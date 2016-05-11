В данной работе, являющейся по своему жанру историко-философской, основной акцент сделан на отношении теологии к философии.

В ней предпринята попытка на основе критического анализа религиозной мысли США XX в. показать парадоксы и противоречия сосуществования теологии и философии:

теологическую критику философии и одновременно эксплуатацию философии, стремление теологии отстоять свою собственную предметность и постоянное заимствование содержания у философии, претензии теологии на мировоззренческий приоритет и ее неспособность выполнять мировоззренческие функции в культуре.



Юлина Нина Степановна - Теология и философия в религиозной мысли США XX века

Академия наук СССР ; Институт философии

Издательство «Наука», 1986 г. Юлина Нина Степановна - Теология и философия в религиозной мысли США XX века - Содержание Предисловие

ГЛАВА I Отношение теологии и философии: исторические корни и современное состояние

1. Становление проблемы

2. Секуляризационные процессы и теология

3. Религиозные традиции в США, теология и философия

ГЛАВА II Теологические течения первой половины XX века

1. Либеральная теология — этически-прагматический вариант антиметафизики.

2. Неоортодоксия — экзистенциалистский вариант теологии

а) Р. Нибур: история против метафизики

б) Антропологическая онтология П. Тиллиха

ГЛАВА III Вторая половина XX века: модернизация и радикализация теологии.

1. «Религиозное возрождение», секуляризм и парадоксы осмысления религии.

2. Неопозитивистский «вызов» и теологический анализ религиозного языка

а) Проблема «осмысленности» и «верифицируемости» религиозного языка

б) Теологическая «языковая игра»: «демократия» или «абсолютизм»?

3. «Неоклассическая метафизика» Ч. Хартсхорна

а) «Теистический рационализм» против теистического иррационализма

б) Метафизика как анализ «неограниченных» высказываний о существовании

в) «Процесс-философия» и панпсихизм

г) Доктрина панентеизма

4. «Процесс-теология» и проблема зла

5. Теологии секуляризма. Культурологически-прагматическая теология X. Кокса

6. От «теологии смерти бога» к «теологии конца теологии»

а) Деконструктивизм: давняя традиция или современный вызов рационализму?

б) «Смерть бога», «воскрешение Слова» и предмет теологии