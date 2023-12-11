Обзор Ветхого Завета - Ла Сор

Новое сканирование клуба

Русский читатель впервые берет в руки один из фундаментальных учебников по Ветхому Завету, написанный с целью синтезировать богословские проблемы с историко-археологическими, культуральными изысканиями, а также с позициями библейской критики последнего столетия.

Учебник написан тремя профессорами Вильямом С. Ла Сором, Дэвидом А. Хуббардом и Фредериком У. Бушем, преподававшими Ветхий Завет в Фуллеровской Богословской Семинарии и был предназначен ими как для колледжей, так и для семинарий. Он является, по словам авторов, плодом пятнадцатилетних усилий. Текст учебника широко обсуждался со студентами, "оставившими свои отпечатки пальцев буквально на каждой его странице".

Учебник написан американцами, в основном, для американцев. Он насыщен ссылками на труды известных библеистов, которые чаще принадлежат к традициям Нового Света, и на русский язык не переведены. Мы сохраняем все же все ссылки на литературные источники, ибо сегодня значительная часть богословской литературы, изданной за рубежом становится доступной для русскоязычного читателя. По этим же причинам фамилии большинства упоминаемых в книге авторов, если не существует устойчивой русской их транскрипции, даются на языке оригинала.

Студенты богословских семинарий активно изучают английский язык и смогут при желании прочесть книги, на которые ссылаются авторы учебника. И все же читателю, живущему в постсоветском, не только геополитическом, но и духовном пространстве, же будет непросто вжиться в общий "богословский контекст" учебника. И вот почему. Хотя учебник и написан верующими людьми для верующих людей, в то же время он создавался в атмосфере широкого вторжения в библейские изыскания светской "позитивной науки", вооруженной современной методологией в большей степени, чем просвещенной Духом Святым.