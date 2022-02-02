Уоррен Уирсби. КОММЕНТАРИЙ НА ВЕТХИЙ ЗАВЕТ. Том I. Бытие — 2 Паралипоменон - Книга Руфь - Неверие: попытка убежать от проблем (1:1-5)

Время. Жизнь в то время была нелегка. В период судей «не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым» (Суд. 17:6; см. также 18:11; 19:1; 21:25). Книга Судей – история о времени максимального падения Израиля – история о раздорах, жестокости, отступничестве, гражданской войне и о несчастьях нации. В духовом плане наша жизнь напоминает Книгу Судей, потому что нет царя у Израиля и не будет, пока не вернется Иисус. Как Израиль в прошлом, многие люди Божьи сегодня живут в неверии и непослушании, не наслаждаются благословениями Бога.

Кажется невероятным, что столь прекрасная история любви относится к столь бедственному периоду истории народа, но разве это не происходит и сегодня? Сегодня мы страдаем от национальных и глобальных трудностей, от морального упадка и от всяческих проблем, однако Господь любит грешный мир и ищет Свою Невесту. Несмотря на тревожные заголовки и опасность на улицах, мы можем быть уверены, что Бог по-прежнему любит мир и хочет спасти заблудших грешников. Когда вы знаете Иисуса Христа как Спасителя и Господа, вы принимаете участие в прекрасной истории любви, какими бы трудными ни были времена.

Но Книга Руфь – это не только история любви. Это еще и история о жатве. В то мрачное время истории Израиля Бог искал невесту и собирал урожай. Точнее, это Израиль пожинал плоды своего неверия (Гал. 6:7), а Бог породил плод Духа в жизни Руфи и Ноемини. Сегодня Господь собирает урожай и призывает нас трудиться вместе с Ним (Ин. 4:34-48). Урожай созрел, он готов, но не хватает работников для жатвы (Лк. 10:2).

Место. Как странно, что голод случился именно в Вифлееме, который переводится как «дом хлеба»! В Ветхом Завете голод часто был свидетельством Божьего наказания, посланного потому, что Его народ грешил против Него (Лев. 26:18-20; Вт. 28:15,23-24). Во времена судей Израиль неоднократно отворачивался от Бога, поклонялся идолам языческих народов и Богу приходилось наказывать его (Суд. 2:10-19). Благочестивым приходилось страдать из-за нечестивых даже в Вифлееме.

Решение. Когда у нас возникает проблема, мы можем сделать следующее: либо терпеть ее, либо бежать от нее, либо решить ее. Когда мы терпим, проблемы берут над нами верх, мы начинаем ожесточаться и злиться. Когда мы пытаемся бежать от проблем, нам не удается понять те принципы, которым хочет научить нас Бог. Если же мы учимся решать свои проблемы, они становятся нашими слугами, а не хозяевами, и работают на нас; Бог оборачивает всё нам на благо и Себе во славу (Рим. 8:28).

Елимелех принял неверное решение, когда решил покинуть свой дом. Почему это решение было ошибкой?

Оно было принято по зрению, а не по вере. Авраам совершил такую же ошибку, когда столкнулся с голодом в земле обетованной (Быт. 12:10 и далее). Вместо того чтобы ждать, когда Бог скажет ему, что делать дальше, он бежал в Египет и навлек на себя неприятности. Какими бы трудными ни были обстоятельства, самое безопасное и лучшее – исполнять волю Бога. Легко говорить вместе с Давидом: «Кто дал бы мне крылья, как у голубя? я улетел бы и успокоился бы» (Пс. 54:7). Но мудрее претендовать на исполнение обетования из Исаии 40:31 и ждать от Господа орлиных крыльев и способности воспарить в вере над земными трудностями. Вы не можете убежать от своих проблем.

