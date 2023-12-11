Обзор Ветхого Завета - Ла Сор

Ла Сор - Обзор Ветхого Завета
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Русский читатель впервые берет в руки один из фундаментальных учебников по Ветхому Завету, написанный с целью синтезировать богословские проблемы с историко-археологическими, культуральными изысканиями, а также с позициями библейской критики последнего столетия.
Учебник написан тремя профессорами Вильямом С. Ла Сором, Дэвидом А. Хуббардом и Фредериком У. Бушем, преподававшими Ветхий Завет в Фуллеровской Богословской Семинарии и был предназначен ими как для колледжей, так и для семинарий. Он является, по словам авторов, плодом пятнадцатилетних усилий. Текст учебника широко обсуждался со студентами, "оставившими свои отпечатки пальцев буквально на каждой его странице".
Учебник написан американцами, в основном, для американцев. Он насыщен ссылками на труды известных библеистов, которые чаще принадлежат к традициям Нового Света, и на русский язык не переведены. Мы сохраняем все же все ссылки на литературные источники, ибо сегодня значительная часть богословской литературы, изданной за рубежом становится доступной для русскоязычного читателя. По этим же причинам фамилии большинства упоминаемых в книге авторов, если не существует устойчивой русской их транскрипции, даются на языке оригинала.
Студенты богословских семинарий активно изучают английский язык и смогут при желании прочесть книги, на которые ссылаются авторы учебника. И все же читателю, живущему в постсоветском, не только геополитическом, но и духовном пространстве, же будет непросто вжиться в общий "богословский контекст" учебника. И вот почему. Хотя учебник и написан верующими людьми для верующих людей, в то же время он создавался в атмосфере широкого вторжения в библейские изыскания светской "позитивной науки", вооруженной современной методологией в большей степени, чем просвещенной Духом Святым.
Уилльям Сэнфорд Ла Сор - Давид Аллан Хаббард - Фредерик Уилльям Буш - Обзор Ветхого Завета - Откровение, литературная форма и исторический контекст Ветхого Завета
Пер. с англ. Одесская Богословская Семинария ЕХБ, изд-во “Богомыслие”, 1998. - 615 с.
Библейская кафедра
ISBN 5-7707-4437-5
Это один из фундаментальных учебников по предмету. Откровение, литературная форма и исторический контекст Ветхого Завета. Авторы — представители консервативного направления в христианском богословии. Однако в своем изложении они не навязывают своего решения спорных вопросов, сохраняя объективность и глубину рассуждений.Содержит много иллюстраций.
Ла Сор - Хаббард - Буш - Обзор Ветхого Завета - Откровение, литературная форма и исторический контекст Ветхого Завета - Содержание
ГЛАВА 1. АВТОРИТЕТ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
ГЛАВА 2. ОТКРОВЕНИЕ И БОГОДУХНОВЕННОСТЬ БИБЛИИ
ГЛАВА 3. КАНОН
ГЛАВА 4. ФОРМИРОВАНИЕ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
ГЛАВА 5. ГЕОГРАФИЯ
ГЛАВА 6. ПЯТИКНИЖИЕ
ГЛАВА 7. БЫТИЕ: ПЕРВОБЫТНЫЙ ПРОЛОГ
ГЛАВА 8. БЫТИЕ: ПАТРИАРХАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
ГЛАВА 9. ИСХОД: ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН
ГЛАВА 10. ИСХОД: СОДЕРЖАНИЕ И БОГОСЛОВИЕ
ГЛАВА 11. ЛЕВИТ
ГЛАВА 12. ЧИСЛА
ГЛАВА 13. ВТОРОЗАКОНИЕ
ГЛАВА 14. РАННИЕ ПРОРОКИ
ГЛАВА 15. ИИСУС НАВИН
ГЛАВА 16. СУДЬИ
ГЛАВА 17. РОЖДЕНИЕ МОНАРХИИ 1 Книга Царств 1-31
ГЛАВА 18. ЗОЛОТОЙ ВЕК ИЗРАИЛЯ — ДАВИД И СОЛОМОН (2Цар.1-ЗЦар.)
