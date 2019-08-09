По-настоящему практическое пособие с огромным количеством ценных примеров. Мне очень понравилась эта книга - простая в понимании, но глубокая в содержании. В ней нисколько не чувствуется снисходительного отношения к читателю. Она будет полезна всем, кто хочет лучше понимать Библию.

Для тех, кто считает, что Библия похожа на запутанный лабиринт, в котором сложно разобраться, Дориани предлагает прекрасный путеводитель. Эта книга, написанная с большим мастерством и здоровым чувством юмора, объединяет в себе прекрасное понимание содержания Библии и практическую мудрость в ее применении. Простые правила и примеры толкования Писания будут понятны даже тем, кто читает Библию впервые. Написана первоклассным преподавателем с сердцем пастора.

Дэниел Дориани - Постигая смысл ПисанияГде найти толкователя?

Каждый человек, любящий Бога и верящий, что Библия - это его авторитетное Слово, имеет достаточно причин для освоения методов плодотворного изучения Библии. Но исследование Библии - это кропотливая работа, которой у нас всех и без того предостаточно. Часто она и стоит на пути нашего желания учиться толковать Писание.

Иногда Бог использует довольно неприятные ситуации для того, чтобы разжечь в нас желание глубже постичь его слово. Представьте себе, что сегодня воскресенье и ваш пастор в отъезде. Приглашенный проповедник зачитывает несколько ветхозаветных отрывков, в которых говорится о полигамии, и затем начинается проповедь.

Опыт работы в Африке и изучение Библии убедили меня в том, что настало время для пересмотра учения церкви о полигамии. Как и многие другие преподаватели, одно время я придерживался традиционных взглядов и возмущался, негодуя каждый раз, когда студенты спрашивали меня: «Как мог Бог позволить ветхозаветным вождям быть многоженцами, если полигамия - грех?» Когда я начал работать в Африке, Господь даровал мне успех среди племенных вождей в Буркина-Фасо. После того как они исповедали Христа и приняли крещение, я заставил их оставить при себе только первых жен, а остальных прогнать вместе с детьми. Однако, вместо того, чтобы внушить уважение к брачным узам, это сломало жизни бывшим женам, вынужденным теперь попрошайничать и заниматься проституцией, а также их детям, ставшим сиротами и изгоями. Увидев, какой позор христианство принесло их детям, некоторые вожди отказались принять эту религию, хотя их и влекло ко Христу. Те, что были ниже саном и имели только по одной жене, стали лидерами в церкви, но уважением в селении они не пользовались, и церковь утратила свое влияние. Более того, местные женщины совершенно не против многоженства. Одна из них сказала мне: «Тот день, когда мой муж взял себе вторую жену, был самым счастливым днем в моей жизни. Теперь у меня есть с кем разделить работу. К тому же она моя подруга, почти сестра».

Тогда я начал изучать вопрос полигамии. У Авраама, Иакова и Давида было больше, чем по одной жене. Господь всех троих укорял за их грехи, но он ни разу не осудил их за многоженство. Книги Бытия и Царств описывают в благоприятном, даже романтическом свете вторую женитьбу Иакова - на Рахили - и четвертую женитьбу Давида - на Авигее. Кроме того, хотя Иисус и осуждает клятвы, развод и другие ветхозаветные обычаи, он ни разу не высказывался против многоженства. То же самое можно сказать и обо всех апостолах.

Да, многоженство редко встречалось в истории церкви, главным образом потому, что католическая церковь едва ли вообще одобряла брак. Когда Реформация принесла с собой более положительные представления о браке, богословы вскоре сделали многоженство более доступным. Мартин Лютер даже убедил Филиппа Гессенского - политического лидера-лютеранина - взять себе вторую жену, так как он не мог жить непорочно только с одной.

Существует множество причин для того, чтобы пересмотреть вопрос о многоженстве. Конечно, моногамия - это идеал, но мы живем далеко не в идеальном мире. Что скажем мы, например, христианкам, которые хотят выйти замуж, но не могут найти подходящего мужа из-за того, что столь многие мужчины несерьезны, безнравственны, не верят в Бога или безразличны к женщинам? Изрядное количество мужчин в состоянии содержать несколько жен как с материальной, так и с эмоциональной точки зрения. Не будет ли для второй жены многоженство лучшим выбором, чем жизнь, проведенная в одиночестве?

Подобные проповеди долгое время могут держать людей на ступеньках церкви после служения, в то время как стайки детей носятся повсюду во все более неряшливой одежде, а воскресные обеды вот-вот подгорят. Такого рода рассказы об Африке и о Лютере, хотя и неприятны на слух, но могут показаться убедительными. Если никто не может, основываясь на Библии, указать на ошибки приглашенного проповедника, то такая неспособность может оказаться более опасной, чем сама проповедь.

Достаточно ли будет просто сказать, что когда вернется пастор, он даст ответ? Или, может быть, верующие сами должны уметь хоть как-то на это ответить? Разве нам не приходится часто слышать проповедников или читать книги, утверждающие, что они раскрывают забытые истины или проливают свет на отрывки, неправильно трактуемые церковью в течение сотен лет? Их идеи могут казаться интересными, почти убедительными. Но все же что-то в них не так. И если у нас дома нет обширной библиотеки, и мы не имеем возможности немедленно связаться с пастором, мы зачастую оказываемся в затруднительном положении. И мы можем начать задавать вопросы: «А может, это просто мы не способны преодолеть свои предубеждения? Или все же что-то не в порядке с услышанным, хотя точно не знаем, с чем именно?» Даже если мы никогда не учились в семинарии, то это не повод для того, чтобы не уметь отличать истинное учение от ложного.