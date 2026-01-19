Грудем - Библейские основания для мужчин и женщин - Христианская вера - Бизнес и Бог

Этот сборник статей является одним из самых полных и аргументированных трудов, защищающих концепцию комплементаризма — идеи о равенстве мужчин и женщин по существу при различии их ролей и призваний. Группа ведущих евангельских ученых проводит детальное исследование библейских текстов, начиная от Книги Бытия и заканчивая посланиями апостолов.

Авторы анализируют не только богословские аспекты, но и практическое применение этих истин в семье и церкви. Книга призвана дать твердый интеллектуальный и духовный ответ на современные вызовы, предлагая видение гендерных ролей не как ограничивающих правил, а как гармоничного дизайна, ведущего к истинному процветанию человека.

Д. Дориани, У. Грудем, Д. Р. Хеймбах, Р. У. Хоув, П. Джонс, Д. Пайпер, Б. А. Уэр – Библейские основания для мужчин и женщин

West Sacramento: «Grace Publishing International», 2011 — 399 с.

ISBN-13: 978-1-933508-57-3 (РУС.)

ISBN-10: 1-933508-57-4 (РУС.)

Д. Дориани, У. Грудем, Д. Р. Хеймбах, Р. У. Хоув, П. Джонс, Д. Пайпер, Б. А. Уэр – Библейские основания для мужчин и женщин – Содержание

Об авторах

Пролог

Общий взгляд

Глава 1. Ключевые вопросы в спорах о ролях мужчин и женщин, и продвижение вперёд Слава Божьего образа в мужчине и женщине

Глава 2. Комплементарность мужчины и женщины и образ Божий

Глава 3. Наивысшая цель: брак для славы Божьей Решение спорных вопросов

Глава 4. Опровергает ли Гал. 3:28 гендерные роли?

Глава 5. Значение слова «кефале» («глава»): анализ новых доказательств, настоящих и надуманных

Глава 6. Историческая новизна эгалитарных толкований Еф. 5:21-22

Глава 7. Миф о взаимной покорности в качестве истолкования Еф. 5:21

Глава 8. Искажение учения о Троице: покоряется ли Сын Отцу? Противостояние культурным тенденциям

Глава 9. Половые извращения: неизбежный результат неоязыческой духовности в культуре

Глава 10. Неизменные различия: фиксированное половое самосознание в век пластичной сексуальности

Приложение