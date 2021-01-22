Генри Нувен - Здесь и Сейчас - Жизнь в Духе

Однажды я сел за рабочий стол и начал записывать мысли и чувства, появляющиеся в моем сердце и разуме. Кроме Священного Писания, я не цитировал ни какие книги. Начавшй свои записи, я удивился как было легко продолжать писать. Создавалось впечатление, что одна мысль рождала другую, и пережитое чувство пробуждало следующее. Это занятие переродилось в глубокое исследование совести и формирование расширенного личного символа веры, проблесков моих личных переживаний Царствия Божия. Я обнаружил, что пишу о себе, моих друзьях и семье, о моем Боге и удивительно замысловатой взаимосвязи всего этого. Многое из того что я записывал, было частью моей жизни сколько я себя помню, что-то стало частью моих духовных осознаний в последние несколько лет, и остальное же рождалось как новое и удивительное по мере записи моих размышлений. Я не старался быть оригинальным, но искал подлинности. Я не пытался сказать то, что не говорил до этого, но старался высказать по настоящему важные для меня вещи. Я не старался писать новую книгу, но размышлял о жизни, по мере моего проживания действительности. Некоторые размышления из этой книги, можно найти в других книгах. Но все они есть выражение моего настоящего состояния ума и сердца. Различные размышления в этой книге самостоятельны. Их можно читать независимо друг от друга. Несмотря на это, я старался располагать размышления вокруг больших тем, для того чтобы прочитав их вместе, появилось последовательное и целостное видение духовной жизни. Как в мозаике: у каждого камня есть своя уникальность, но вместе, если смотреть на них с определенного расстояния, они показывают что то новое, превосходящее картинку камней самих по себе. Я надеюсь и молюсь о том, чтобы читатели моих размышлений обнаружили взаимосвязи со своим духовным путешествием. Я понимаю, что наши путешествия отличаются друг от друга, но верю что эти взаимосвязи помогут осознать, что мы идем в одном направлении к Свету, всегда вдохновляя друг друга продолжать смотреть на Того, Кто призывает нас вернуться домой.

Новое начало! Нам необходимо научиться жить каждый день, каждый час и — да — каждую минуту как новое начало, как уникальную возможность сделать все новым. Только представьте себе, что мы могли бы проживать каждый момент как наполненный новой жизнью, словно утроба матери, готовой к родам. Представьте, что мы могли бы жить каждый день как полный обещании . Представьте, что мы могли бы идти через новый год и всегда слышать голос, говорящий нам: «У меня есть для тебя подарок, и я не могу дождаться, когда ты его увидишь!» Представьте. Возможно ли, что наше воображение способно привести нас к истине нашей жизни? Да, способно! Проблема в том, что мы позволяем своему прошлому, которое становится больше и больше с каждым годом, говорить нам: «Ты все знаешь, ты уже все видел, будь реалистом. Будущее — это еще одно повторение прошлого. Просто старайся пережить его насколько возможно лучше». Так много хитрых лис, которые запрыгивают к нам на плечи и шепчут великую ложь: «Нет ничего нового под солнцем... не дай себя обмануть». Когда мы слушаем этих лисиц, они постепенно доказывают свою правоту: наш новый год, новый день, новый час оказываются скучными, унылыми и лишенными новизны. Так что же нам делать? Во-первых, нам необходимо отправить лисиц туда, откуда они пришли, — в их норы. Затем нам необходимо открыть свои сердце и разум для голоса, звучащего среди гор и долин нашей жизни: «Давай Я покажу тебе, где Я пребываю среди Моего народа. Мое Имя «С вами Бог». Я сотру все слезы с ваших глаз, смерти уже не будет, не будет больше плача и печали. Прошлое прошло», Откровение 21:2-5. Нам нужно сделать выбор и слушать этот голос, и каждое решение будет понемногу делать нас способными раскрывать новую жизнь, сокрытую в моменте и с нетерпением ожидающую своего рождения.