ГЛАВА 19. РАЗДЕЛЕННОЕ ЦАРСТВО (3 Цар.12.1 — 4 Цар.18.12)
ГЛАВА 20. ИУДЕЯ ОДНА (4 Цар.18–25)
ГЛАВА 21. ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА
ГЛАВА 22. ПРОРОКИ И ПРОРОЧЕСТВО
ГЛАВА 23. ЕВРЕЙСКАЯ ПОЭЗИЯ
ГЛАВА 24. АМОС
ГЛАВА 25. ОСИЯ
ГЛАВА 26. ИОНА
ГЛАВА 27. МИХЕИ
ГЛАВА 28. ИСАИЯ: ФОН
ГЛАВА 29. ИСАИЯ: ПОСЛАНИЕ
ГЛАВА 30. МЕССИАНСКОЕ ПРОРОЧЕСТВО
ГЛАВА 31. ИЕРЕМИЯ
ГЛАВА 32. СОФОНИЯ И ИОИЛЬ
ГЛАВА 33. НАУМ И АВВАКУМ
ГЛАВА 34. АВДИЙ
ГЛАВА 35. ИЕЗЕКИИЛЬ
ГЛАВА 36. АГГЕЙ
ГЛАВА 37. ЗАХАРИЯ
ГЛАВА 38. МАЛАХИЯ
ГЛАВА 39. ПИСАНИЯ
ГЛАВА 40. ПСАЛТИРЬ
ГЛАВА 41. УЧИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
ГЛАВА 42. ПРИТЧИ
ГЛАВА 43. ИОВ
ГЛАВА 44. ЕККЛЕСИАСТ
ГЛАВА 45. ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ
ГЛАВА 46. РУФЬ
ГЛАВА 47. ПЛАЧ ИЕРЕМИИ
ГЛАВА 48. СВИТОК ЕСФИРИ
ГЛАВА 49. ВЗГЛЯД ЛЕТОПИСЦА
ГЛАВА 50. КНИГИ ЕЗДРЫ И НЕЕМИИ
ГЛАВА 51. ДАНИИЛ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ОБЩАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
ГЛАВА 2. ОТКРОВЕНИЕ И БОГОДУХНОВЕННОСТЬ БИБЛИИ
ГЛАВА 3. КАНОН
ГЛАВА 4. ФОРМИРОВАНИЕ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
ГЛАВА 5. ГЕОГРАФИЯ
ГЛАВА 6. ПЯТИКНИЖИЕ
ГЛАВА 7. БЫТИЕ: ПЕРВОБЫТНЫЙ ПРОЛОГ
ГЛАВА 8. БЫТИЕ: ПАТРИАРХАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
ГЛАВА 9. ИСХОД: ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН
ГЛАВА 10. ИСХОД: СОДЕРЖАНИЕ И БОГОСЛОВИЕ
ГЛАВА 11. ЛЕВИТ
ГЛАВА 12. ЧИСЛА
ГЛАВА 13. ВТОРОЗАКОНИЕ
ГЛАВА 14. РАННИЕ ПРОРОКИ
ГЛАВА 15. ИИСУС НАВИН
ГЛАВА 16. СУДЬИ
ГЛАВА 17. РОЖДЕНИЕ МОНАРХИИ 1 Книга Царств 1-31
ГЛАВА 18. ЗОЛОТОЙ ВЕК ИЗРАИЛЯ — ДАВИД И СОЛОМОН (2Цар.1-ЗЦар.)
ГЛАВА 19. РАЗДЕЛЕННОЕ ЦАРСТВО (3 Цар.12.1 — 4 Цар.18.12)
ГЛАВА 20. ИУДЕЯ ОДНА (4 Цар.18–25)
ГЛАВА 21. ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА
ГЛАВА 22. ПРОРОКИ И ПРОРОЧЕСТВО
ГЛАВА 23. ЕВРЕЙСКАЯ ПОЭЗИЯ
ГЛАВА 24. АМОС
ГЛАВА 25. ОСИЯ
ГЛАВА 26. ИОНА
ГЛАВА 27. МИХЕИ
ГЛАВА 28. ИСАИЯ: ФОН
ГЛАВА 29. ИСАИЯ: ПОСЛАНИЕ
ГЛАВА 30. МЕССИАНСКОЕ ПРОРОЧЕСТВО
ГЛАВА 31. ИЕРЕМИЯ
ГЛАВА 32. СОФОНИЯ И ИОИЛЬ
ГЛАВА 33. НАУМ И АВВАКУМ
ГЛАВА 34. АВДИЙ
ГЛАВА 35. ИЕЗЕКИИЛЬ
ГЛАВА 36. АГГЕЙ
ГЛАВА 37. ЗАХАРИЯ
ГЛАВА 38. МАЛАХИЯ
ГЛАВА 39. ПИСАНИЯ
ГЛАВА 40. ПСАЛТИРЬ
ГЛАВА 41. УЧИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
ГЛАВА 42. ПРИТЧИ
ГЛАВА 43. ИОВ
ГЛАВА 44. ЕККЛЕСИАСТ
ГЛАВА 45. ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ
ГЛАВА 46. РУФЬ
ГЛАВА 47. ПЛАЧ ИЕРЕМИИ
ГЛАВА 48. СВИТОК ЕСФИРИ
ГЛАВА 49. ВЗГЛЯД ЛЕТОПИСЦА
ГЛАВА 50. КНИГИ ЕЗДРЫ И НЕЕМИИ
ГЛАВА 51. ДАНИИЛ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ОБЩАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Ла Сор - Хаббард - Буш - Обзор Ветхого Завета - Иисус и Ветхий Завет
Христос признавал абсолютный авторитет Писания, сохраняя за Собой право быть его истинным толкователем. Хотя в Новом Завете Христос резко критиковал еврейских вождей, Он никогда не вступал с ними в конфликт по поводу богодухновенности и авторитета Ветхого Завета. Наоборот, Христос часто обращался к Писаниям для обоснования Своей Божественности и учения. Это подтверждается заявлением: “написано”, упомянутым трижды в повествовании об искушении (Мт.4.1-11), что является явным свидетельством Его личного признания авторитета Ветхого Завета и в Его споре с евреями по поводу права называться Сыном Божиим (Ин. 10.31-36), что выражает абсолютную достоверность Священного Писания.
