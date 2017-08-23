Макдональд - Библия - Комментарий - модуль BibleQuote

4,13 Ветхозаветные верующие имели несовершенное и неполное знание о том, что происходит с телом человека в момент смерти. Понятие "шеол" было у них универсальным словом для обозначения местопребывания душ как верующих, так и неверующих.

Они полагали, что все когда-то умрут и что, очевидно, в конце мира будет общее воскресение, а потом последний суд. Марфа абстрактно выражает это, когда говорит: "знаю, что воскреснет [Лазарь] в воскресение, в последний день" (Ин. 11,24).

Господь Иисус явил "жизнь и нетление чрез благовестие" (2 Тим. 1,10).

Теперь мы знаем, что в момент смерти верующий уходит, чтобы быть с Христом (2 Кор. 5,8; Флп. 1,21.23). О неверующих же сказано, что они будут в аду (Лк. 16,22-23). Мы знаем, что не каждый верующий умрет, но все изменятся (1 Кор. 15,51). Мы знаем, что будет больше, чем одно воскресение.

В момент восхищения воскреснут лишь верующие (1 Кор. 15,23; 1 Фес. 4,16); умершие нечестивые будут воскрешены в конце Тысячелетнего Царства Христа (Откр. 20,5).

Когда Павел первый раз посетил Фессалонику, он учил верующих, что Христос вернется царствовать, и говорил о событиях, последующих после этого. Но между тем у людей возникли вопросы об участи тех святых, которые уже умерли. Останутся ли их тела в могилах до Страшного суда? Может быть, они не будут участниками пришествия Христа и Его славного Царства? Для того чтобы ответить на их вопросы и развеять их страхи, Павел описывает порядок событий в пришествие Христа за Своим народом.

Фразой "не хочу оставить вас, братия, в неведении" апостол привлекает внимание читателей к важному заявлению. Оно касается умерших, или почивших. (В английском переводе "усопших", или "почивших".) Словом "почившие" обозначаются тела христиан, ушедших в мир иной; это слово никогда не используется, когда речь идет об их духе или душе. Сон - уместное сравнение для смерти, потому что в смерти человек похож на спящего. Даже английское слово "кладбище" - "cemetеry" происходит от греческого koimeterion, означающего "место для сна". И сон - привычное сравнение, потому что каждая ночь служит для нас символом смерти, а каждое утро подобно воскресению.

Библия не учит тому, что душа умершего спит. Умершие богач и Лазарь были в сознании (Лк. 16,19-31).

Когда верующий умирает, он "водворяется у Господа" (2 Кор. 5,8). Умереть - значит быть с Христом, в положении, о котором Павел говорит как о приобретении и что "это несравненно лучше" (Флп. 1,21.23). Это едва ли было бы справедливо, если бы душа спала!

Но в Библии нет и учения о полном уничтожении. Также смерть - это не временная приостановка. Верующий наследует вечную жизнь (Мк. 10,30), а неверующий - вечное наказание (Мк. 9,48; Откр. 14,11).

Апостол говорит, что нет нужды безнадежно печалиться об участи тех святых, которые умерли. Павел не исключает скорбь: Иисус плакал у гроба Лазаря, хотя и знал, что воскресит его через несколько минут (Ин. 11,35-44).

Но Павел говорит, что безнадежная скорбь уместна только для тех, кто не имеет никакой надежды на небеса, на воссоединение, кого ждет только суд.

Выражение "прочие не имеющие надежды" неизменно напоминает мне похороны, на которых я присутствовал. Охваченные горем родственники окружили гроб неспасенной и безутешно плакали: "О Мария! Боже мой, Боже мой, Мария!" Это было незабываемое зрелище беспросветной безнадежности.

4,14 Надежда верующего основана на воскресении Христа. Как мы веруем, что Иисус умер и воскрес, так же несомненно мы веруем, что почившие в Иисусе Христе воскреснут и примут участие в Его пришествии. "Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут" (1 Кор. 15,22). Его воскресение служит доказательством и залогом нашего воскресения.

Обратите внимание на фразу "умершие в Иисусе". Знание, что именно Тот, Кто любит наши души, дает сон телам Своих возлюбленных, лишает смерть ее ужаса.

Наша полная уверенность относительно тех, кто умер во Христе, основывается на том, что Бог приведет их с Ним. Это можно понимать двояко.

1 . Это может означать, что в момент восхищения Бог воскресит тела верующих и приведет их на небо с Господом Иисусом.

2 . Или же, когда Христос вернется на землю царствовать, Бог возвратит с Ним и тех, кто умер в вере. Другими словами, апостол говорит: "Не волнуйтесь о том, что умершие упустят славу грядущего Царства. Бог приведет их с Иисусом Христом, когда Он вернется в силе и великой славе". (Этого значения придерживается большинство ученых.)

Но как это может произойти? Ведь их тела сейчас лежат в могилах. Ответ дан в стихах 15-17. Прежде чем Христос придет установить Свое Царство, Он вернется, чтобы взять Свой народ домой пребывать с Ним на небесах. Потом, позже Он вернется с ним.

