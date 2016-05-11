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Юлина - Теология и философия  в религиозной мысли США XX века

Юлина - Теология и философия  в религиозной мысли США XX века
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, History, Religious Studies Atheism
В данной работе, являющейся по своему жанру историко-философской, основной акцент сделан на отношении теологии к философии.
В ней предпринята попытка на основе критического  анализа религиозной мысли США XX в. показать парадоксы и  противоречия сосуществования теологии и философии:
теологическую критику философии и одновременно эксплуатацию философии, стремление теологии отстоять свою собственную предметность и постоянное заимствование содержания у философии,  претензии теологии на мировоззренческий приоритет и ее неспособность выполнять мировоззренческие функции в культуре.

Юлина Нина Степановна - Теология и философия  в религиозной мысли США XX века

Академия наук СССР ; Институт философии
Издательство «Наука», 1986 г.

Юлина Нина Степановна - Теология и философия  в религиозной мысли США XX века - Содержание

Предисловие
ГЛАВА I Отношение теологии и философии:  исторические корни и современное состояние
1. Становление проблемы
2. Секуляризационные процессы и теология
3. Религиозные традиции в США, теология и философия
ГЛАВА II Теологические течения  первой половины XX века
1. Либеральная теология — этически-прагматический вариант  антиметафизики.
2. Неоортодоксия — экзистенциалистский вариант теологии
а) Р. Нибур: история против метафизики
б) Антропологическая онтология П. Тиллиха
ГЛАВА III Вторая половина XX века:  модернизация и радикализация теологии.
1. «Религиозное возрождение», секуляризм и парадоксы осмысления религии.
2. Неопозитивистский «вызов» и теологический анализ религиозного языка
а) Проблема «осмысленности» и «верифицируемости» религиозного языка
б) Теологическая «языковая игра»: «демократия» или «абсолютизм»?
3. «Неоклассическая метафизика» Ч. Хартсхорна
а) «Теистический рационализм» против теистического иррационализма
б) Метафизика как анализ «неограниченных» высказываний о существовании
в) «Процесс-философия» и панпсихизм
г) Доктрина панентеизма
4. «Процесс-теология» и проблема зла
5. Теологии секуляризма. Культурологически-прагматическая  теология X. Кокса
6. От «теологии смерти бога» к «теологии конца теологии»
а) Деконструктивизм: давняя традиция или современный  вызов рационализму?
б) «Смерть бога», «воскрешение Слова» и предмет теологии
Заключение

Юлина Нина Степановна - Теология и философия  в религиозной мысли США XX века - Отношение теологии и философии:  исторические корни и современное состояние

Взаимоотношение философии и теологии имеет ряд особенностей, которые уходят корнями в историю европейской культуры, отложились в структурах этих двух дисциплин, их понятийном багаже и языке. И в философии «нагруженность историей»  незримо присутствует в теории, методах, в выделении собственной сферы деятельности. Проблемы и идеи, сформировавшиеся  в древности, воспроизводятся в каждую новую эпоху, приобретая  новый ракурс и новое содержание. В христианской теологии «нагруженность историей» имеет свою специфику в силу той огромной роли, которую в религии играют первичные догматы.  В любой современной теологической дискуссии вопросы об отношении к «откровениям» первых апостолов, к «священному писанию», к преданиям христианской религии, к учениям «классиков», церковным традициям являются краеугольными камнями,  отправляясь от которых решаются все другие вопросы, в том  числе и вопрос об отношении теологии и философии.
На протяжении истории христианской мысли в решении этого последнего  вопроса сложилось несколько «классических» позиций, к которым  теологическая мысль XX в. постоянно возвращается, либо в плане реставрации, либо с целью ревизии и модернизации. Вот почему обращение к историческим истокам отношения теологии и  философии является важным условием марксистского исследования ее современного состояния. Понятие «теология», как и понятие «философия», было введено греческими мыслителями. Уже этимология слова говорит о  том, что содержание теологии дихотомично: в нем имеется как  бы два этажа.
Первый этаж — это «теос» — бог, второй этаж —  «логос», «слово», т. е. рационально-понятийное рассуждение о  божественном объекте. Первоначально этот термин не имел  специфически фидеистического содержания. Аристотель пазывал  теологами древних поэтов, прославлявших богов, а также тех  мыслителей, которые занимались космогонией. Теологией он также назвал ту часть своей «первой философии», или метафизики,  в которой речь шла о вечной, неподвижной и отделенной от чувстпенных вещей сущности — боге. Бог Аристотеля имел ряд  черт, которые в дальнейшем были использованы для конструирования фидеистического бога; он не сливается с миром, выступает  как обособленная от видимой действительности первопричина,  перводвнгатель и цель всего сущего. Можно сказать, используя  более поздний термин, что он трансцендентен миру. И тем не  менее бог у Аристотеля еще не имел фидеистического смысла.  Он никак не был связан с религией. Это не антропоморфный и  не политеистический бог греческой религии, а философский, точнее метафизический, припцип, выполняющий определенные методологические функции в построении учения о бытии.
Познание  его осуществляется принципиально теми же средствами, которы ми познается и видимый мир. Поэтому теология у Аристотеля  не противостоит философии, а является ее органической частью. Прежде чем перейти к следующему этапу, когда возникает  собственно христианское учение о боге, уместно сделать небольшое отступление и порассуждать о различии философского и  теологического понятий бога. Это различие, на наш взгляд, принципиально (в нашей историко-философской и атеистической литературе оно не всегда фиксируется). Для анализа нашего предмета — отношения теологии и философии — оно имеет особую  методологическую значимость.В истории европейской мысли длительное время — вплоть до  XVII—XIX вв.— границы между философским богом и богом  теологии были зыбки, расплывчаты и неопределенны. Сплошь и  рядом философы завершали свои спекулятивные построения религиозным понятием бога, а теологи сползали к философскому  рассуждению о боге. И тем не менее, несмотря на исторический  факт диффузии теологического и философского «богов», это различие существовало.
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Rating 5.0 / 5
Added 11.05.2016
Author denpon
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5.0/5 (2)

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