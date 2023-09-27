Анатолий Ремезов - ветеран Вооруженных Сил, ликвидатор аварии на ЧАЭС, ученый-богослов, опытный воспитатель (в армии - 11 лет, в христианском университете - 4 года) и организатор христианских клубов для курсантов военных учебных заведений Санкт-Петербурга - обращается к одной из сложнейших тем: отношение христианства к армии.

В форме бесед в книге отражены те проблемы, интересующие молодых воинов, которые озвучивались в ходе встреч с курсантами и воспитанниками военных училищ довузовского образования (кадеты, суворовцы, нахимовцы).

Книга будет полезна и воспитателям, разделяющим мнение автора, что с негативными моментами в армии и на флоте можно расстаться только с помощью воспитательной доктрины, принятой еще со времен великого полководца Александра Суворова. И такой доктриной является подлинное христианство.

Анатолий Ремезов - Христианство и армия

Ирпень: Ассоциация «Духовное возрождение», 2012. - 199 с.

Серия: «Национальные евангельские авторы»

Анатолий Ремезов - Христианство и армия - Содержание

От автора, или Вместо предисловия. Я СМОГУ ЗАЩИТИТЬ СВОЮ ЖЕНУ... НО КАК-НИБУДЬ В ДРУГОЙ РАЗ!..

Беседа 1 ВВЕДЕНИЕ. ХРИСТИАНИН И АРМИЯ. МОЖЕТ ЛИ ХРИСТИАНИН ДЕРЖАТЬ ОРУЖИЕ? ЧЕМ ХРИСТИАНСТВО ЛУЧШЕ ДРУГИХ РЕЛИГИЙ? МОЖЕТ ЛИ ЖИТЬ ХРИСТОС В КАЗАРМЕ?

Беседа 2 ПОЗНАВАЕМ ЛИ БОГ? ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ

Беседа 3 КТО ТАКОЙ ХРИСТОС? НЕСКОЛЬКО ДОВОДОВ В ПОЛЬЗУ ИСТОРИЧНОСТИ ИИСУСА ХРИСТА

Беседа 4 СКОЛЬКО «СТОИТ» ДАРВИН СЕГОДНЯ? ДВЕ ТЕОРИИ ЗАРОЖДЕНИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

Беседа 5 ОТКУДА ПОЯВИЛАСЬ КНИГА БИБЛИЯ И НУЖНА ЛИ ОНА АРМЕЙЦУ?

Беседа 6 ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ? ЧТО ОТВЕЧАЮТ НАУКА И РЕЛИГИЯ?

Беседа 7 «БЛЕСК И НИЩЕТА» РИМСКОЙ АРМИИ ЭПОХИ ЗАРОЖДЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА

Беседа 8 ПОЧЕМУ ВЫГОДНО В СОВРЕМЕННОЙ АРМИИ НЕ ВЕРИТЬ В БОГА?

Беседа 9 МОЖЕТ ЛИ СОЛДАТ ПОЛУЧИТЬ ДАР ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ В НАРЯДЕ ПО КУХНЕ? КТО БЛИЖЕ К БОГУ: РЯДОВОЙ ИЛИ ГЕНЕРАЛ, ПОДВОДНИК ИЛИ ЛЕТЧИК?

Беседа 10 ТОВАРИЩЕСТВО И ЦЕНА «БЕЗОБИДНОГО» АРМЕЙСКОГО ГОМОСЕКСУАЛИЗМА

Беседа 11 ГДЕ ЖЕ БЫЛ БОГ, КОГДА НАДО МНОЙ ИЗДЕВАЛИСЬ? ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЗЛА В МИРЕ. СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАКАЗАНИЕ В ХРИСТИАНСТВЕ

Беседа 12 А МОЖНО ЛИ ВООБЩЕ НЕ ВОЕВАТЬ? ЛЮБОВЬ И ПРОЩЕНИЕ ВО ХРИСТЕ

Беседа 13 КАК ВОЕННОМУ СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ? СМЫСЛ ЖИЗНИ И ПРОБЛЕМЫ БУДУЩЕГО

Беседа 14 КАКОЙ ВОИН СПАСЕТСЯ? ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОРУЖИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАПОВЕДИ «НЕ УБИВАЙ»

