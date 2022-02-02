Этим миссионером был Джон Весли. И в тот вечер он слушал проповедь о комментарии Мартина Лютера на Послание к римлянам. А всего за несколько месяцев до того Джон Весли писал в своем дневнике: «Я отправился в Америку, чтобы обращать индейцев; но увы! кто обратит меня?». И в тот вечер на Алдерсгейт-стрит он получил ответ на свой вопрос. Результатом стало великое Веслеевское пробуждение, которое прокатилось по Англии и преобразило народ.

Один утративший уверенность в своих силах миссионер 24 мая 1738 года «очень неохотно» пошел на религиозное собрание в Лондоне. Затем случилось чудо. «Примерно без четверти девять, — записал он в дневнике, — я ощутил в своем сердце странную теплоту. Я почувствовал, что верую во Христа, и только Христа, ради спасения; мне была дана уверенность в том, что Он забрал все мои грехи, даже самые низкие, и избавил меня от закона греха и смерти».

Уоррен Уирсби - Комментарий на Новый Завет - Том II - Послание к Римлянам – Откровение

Перевод О. А. Рыбаковой

Санкт-Петербург, "Библия для всех", 2018 – 696 с.

ISBN 978-5-7454-1498-5

Originally published in English under the title Wiersbe Bible Commentary New Testament

2007 by Warren Wiersbe David C. Cook, 4050 Lee Vance View, Colorado Springs, Colorado 80918 U.S.A.

Уоррен Уирсби - Комментарий на Новый Завет - Том II - Послание к Римлянам – Откровение - Содержание

ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ

ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ

ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ .'

ПОСЛАНИЕ К ФИЛИППИНЦАМ

ПОСЛАНИЕ К КОЛОССЯНАМ

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ

ПОСЛАНИЕ К ТИТУ

ПОСЛАНИЕ К ФИЛИМОНУ

ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ

ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА БОГОСЛОВА

Уоррен Уирсби - Комментарий на Новый Завет - Том II - Послание к Римлянам – Откровение - Готовность для Рима

Послание Павла римлянам по-прежнему преображает человеческие жизни, как оно преобразило Мартина Лютера и Джона Весли. Одним стихом Писания, поставленным прежде всех остальных, который привел Лютера от чистой религиозности к радости спасения благодатью через веру, был Римлянам 1:17: «Праведный верою жив будет». Протестантская Реформация и Веслеевское пробуждение оба стали плодом этого чудесного послания, написанного Павлом в Коринфе около 56 года по P. X. Затем одна из диаконис церкви в Кенхреях, сестра Фива, доставила послание христианам в Риме (Рим. 16:1).

Только представьте себе! Мы с вами можем читать и исследовать то же самое богодухновенное послание, которое принесло жизнь и силу Лютеру и Весли! И тот же самый Святой Дух, Который учил их, может учить нас! Мы с вами можем испытать пробуждение в своих сердцах, домах и церквях, если содержание этого письма увлечет нас так, как увлекло людей веры в прошедшие столетия.

Во вступительных стихах Павел пишет о себе. Некоторые из римлян должны были знать его лично, так как он передает им приветы в последней главе, — но многих из них он никогда не встречал. Так что в этих семнадцати стихах Павел установил связь между собой и своими римскими читателями тремя способами.

Он представил свои верительные грамоты (1:1-7)

В древности автор всегда начинал послание своим именем. Но в то время существовало много людей по имени Павел, так что далее полагалось сделать соответствующие уточнения и убедить читателей, что он имел право послать это письмо. Каковы же верительные грамоты Павла?

Он был рабом Иисуса Христа (Рим. 1:1а). Слово раб, которое использовал Павел, имело значение для римлян. Полагают, что в Римской империи жило шестьдесят миллионов рабов, и раб считался собственностью, а не человеком. В любви и преданности, Павел сделался рабом Христа, чтобы служить Ему и повиноваться Его воле.

