианской Церкви).
Подобное издание впервые видит свет в русской семиосфере и является самой обширной контроверсией Актов этого собора в современном мире. То, о чем писал Гарнак, разобрано, исследовано, обосновано и проиллюстрировано в этом издании достаточно подробным образом.
Так, в главе «Флорилегий» приводится неутешительный подсчет: «отцы Второго Никейского собора выставили в защиту икон и иконопочитания выдержки из 70 произведений <…>. Из этих 70 произведений: 4 — откровенные басни; 11 — подложные произведения; 26 — не имеют отношения к иконам, хотя зачастую отцами собора использовались как полноценная аргументация; 3 — экфрасисы, т.е. тоже не имеют отношения к иконам; 2 — тексты сразу приводились как анонимные; 23 — так или иначе свидетельствуют в пользу наличия у верующих икон или же подтверждают факт поклонения иконам, однако, как правило, все эти произведения относятся к VI, VII и VIII вв.; несколько самых ранних претендуют на принадлежность к V в.; 1 — повествование о языческой иконе с изображением языческого философа». Кроме того, вскрыты и обозначены факты сознательного и серьезного искажения текста деяний собора при переводе их на русский язык.
http://syg.ma/@Firsov/o-novykh-doghmatichieskikh-riealiiakh-pravoslavnoi-tsierkvi
Спасибо за книгу с более менее точным переводом!
Вот где корни коррупции то зарыты - в переводе)))
То-то все начальство по церквам золоченым ходит и золотые иконы скупает - сами не знают - как себя этим выдают)))
Судя по имеющимися в открытом доступе фрагментам книги данная работа должна быть очень (!) интересной. Главное, чтобызамечания к документам Вселенского Собора не были надуманными!
Читайте сами Вся книга в клубе.
Автор в некоторых местах передергивает, хотя в общем нащупывает верные мысли, однако, неправильно их толкуя. Буду надеяться, что книга станет началом богословской дискуссии об иконопочитании, новом осмыслении этого догмата, неким ответом на эту критику Е. Фирсова.