Второе: без «Должен» и «если» Жить в настоящем моменте сложно. Прошлое и будущее продолжают преследовать нас. Прошлое — чувством вины, а будущее — заботами. Многое из произошедшего в нашей жизни оставляет нас с чувством неловкости, сожаления, злости, смущения или, как минимум, в двойственных чувствах. Часто эти чувства окрашены виной . Виной , которая говорит: «Ты должен был сделать что-то другое, а не то, что ты сделал. Ты должен был сказать иначе, чем сказал». Эти «должен» удерживают в нас ощущение вины за прошлое и не дают полностью присутствовать в настоящем. Но заботы терзают нас больше, чем чувство вины. Наши заботы наполняют жизнь страшными «что если». «Что если я потеряю работу, что если мои папа умрет, что если не будет достаточно денег, что если случится экономический кризис или разразится война?» Эти многочисленные «если» могут так заполонить наш разум, что мы станем слепыми и не будем видеть цветы в саду, не будем замечать улыбающихся детей на улице и не будем способны услышать благодарный голос друга. Настоящие враги нашей жизни — многие «должен» и «если». Они затягивают нас обратно в прошлое, которое не поддается изменениям, и затаскивают в непредсказуемое будущее. Но настоящая жизнь происходит здесь и сейчас. Бог есть Бог настоящего. Бог всегда присутствует в настоящем, каким бы оно ни было тяжелым или легким, печальным или радостным. Когда Спаситель говорил о Боге, Он всегда говорил о Боге, пребывающем тогда же и там же, где мы. «Когда вы видите Меня, вы видите Отца. Когда вы слушаете Меня, вы слышите, как говорит Отец». Бог не тот, Кто был или будет пребывать. Он Тот, Кто пребывает сейчас, Кто присутствует для меня в этом миге. Вот почему Спаситель пришел снять бремя прошлого и заботы о будущем. Он хочет, чтобы мы обрели Бога там, где мы находимся, здесь и сейчас. Третье: Дни Рождения Дни рождения необходимо праздновать. Я думаю, что важнее праздновать день рождения, чем успешную сдачу экзамена, продвижение по службе или одержанную победу. Празднуя день рождения, мы говорим кому-то: «Спасибо тебе за то, что ты есть ты». Празднование — это прославление жизни и радость ее обретения. На дне рождения мы не говорим: «Спасибо за то, что ты сделал, сказал, за то, чего добился». Нет, мы говорим: «Спасибо, что ты родился и живешь вместе с нами». На дне рождения мы празднуем настоящее. Мы не ропщем о том, что произошло, и не мучаемся догадками о том, как все будет дальше. Мы воздаем честь человеку и позволяем каждому сказать: «Мы тебя любим». У меня есть друг, которого в день его рождения друзья берут на руки, несут к ванне, полной воды, и бросают его туда прямо в одежде. Все, и в том числе он сам, с нетерпением ждут этого дня. Я не представляю, откуда взялась эта традиция, но такая церемония с «повторным крещением» кажется хорошим способом отпраздновать свою жизнь. Нам дано знать, что, несмотря на необходимость стоять на земле, мы сотворены для достижения небес. Да, мы легко можем запачкаться, но в то же время можем быть полностью очищены, и наша жизнь может начаться заново. Празднование дня рождения напоминает нам о благости жизни, и в этом духе нам действительно необходимо праздновать дни рождения друг друга каждый день, проявляя благодарность, доброту, прощение, нежность и глубокое чувство. Это наши способы сказать: «Так хорошо, что ты есть. Так хорошо ты ходишь со мной по одной планете. Будем радоваться и веселиться. Этот день Господь сотворил для нас, чтобы быть и быть вместе».

Генри Нувен - Здесь и Сейчас - Жизнь в Духе [пер. с англ. для библиотеки богословского клуба ESXATOS]. (Современное богословие). Электронное издание, Москва-Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2021. – 121 с. ISBN 0-8245-1409-2 ISBN 0-8245-1967-1 (англ.)