Комментарий на Ветхий Завет - Уоррен Уирсби - Том 2

The Wiersbe Bible Commentary

The Complete Old Testament in one volume by Warren W. Wiersbe

Перевод, оформление, «Библия для всех», 2011

БОЖЬЕ ПРОВИДЕНИЕ

Освальд Чемберс в книге «Всё моё предельное Господу» писал: «Слава Господу, Который посылает нам трудные задачи!» Когда я впервые прочитал эти слова, я был молод, неопытен и не согласился с ними. Мне казалось, что приятнее делать простые дела и преуспевать в них. Но я прожил достаточно, чтобы понять мудрость слов Освальда Чемберса.

Я понял, что когда Бог поручает нам нечто сложное, Он делает это для того, чтобы мы росли. В отличие от современной прессы, Богу не нужны искусственные герои. Ему нужно нечто настоящее, подлинное. Дэниэл Бурстин писал: «Герой — это великий человек, а знаменитость — это великое имя».

В Божьем зале славы начертаны имена всех иудеев (около пятидесяти тысяч), которые в 538 г. до P. X. вышли из Вавилона, чтобы приступить к исполнению своих обязанностей в Иерусалиме. Бог призвал их вернуться домой, чтобы сделать сложное дело: восстановить храм и город и возродить иудейскую общину в ее собственной земле. Чтобы осуществить столь благородную цель, иудеи должны были сначала идти целых четыре месяца, а для этого уже требовалось много веры, смелости и жертвенности.

Даже после того, как они прибыли в святой город, жизнь не стала для них проще. Но, читая богодухновен-ное повествование, мы видим, как Господне провидение управляло ими от начала и до конца; а «если Бог за нас, то кто против нас?» (Рим. 8:31).

Мы видим действие Божьего провидения в трех ключевых событиях.

Освобождение пленных (1:1-4)

Более чем за столетие до того пророк Исайя предупреждал, что народ Иудеи в наказание за свои грехи будет угнан в Вавилон (Ис. 6:11-12; 11:11-12; 39:5-7), и пророчество Исайи исполнилось. В 605 г. до P. X. Навуходоносор угнал в Вавилон царскую семью и забрал сосуды из храма. В 597 г. он отправил в изгнание «все храброе войско», 7000 человек, и тысячу ремесленников (4 Цар. 24:10-16), а в 586 г. он разрушил Иерусалим и храм и угнал в Вавилон остальных иудеев, кроме «бедного народа земли» (4 Цар. 25:1-21).

В 538 г. Кир Великий, царь Персии, одержавший победу над Вавилоном, издал указ, разрешающий пленным иудеям вернуться в их землю и восстановить храм. Это также было предсказано Исайей (Ис. 44:28). И то, что сделал Кир двадцать пять веков назад, напоминает нам сегодня о нескольких важных духовных истинах.

Бог верен Своему Слову. Не менее сорока лет пророк Иеремия предупреждал вождей Иудеи о том, что вавилонский плен неизбежен (см. Иер. 20:4-6; 21:7-10). Он призывал их покаяться в своих грехах и уступить Вавилону. Только так они могли спасти город и храм от разрушения. Но вожди не послушались. Они назвали Иеремию предателем, и святой город и храм были разрушены в 587 — 586 гг.

Иеремия объявил также, что плен продлится семьдесят лет (Иер. 25:1-14; 29:10; см. также Дан. 9:1-2).

Исследователи Библии по-разному датируют этот период — либо от начала вавилонского вторжения в 606 г. до P. X., либо от разрушения города и храма в 587 — 586 гг. С 606 по 537 — 536 гг., когда остаток вернулся в Иудею, прошло семьдесят лет. Но семьюдесятью годами может быть и период от падения Иерусалима (586) до завершения строительства второго храма в 516 г. К какому бы варианту мы ни склонялись, точность предсказания изумительна3. Обещает Бог наказание или благословение, Он всегда верен Своему слову. «Не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, которые говорил о вас Господь Бог ваш» (Нав. 23:14). «Не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов Его» (3 Цар. 8:56). «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» (Мф. 24:35).

Бог верен Своему завету. Несмотря на свои грехи, изгнанники были избранным народом Бога и детьми завета, который Он заключил с Авраамом, Исааком и Иаковом (Быт. 12:1-3). Народ нарушил завет, но Господь остался верен Своему слову. Он призвал иудейский народ принести благословение всей земле, и Он хотел, чтобы евреи исполнили свою миссию. Через них мир смог получить знание о единственном истинном и живом Боге, письменное Слово Божье, а в конечном итоге — Спасителя мира. «Спасение от Иудеев» (Ин. 4:22).

Бог управляет народами. Господь возвысил Навуходоносора — «раба Моего» (Иер. 25:9; 27:6; 43:10) — чтобы наказать народ Иудеи, а потом Он возвысил Кира, чтобы нанести поражение вавилонянам и образовать Персидскую империю. «Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей? Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром» (Ис. 41:2; см. также ст. 25). Господь называет Кира Своим «пастырем» (44:28) и «помазанником» (45:1), и Исайя предсказал, что Кир освободит изгнанников и позволит им восстановить город и храм (ст. 13).

Божий народ должен помнить, что Господь Бог правит всеми народами и может делать все, что хочет, с самыми могущественными правителями. Навуходоносору пришлось выучить трудный урок (Дан. 4:25-29), но потом он признал: Божье «владычество — владычество вечное, и... царство — в роды и роды. И все, живущие на земле, ничего не значат; по воле Своей Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы противиться руке Его» (Дан. 4:31-32).