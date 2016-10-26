Документы соборов

Второй Никейский (Седьмой Вселенский) собор состоялся в 787 г. и преследовал цель восстановить иконопочитание — практику, так никогда и не вошедшую в сферу вселенского согласия Христианской Церкви.

Документы собора переводились всего на несколько европейских языков; предпринятый более ста лет назад русский перевод серьезно коррумпирован.

Актуальность этого издания актов Второго Никейского собора обусловлена его замыслом и структурой. В нем представлен исправленный перевод документов собора на русский язык с указанием мест допущенной русскими переводчиками коррупции.

Евгений Фирсов - Акты Второго Никейского (Седьмого Вселенского) собора (787 г) - Введение

Второй Никейский собор, который также принято называть Седьмым Вселен­ским, является определяющим в развитии грекоориентированного православ­ного мира. Это одна из базовых основ православной цивилизации — нескольких эпох, нескольких десятков народов и более тысячи лет истории. В некотором от­ношении это водораздел западной и восточной цивилизаций внутри христианского мира — на Западе никогда не было культа иконы, хотя сама икона и была, и есть; на Востоке же икона объективно и была, и остается объектом культа. Для православных христиан это хоть и последний по времени проведения, но, если так можно выразиться, первый по части самоидентификации вселенский собор.

Для католического Запада будет, вероятно, правильным заключить, что это зау­рядный собор, не имеющий существенного влияния на развитие цивилизации; хотя он и остался в паноптикуме вселенских (всего их 21), практически сразу же был дезавуирован другим собором — Франкфуртским. Протестантский же Запад однозначно и всецело отвергает Второй Никейский собор.

Подавляющее большинство людей, вливаясь в религиозную жизнь, автома­тически разделяет и всю догматику, принятую обществом, и богослужебную практику, и обычаи во всем их переплетении и многообразии. Мы выбрали наши миры уже самой географией своего появления на свет. Но чем эти миры разли­чаются? Какие верования должен разделиться, чтобы стать частью нашего мира и какие верования также неосознанно разделит кто-то с другим укладом религи­озной жизни, дабы стать частью мира своего? В общем-то, в основе одни и те же уложения, только некоторые из них другие христиане отвергли (или же остались к ним равнодушны и относительно безучастны), а мы их приняли всей душой, точнее, не мы, а кто-то давно за нас. Но почему?

Как ни парадоксально, документы собора нам практически незнакомы. Пра­вославная цивилизация веками стоит на этом фундаменте, а документы оста­ются критически неизученными. Утверждать это мне позволяют две причи­ны.

Во-первых, в предпринятом в конце XIX — начале XX в. Казанской духовной академией русском переводе Деяний собора с древнегреческого языка (имен­но этот перевод и является основой настоящего издания) такое невообразимое количество тенденциозных искажений, преднамеренного переводческого об­мана и просто критических неточностей, что я даже посвятил этому отдельную главу книги, которая изначально и не задумывалась. Но и это не самое главное. Дух собора от этих искажений страдает мало.

Второе гораздо важнее. Читать Акты вне контроверсии совершенно бессмысленно. Без контроверсии это бу­дет всего лишь прочтением сектантом своей сектантской брошюры. Ведь сек­тантами теперь обыкновенно называют замкнувшееся в своем религиозном заблуждении меньшинство.

В сегодняшнем христианском мире, представленном (укрупненно) 1,2 млрд католиков, 800 млн протестантов и 230 млн православ­ных верующих, вероятно, есть место и для догматического диалога, а не только для межкультурного. Я бы рад подобрать другое слово, но эту вековую замкну­тость в самих себе я не могу назвать, например, автаркией по причине вопиющей, как мне видится, коррупционности удерживающих столпов.