Беседа 15 ЧЕТЫРЕ СОВРЕМЕННЫХ ВЗГЛЯДА НА ВОЙНУ

Беседа 16 НЕ НАЗЫВАЙТЕ ИХ БОЛЬШЕ «СВОЛОЧАМИ»

Беседа 17 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОБ АВТОРЕ

Анатолий Ремезов - Христианство и армия - От автора

Должно ли нести какую- то ответственность государство, которое призывает в армию, но ничего не делает для покалеченных ребят? а почему у нас не могут перейти на контрактную основу? как остановить дедовщину? и т. п. Все вопросы вроде не новые и правомочные, но в своей требовательности справедливые. «Резанула» прямо по сердцу, во-первых, очередная «новизна», этакая молодежная фишка: не буду принимать присягу, потому что там сказано: «клянусь... выполнять приказы командиров», а они могут быть преступными, во- вторых, мнение, прямо-таки дышащее современностью: «Я - пацифист. Не переживайте, за жену свою «порву» кого угодно, но от армии косить буду...»

Невольно начинаю анализировать, пытаясь понять и стараясь уважать чужое мнение. Итак, у молодежи, оказывается, уже нет проблемы со словом «клянусь». Как бы старый запрет («не клянись вовсе») отпал. Дело в том, что слова Иисуса в Нагорной проповеди: «Не клянись вовсе...» (Мф.5:34) сказаны иудеям, которые частенько практиковали различные клятвы перед Господом, забывая, что для человека закрыто будущее и его обещание может оказаться пустым, не вписаться, так сказать, в план Божий. Однако некоторые читатели Библии смотрели и смотрят на слово «клянусь» как на лексически запретное (чуть ли ненормативное) вообще в христианском обиходе, перекладывая это и на современный текст воинской присяги. Но тогда как объяснить, к примеру, выдержку из Послания к Евреям (6:i6): «Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их». Как видим, автор Послания к Евреям говорит о клятве как некоей печати в трудной, подчас неразрешимой ситуации для спорщиков или ответчика любого разбирательства.

Кроме того, мы должны указать на сакральное языческое значение «клятвы» в армии Римской империи. Армия (и не только) присягала на верность императору, которому приписывались божественные атрибуты. Таким образом, их присяга - акт поклонения человеку как Богу, что совершенно неприемлемо для христиан.

Но здесь, на вечере, прозвучало нечто другое, какой-то надуманный аргумент: приказы, дескать, могут быть преступными... Что ж, это верно, достаточно вспомнить Нюрнбергский процесс. Там адвокаты фашистских преступников так и построили защиту: что ж вы, мол, хотите, эти «безобидные овечки» просто выполняли приказ своего вождя... Однако это их не спасло. Все они были преданы заслуженному наказанию, и не потому, что их принуждали, а, прежде всего, за их личную убежденность и преданность бесчеловечному нацизму. Как быть в нашей ситуации? Чтобы понять ее, необходимо решить проблему в принципе. Хочу спросить: заявитель несогласия по пункту присяги вообще готов принять как основу воинской службы подчиненность и исполнительность, что, кстати, закреплено, в том числе и принципами христианского образа жизни (например, Рим.13:1, 1Пет.2:13 и т. д.)? Разве заповедь Иисуса Христа, к примеру: «...кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два» (Мф.5:41), не требует учета пространственно-временного фактора?

Все понимают, что от приглашения на какое-нибудь поприще преступное мы не только свободны не пойти, но скорее не свободны именно его предпринять, если мы на деле - христиане. Ибо наша совесть подсказывает обращение к конкретному библейскому цитированию. К тексту присяги (как и к любому юридическому документу) также уместно применение таких понятий, как толкование, герменевтика[1] и даже дух! Вот ведь какой парадокс в отношении небого- духновенного текста! И в исторически сложных условиях, в коих пребывает наша с вами Родина, принятие абсолютной подчиненности как основы армии не только оправданно, но жизненно необходимо! И если кто был в армии, тот знает, что существует еще ряд серьезных наказаний за преступления командиров всех рангов, преступления, которые можно было бы прикрыть приказом и за исполнение которых нес бы ответственность и исполнитель как соучастник. Кстати, подобная история описана в Библии. Помните, царь Давид письменным приказом фактически убил руками врагов своего соперника (еще точнее, законного мужа) по любви к Вирсавии полководца Урию. Я считаю, что в полной мере несет наказание и исполнитель этого приказа военачальник Иоав, который поставил Урию в то место осады крепости, где оного ждала верная гибель.