4,15 Откуда Павел знал это? Его ответ гласит: "сие говорим вам словом Господним". Он получил откровение от Господа. Нам ничего не сказано о том, как он его получил: в видении, или он слышал голос, или через внутреннее запечатление Святого Духа. Но совершенно определенно: это истина, до того времени не известная людям.

Потом он продолжает, объясняя, что в момент возвращения Христа живые святые не будут иметь никакого приоритета или преимущества перед усопшими святыми.

В этом стихе Павел говорит о себе как о живущем в пришествие Христа (см. также 1 Кор. 15,51-52). Однако в 2 Кор. 4,14 и 5,1 он допускает, что будет среди тех, которые воскреснут.

Напрашивается явный вывод: мы должны ждать пришествие Господа в любое время и все же понимать, что, возможно, будем призваны на небеса через смерть.

4,16 Далее изложен точный порядок событий в пришествие Христа за Его святыми. Сам Господь сойдет с неба. Он не пошлет ангела, а придет Сам! Это произойдет при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей. Существует несколько объяснений значения этих призывных звуков, но ни об одном из них почти невозможно говорить с полной определенностью.

1 . Некоторые исследователи думают, что возвещение - это голос Самого Господа Иисуса, Который воскрешает мертвых (Ин. 5,25; 11,43-44) и преображает живых. Другие, такие как Хогг и Вайн, говорят, что это восклицание - глас архангела.

2 . Глас Архангела Михаила обычно понимают как приказ к сбору ветхозаветным святым, потому что Архангел Михаил близко связан с Израилем (Дан. 12,1; Иуд. 9; Откр. 12,4-7). Другие считают, что глас Архангела Михаила воскрешает израильский народ. Некоторые полагают, что глас Архангела собирает ангелов - военную свиту для сопровождения Господа и Его святых через неприятельскую территорию назад на небо (ср. Лк. 16,22).

3 . Труба Божья - то же, что последняя труба в 1 Коринфянам 15,52, которая связана с воскресением верующих в момент восхищения. Она созывает святых к вечному блаженству. Ее нельзя путать с седьмой трубой в Откровении 11,15-18, возвещающей окончательное излияние суда и гнева на землю в период великой скорби. Здесь последняя труба - это последняя труба для Церкви, а седьмая труба в Откровении - последняя труба для неверующего мира (хотя она никогда не называется именно "последней трубой").

Тела мертвых во Христе воскреснут прежде всех. Остается спорным, включены ли сюда и ветхозаветные святые.

Богословы, считающие, что сюда включены и ветхозаветные святые, ссылаются на то, что в это время раздается глас архангела, который близко связан с судьбой Израиля (Дан. 12,1). Те же богословы, которые считают, что ветхозаветные святые не воскреснут при восхищении, указывают, что слова "мертвые во Христе" никогда не используются по отношению к верующим, жившим до эпохи Церкви; эти верующие, вероятно, будут воскрешены в конце великой скорби (Дан. 12,2). В любом случае вполне ясно, что это еще не всеобщее воскресение. Не все святые будут воскрешены в это время, а лишь умершие во Христе.

4,17 Потом живые вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. Слово "восхищение", которым мы описываем первый этап возвращения Господа на землю, восходит в английском языке к глаголу, употребленному в этом месте в латинском переводе Библии (Вульгате) и имеющему значение "поднять, подхватить". Восхищение означает "быть подхваченным, приподняться, унестись". Это слово использовано в рассказе о Филиппе в Деяниях (8,39), Павле - в 2 Коринфянам (12,2.4) и в Откровении (12,5) по отношению к "младенцу мужского пола".

Воздух - сфера господства сатаны (Еф. 2,12), поэтому восхищение представляет собой триумфальное собрание и является открытым и полным пренебрежением прав сатаны в его же твердыне.

Подумайте обо всем, что заключено в этих стихах! Земля и море, отдающие прах всех умерших во Христе. Потом чудо преображения, в ходе которого этот прах преобразуется в окруженные ореолом славы тела - тела, навсегда избавленные от болезни, страданий и смерти. Потом космический полет на небо. И притом все это совершается в мгновение ока (1 Кор. 15,52).

Люди неверующие не могут поверить описанию истории творения человека в Бытие (1 и 2). Уж если им трудно поверить в историю творения, то как они воспримут восхищение - когда Бог воссоздаст миллионы людей из праха, который был погребен, рассеян, разбросан или смыт на берегах всего мира?

Люди мира сего восторгаются космическими полетами. Но могут ли их величайшие достижения сравниться с чудом путешествия на небо в доли секунды, без необходимости брать с собой наш воздух, что вынуждены делать космонавты, когда на короткое время выходят в космос?

В связи с пришествием Христа будет слышен звук, будет видно зрелище, совершится чудо, почувствуется радость встречи и ощущение покоя и утешения.

Хорошо также обратить внимание на повторение в этих стихах слова "Господь": словом Господним (ст. 15), до пришествия Господня (ст. 15), Сам Господь (ст. 16), в сретение Господу (ст. 17), так всегда с Господом будем (ст. 17). Навеки с Господом! Кто может передать всю радость и все блаженство, заключенные в этих словах?

4,18 Итак утешайте друг друга сими словами. У верующих мысль о пришествии Господа не вызывает ужаса. Она связана с надеждой, которая наполняет сердце волнующим трепетом, ободряет и утешает.