Как жить в вере? Претендуя на исполнение обещаний Бога и исполняя Слово Божье, несмотря на то, что вы видите, несмотря на то, что вы чувствуете, и несмотря на то, что происходит. Это значит подчинить себя Господу и полностью положиться на Него в своей нужде. Когда мы живем в вере, это прославляет Бога, помогает свидетельствовать грешному миру и формирует наш христианский характер. Бог сказал, что «праведный своею верою жив будет» (Авв. 2:4; Рим. 1:17; Гал. 3:11; Евр. 10:38; 2 Кор. 5:7), а когда мы отказываемся верить в Него, мы называем Бога лжецом и бесчестим Его.

Существует мудрость мира сего, которая ведет к безумию и печали, а есть мудрость от Бога, которая кажется безумием миру, но ведет к благословению (1 Кор. 3:18-20; Иак. 3:13-18). «Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самими собою!» (Ис. 5:21).

Елимелех помышлял о физическом, а не о духовном. Конечно, муж и отец должен заботиться о своей семье, но не пренебрегая при этом благословением Бога. Когда сатана искушал Иисуса в пустыне, первым делом он предложил утолить голод Христа вопреки воле Отца (Мф. 4:1-4; см. также Ин. 4:34). Это один из любимых обманов дьявола: «Ты обязательно должен остаться в живых! Ты вообще не должен умирать!» Но именно Богом «мы живем и движемся и существуем» (Деян. 17:28), и Он способен позаботиться о нас.

Стоит обратить внимание на свидетельство Давида: «Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным и потомков его просящими хлеба» (Пс. 37:25). Перед лицом пугающего будущего Павел заявлял: «Я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение» (Деян. 20:24). Если мы в трудные времена умираем для самих себя и ставим Божью волю на первое место (Мф. 6:33), мы можем быть уверены, что Он либо избавит нас от неприятностей, либо проведет через них.

Елимелех почтил врага, а не Господа. Отправившись в соседнюю страну Моав (на расстояние 80 км), Елимелех и его семья покинули землю Господа и Божий народ ради земли и народа врага. Моавитяне были потомками Лота от кровосмесительного союза с его старшей дочерью (Быт. 19:30-38). Они были врагами иудеев после того, как пренебрегли Израилем во время исхода из Египта в Ханаан (Вт. 23:3-6; Чис. 22 – 25). Во времена судей моавитяне вторглись в Израиль и правили евреями восемнадцать лет (Суд. 3:12-14). Почему же Елимелех обратился к ним за помощью? Они были гордым народом (Ис. 16:6), неугодным Богу. «Моав умывальная чаша моя», – сказал Господь (Пс. 59:10). Символ унижения народа – чаша, в которой моют ноги победители.

Последствия. Имя Елимелеха значит «мой Бог есть царь». Но Господь не был царем Елимелеха, потому что Елимелех принимал решения, не желая согласовывать их с волей Бога. Он пошел против Божьей воли, когда отправился в Моав, и это привело еще к одному неправильному решению: два его сына женились на моавитянках. Махлон женился на Руфи (Руфь 4:10), а Хилеон – на Орфе. Иудеям было запрещено жениться на язычницах, особенно из Аммона и Моава (Вт. 7:1-11; 23:3-6; Неем. 13:1-3; Езд. 9:1-4). В дни Моисея именно моавитянки обольстили иудейских мужчин, ввергнув их в блуд и идолопоклонство, вследствие чего 24.000 человек умерли (Чис. 25).

Елимелех и его семья бежали из Иудеи от смерти, но трое мужчин все равно умерли. Семья планировала пожить в Моаве временно, но оставалась там десять лет (Руфь 1:4). В конце этого десятилетия непослушания остались три одинокие вдовы – и три иудейские могилы в чужой земле. Больше ничего (ст. 21). Таково печальное последствие неверия.

Мы не можем бежать от наших проблем. Мы не можем убежать от основной причины большинства наших проблем – неверия и непокорного сердца. Освальд Чемберс писал: «Большинство из нас решает большие проблемы снаружи и забывает о тех, которые внутри. Но человек должен познать свое собственное сердце, прежде чем решать остальные проблемы» (The Shadow of an Agony, 76).