Он был апостолом (Рим. 1:16). Это слово значит «тот, кто послан с авторитетным поручением». В те дни оно относилось к представителям императора или посланникам царя. Одним из требований, позволявших человеку именоваться апостолом было то, что он должен был видеть воскресшего Христа (1 Кор. 9:1-2). Павел увидел Христа на дороге в Дамаск (Деян. 9:1-9), и Христос призвал его быть Своим апостолом для язычников. Павел получил от Христа божественные откровения, которыми должен был поделиться с церквями.

Он был проповедником Евангелия (Рим. 1:1в-4). Когда Павел был иудейским раввином, он, как фарисей, посвящал себя изучению иудейского закона и преданий. Но когда он стал служить Христу, то посвятил себя Евангелию и евангельскому служению. Евангелие значит Благая Весть. Это послание о том, что Христос умер за наши грехи, был погребен и воскрес, а теперь способен спасать всех, кто верит в Него (1 Кор. 15:1-4). Это «благовестие Божие» (Рим. 1:1), потому что оно исходит от Бога; оно не было изобретено человеком. Это «благовествова-ние Христово» (Рим. 1:16), потому что его центром является Христос, Спаситель. Павел также называет его «благовествованием Сына» (Рим. 1:9), что указывает: Иисус Христос есть Бог! В Римлянам 14:24-25 Павел называет его «благовествование мое». Так он ставил особый акцент своего служения на учении о церкви и на месте язычников в замысле Божьем.

Евангелие — не новое послание; оно было обещано в Ветхом Завете начиная с Бытия 3:15. Пророк Исайя, без сомнения, проповедовал Евангелие в таких отрывках, как 1:18 и главы 53 и 55. Спасение, которым мы наслаждаемся сегодня, было обещано пророками, хотя они полностью не понимали всего, что проповедовали и писали (1 Пет. 1:10-12).

Иисус Христос — центр евангельского послания. Павел описал Его как человека, иудея и Сына Божьего. Он был рожден от девы (Ис. 7:14; Мф. 1:18-25) и в роду Давида, что давало Ему право на престол Давида. Он умер за грехи мира, а затем воскрес из мертвых. Этот чудесный факт заместительной смерти и победоносного воскресения составляет суть Евангелия — и такова была Благая Весть, которую проповедовал Павел.

Он был миссионером язычников (Рим. 1:5-7). Миссионер — это латинская форма слова апостол — «тот, кто послан». Вероятно, в Риме существовало несколько собраний верующих, а не только одна церковь, потому что в Римлянам 16 Павел приветствует ряд «домашних церквей» (Рим. 16:5,10-11,14). Мы не знаем точно, как возникли эти церкви, но, вероятно, верующие из Рима, которые присутствовали на Пятидесятнице, положили начало этим собраниям, когда вернулись домой (Деян. 2:10). В этих общинах были и иудеи, и язычники, потому что Павел обращается в послании и к тем, и к другим. (К иудеям: Рим. 2:17-29; 4:1; 7:1. К язычникам: Рим. 1:13; 11:13-24; 15:1521.) Церкви в Риме не были основаны Петром или каким-либо другим апостолом. Если бы это было так, Павел не планировал бы посетить Рим, потому что его политикой было служение только там, где не побывал ни один другой апостол (Рим. 15:20-21).

Обратите внимание на повторение слова призванный: Павел был призван быть апостолом; верующие были призваны Иисусом Христом; и они были также призванными святыми. (Не «быть» святыми; они уже были святыми! Святой — тот, кто особо выделен. И человек, который верит в Иисуса Христа, особо выделен и является святым.) Спасение — это не то, что мы делаем для Бога, а то, что делает для нас Бог, призывая нас в Своей благодати (2 Фес. 2:1314). Когда вы верите во Христа, вы спасены Его благодатью и имеете Его мир.

Особым поручением Павла было нести Евангелие язычникам (слово народы означает язычников), вот почему он планировал отправиться в Рим, столицу империи. Он был проповедником Евангелия, а Евангелие предназначалось для всех народов. Фактически, Павел хотел отправиться в Испанию с посланием о Христе (Рим. 15:28).

Представив свои верительные грамоты, Павел затем обозначил второе связующее звено между собой и верующими Рима.