Здесь еще один момент. Молодой человек, выдвинувший аргумент «преступных приказов», забыл о другой клятве - собственном крещении. Как и все христиане, он также давал обязательство «доброй совести в служении Господу». Однако он прекрасно понимает, что и после крещения христианин все время «спотыкается» по причине собственной слабости. А уж сколько преступного сделал именно этот молодой человек (я просто знаю его предмет деятельности на сегодняшний день), в том числе и перед государством - прежде всего, уклоняясь от налогов, нарушая правила дорожного движения и т. п., у которого не «заржавеет» отдать подчиненному приказ, вынуждающий последнего совершить подобные деяния.

Задумываюсь и над ответом «пацифиста». Парень, автор мнения на вечере о том, что «можно и покосить», - крупный и розовощекий, короче, видный, что и сказать. Но проблема в том, что на пацифиста он не тянет, потому что таковые вовсе отрицательно относятся (или так скажем, должны относиться по определению) к каким-либо «порву», «замочу» и прочим экспрессиям. Здесь, пожалуй, в большей степени бессовестная апологетика, некий вызов государству этой (простите за указательное местоимение) армии. Я не в первый уже раз встречаюсь с противоречивыми высказываниями наших русских христианских пацифистов. Вот, дескать, Христос учил законам мира и любви, а вы, мол, милитаристы, готовы поднять руку на брата своего... Хочу сразу предупредить, что милитаризм, какие бы цели он ни преследовал, мы, христиане всего мира, осуждаем.

Как можно равнодушно относиться к военщине (беру только конкретные исторические примеры) фашистской Италии, или японского милитаризма, или к грабежам (официально оправданным тогдашней церковью и ее папой Урбаном II) рыцарей крестовых походов. Но мы за справедливое разрешение любых конфликтов, не за сиюминутные выгоды для одного народа, а за обоюдовыгодные соглашения. Если же зло становится неуправляемым, оно должно быть остановлено и наказано. И очень часто война (со всеми ее «прелестями») ведется опять-таки ради мира. Вспомните: «...время войне, и время миру» (Еккл.з:8). Сам Христос не дал нам стройного учения о войне. Бесспорно одно - к военным Он относился очень хорошо: в одном случае исцелил оруженосца (в тексте библейском - слугу центуриона), в другом - похвалил сотника за его веру[2]... Однако предсказывал неизбежность войны как явления (и тут уж не важно, какую войну Он имел в виду).

И неотвратимость эта не от хотения Бога, а от нашей греховной природы, и любая война - лишь внешняя манифестация глубокой внутренней болезни человечества. С позволения сказать, наметки Христа как бы подытожили Павел и Петр. Один сказал, что нет власти не от Бога (закрепляя, так сказать, Божье установление - государство с его атрибутами), а другой четко обозначил волю Божью: наказывать преступников и поощрять добрых (см. еще раз: 1Пет.2:1з). А противоречие «русского пацифизма» - в его непоследовательности. Я всегда говорил и повторил на ток-шоу: «Будьте последовательными, господа пацифисты!.. Сумейте выбросить замки из дверей своих квартир и домов, не платите налогов, ведь они идут в том числе и на армию, дайте зеленую улицу террористам, авось одумаются (?!), перестаньте конфликтовать в церкви»...

Следующее. Родина - понятие не абстрактное. Оно выражается прежде всего в конкретных людях - наших близких... Кальвин однажды заметил, что Бог не только запретил нам убивать, но еще и дал ответственность за сохранность жизней наших ближних... Поэтому, когда прозвучала фраза «за жену свою «порву», а от армии буду косить», было понятно, что выражение это - противоречивое, ибо его можно перефразировать так: «смогу защитить свою жену... но как-нибудь в другой раз». А ведь ее, как и других близких, нужно защищать сегодня от бандитов, от террористов... а государство - это не столько президент или губернатор, государство - это мы все, и нормальные отношения между нами могут строиться только на основе справедливости как одного из Божественных атрибутов.

Герменевтика - принципы толкования текста. - Прим. А. Р.

[2] В последующем мы остановимся на этих примерах.