Библия - Учебное издание РБО - модуль BibleQuote

Первое издание Современного русского перевода вышло в свет в 2011 г. В 2015 году была осуществлена публикация второго, переработанного и дополненного издания СРП, содержащего существенные редакторские правки. Так, например, значительные изменения по сравнению с первоначальным вариантом претерпел перевод Псалтири.

Сразу же после выхода первого издания Библии в Современном русском переводе Правлением РБО была поставлена задача подготовки ее Учебного издания. Для выполнения этой задачи велась интенсивная работа по созданию, расширению и редактированию корпуса пояснительных материалов к переводу книг Ветхого Завета. Эти труды продолжались до 2017 года, и их результаты стали второй важной составной частью данного издания.

Комментарии к каноническим книгам Ветхого Завета готовили: Бытие, Иисус Навин, Судьи, Псалтирь — М. Г. Селезнев; Исход, Числа, Второзаконие — М. Г. Селезнев,С. В. Тищенко; Левит — С. В. Тищенко; Руфь — В. Ю. Вдовиков; 1-2 Царств — Л. В. Маневич, В. Ю. Вдовиков; 1 Паралипоменон — Л. В. Маневич, М. М. Юровицкая; 2 Паралипоменон, Иов, Притчи, Экклезиаст, Иеремия, Плач Иеремии, Иезекииль — Л. В. Маневич; 3-4 Царств, Песнь Песней, Иона — Я. Д. Эйделькинд; Ездра, Неемия, Эсфирь, Даниил — Е. Б. Смагина; Исайя — Л. В. Маневич, А. Э. Графов; Осия — Л. Е. Коган; Иоиль — А. Э. Графов, Амос — М. Г. Селезнев, А. Э. Графов; Авдий, Михей, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария, Малахия — Л. В. Маневич, Я. Д. Эйделькинд.

В работе над завершающим редактированием комментариев и в подготовке справочных приложений к Учебному изданию Библии участвовали: Л. В. Маневич (ответственный редактор), Я. Д. Эйделькинд, А. Э. Графов, И. С. Козырев, А. А. Руденко, игумен Арсений (А. П. Соколов), Е. Б. Смагина.