Признавая, таким образом, Ветхий Завет записанным словом Божиим, Иисус следует евреям, много веков назад признавшим авторитет Писания в соответствии со своим уникальным опытом как народа Божия. Слова и дела откровения Божия были обращены к ним с такой силой и ясностью, что они сохранили и сберегли их как сокровище в письменной форме. Постепенно среди израильтян начала создаваться авторитетная литература: законы, повествования об их прошлом, предсказания их пророков, учение их мудрецов, гимны и молитвы их поклонения. В этих документах, которые сформировали понимание их жизни, веры и предназначения, они признавали слово одного Господа, Которого они почитали как единого истинного Бога.
Хотя Христос разделял отношение своих еврейских современников к авторитету Ветхого Завета, Его истолкование Ветхого Завета сильно отличалось, по крайней мере, в двух направлениях. Во-первых, как и пророки, Христос видел несостоятельность многих еврейских законов, в которых рутина и ритуал стали бессмысленными заменителями чистоты сердца и социальной заботы (напр., Мк.7.1- 13; Мф.9.13; 12.7, которые цитируют Ос. 6.6). Как истинный пророк, новый Моисей, Христос дал Свое толкование закону в Нагорной проповеди (Мт.5-7). Отвергая еврейское толкование закона и подчеркивая любовь, прощение и духовное благочестие, Христос показал новое значение некоторых основных пророческих тем, которыми многие евреи пренебрегали, придавая основное значение букве закона.
Во-вторых, еще большим отличием является то, что Иисус заявил, что через Него воплотилась в жизнь главная тема Ветхого Завета, т.к. Он является обещанным и предсказанным Спасителем. Его заявление в синагоге в Своем родном городе - “ныне исполнилось писание сие, слышанное вами” (Лк.4.21) - можно рассматривать как краткое изложение §го притязаний. Это сознание Своих полномочий не только привело Его к конфликту с еврейскими начальниками, но и сформировало отношение Его последователей к Священному Писанию (Лк.24.44-45).
Христос революционизировал толкование Ветхого Завета, объединив различные доктринальные течения и сосредоточив их все на Себе. Он был великий пророк, как Моисей, Который дал новый закон с вершины горы; несравненный Священник, Который разрушил всю храмовую систему (ср. Мф.12.6; Ин.2.13–15); мудрый Царь, "больше Соломона" (Мф. 12.42); Сын Давидов и Господь, законный наследник израильского престола (Мк. 12.35–37); победоносный Сын Человеческий (Дан.7.13 и далее; Мк. 13.26); страдающий раб (Ис.53; Мк. 10.45). В Нем нашли свое завершение великие темы пророческого ожидания.
По сравнению с точкой зрения большинства еврейских современников Христа, Его подход к Ветхому Завету является динамичным, а не статичным. Он рассматривал Ветхий Завет не как реестр незыблемых принципов, регулирующих религиозное поведение, а как богодухновенное и авторитетное описание работы Божией в истории, работы, которая ведет к ее развязке в Его грядущем Царстве. Так же как слова Иисуса являются духом и жизнью (Ин.6.63), так и Ветхий Завет в Его толковании становится руководством к жизни (Ин.5.39).
Придавая большое значение пророкам, как истинным толкователям закона, и фокусируя ветхозаветное откровение на Себе, Христос дал образцы библейского толкования, принятые евангелистами и апостольскими писателями. Например, Матфей постоянно заботится о сохранении соответствия между событиями в мессианской жизни Христа и ветхозаветными пророчествами, что он часто подтверждает словами "да сбудется реченное" (напр. 1.22; 2.15, 17, 23; 4.14; 12.17; 13.35; 21.4; 27.9), а Иоанн часто прямо или косвенно сравнивает Моисея со Христом (напр.1.17; 3.14; 5.45–47; 6.32; 7.19).
Скачанный файл называется "Обзор Нового Завета". А книга "Обзор Ветхого Завета".
Как выгодно быть членом клуба. Спасибо!
дуже дякую