В шестидесятые годы мы пережили моральную революцию, которая назревала десятилетиями. В некотором смысле она заслуживает глубочайшего уважения, особенно за отказ от злоупотреблений властью — политической, экономической, военной. Но, отвергая наследие правящих кругов, эта революция изменила также общепринятое отношение к половой морали, возвысила индивидуализм до уровня нарциссизма и поставила под угрозу существующие представления о браке и семье, работе и правительстве. Это, в свою очередь, вызвало реакцию консерваторов, что привело к нравственной и политической поляризации нашего общества в таких вопросах, как права человека, уголовное наказание, закрепление моральных норм в законодательстве, отношение к сексу и войне. Во всей этой путанице христианину нужно найти какие-то ориентиры. Традиционное разделение на правых и левых раз за разом оказывается бесполезным. Лозунги и догматические утверждения ничего не решают; эмоциональные тирады и протесты тоже не помогают разобраться в происходящем с разумной, библейской позиции. Если мы хотим найти ориентиры и конструктивно участвовать в диалоге с современниками, нам нужно понять теоретическое основание их взглядов и сформировать христианскую этическую систему, применимую к нынешним проблемам.

Артур Холмс - Этика - Принятие нравственных решений

Симферополь: ДИАЙПИ, 2013.- 176 с.

ISBN 978-966-491-473-1

Артур Холмс - Этика - Принятие нравственных решений - Содержание

1. Моральная революция 2, Культурный релятивизм 3. Эмотивизм 4. Этический эгоизм 5. Утилитаризм 6. Очерк христианской этики 7. Нравственное познание 8. Основание морального долга 9. Права человека 10. Наказание преступников 11. Можно ли утверждать нравственность законодательным путем? 12. Секс и брак 13. Морально ответственный человек 14. Этика добродетели Литература Примечания

Артур Холмс - Этика - Принятие нравственных решений - Введение в этику

Данная книга - попытка сделать шаг в этом направлении. Она представляет собой христианское введение в этику; в ней затрагиваются и теория этики, и практические нравственные аспекты. Этика оперирует такими понятиями, как благо (ценности и добродетели, которые нужно культивировать) и обязанности (наш моральный долг). Она изучает альтернативные представления о благе и долге, способы приобретения необходимого этического знания, вопрос о том, почему мы должны поступать правильно,- и использует эту теоретическую основу для решения практических нравственных проблем, которыми, собственно говоря, и вызвано появление этического мышления.

Такой подход, конечно, отличается от принятого в других научных дисциплинах при решении этических проблем. Социология и антропология, будучи общественными и поведенческими науками, описывают повеление людей в обществе и функции общественных институтов и пытаются выявить причинноследственные связи в свете теорий, обобщающих поведение человека и его взаимодействие с обществом. На протяжении столетий эти дисциплины, а также политология и экономика, считались разделами философии, развитием этической теории. Но в этих эмпирических науках основным объектом исследования постепенно становились причины конкретных моральных проблем и их социальные последствия. И хотя они внесли ценный вклад в обсуждение этических вопросов и способствовали совершению нравственных поступков, этика как таковая интересуется не столько тем, что люди делают, сколько тем, что они должны делать; не столько теми ценностями, которых они придерживаются сейчас, сколько теми, которых они должны придерживаться. В той мере, в которой этика изучает истинность нравственных убеждений, она является «нормативной» дисциплиной.

Во многих отношениях этика связана с религией теснее, чем с социологией, а иудео-христианская традиция является одним из главных исторических истоков, к которым восходит нравственное наследие Запала. Поэтому в данной главе будет рассмотрен вопрос о роли этики в христианской мысли и, соответственно, о роли христианства в этике. В главах 2-5 анализируются некоторые широко распространенные взгляды, сторонники которых, по всей очевидности, не разделяют христианских этических убеждений. Одни из них утверждают, что нравственные убеждения вообще не могут быть истинными, другие же ограничиваются оценкой зримых последствий наших действий. В главах 6-8 излагается предложенная нами система христианской этики в диалоге с другими этическими позициями. Далее мы применим эту этическую систему к четырем типичным нравственным проблемам (главы 9-12). В последних главах мы вернемся к вопросу об отношениях религии и этики; речь пойдет не столько о нравственных поступках, сколько об этически ответственных людях и об их внутренней сути - не о том, что нам следует делать, а о том, какими людьми нам следует быть.