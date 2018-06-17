Богословие Апофатическое - Дионисий Ареопагит - Николай Кузанский - модуль BibleQuote

Труды по апофатическому богословию.

Апофати́ческое богосло́вие (греч. αποφατικος «отрицающий»), или негативная теология — богословский метод, заключающийся в выражении сущности Божественного путем последовательного отрицания всех возможных его определений как несоизмеримых Ему, познание Бога через понимание того, чем Он не является. В противоположность положительным определениям утверждаются отрицательные: начиная, например, с «безгрешный», «бесконечный», «бессмертный» и заканчивая «ничто».

Богословие Апофатическое - Дионисий Ареопагит - Николай Кузанский - Модуль Цитата из Библии, BibleQuote

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Богословие Апофатическое - Дионисий Ареопагит - Николай Кузанский - Модуль Цитата из Библии, BibleQuote - Содержание

Св. Дионисий Ареопагит

О таинственном богословии

Письмо Гаю монаху Божественные имена

О Небесной иерархии

Николай Кузанский

Кн.1 [Противоположности]: Об ученом незнании

Кн.2 [Вселенная]: Об ученом незнании

Кн.3 [Христос]: Об ученом незнании

О видении Бога

Кн.1 [Противоположности]: Об ученом незнании

Богословие Апофатическое - Дионисий Ареопагит - Николай Кузанский - Модуль Цитата из Библии - О ТОМ, ЧТО ЗНАНИЕ ЕСТЬ НЕЗНАНИЕ



Во всех вещах мы замечаем дарованное Богом естественное стремление существовать наилучшим образом, какой только доступен природе данного свойства. С той же целью действуют, располагая нужными орудиями, существа, которым прирождена отвечающая задаче познания способность суждения, благодаря чему их стремление не остается напрасным и достигает покоя в желанной основе собственной природы. Если иногда происходит иначе, то это обязательно следствие привходящих обстоятельств, например, когда от болезни извращается вкус или от ложных мнений - рассудок. Поэтому мы говорим, что здравый свободный интеллект схватывает в любовных объятиях и познает истину, которую ненасытно стремится достичь, озирая весь мир в неустанном беге, и не сомневаемся в истине того, с чем не может спорить ни один здравый ум.



С другой стороны, все исследователи судят о неизвестном путем соразмеряющего (proportion abiliter) сравнивания с чем-то уже знакомым, так что все исследуется в сравнении и через посредство пропорции. Когда искомое сравнивается при этом с заранее известным путем краткой пропорциональной редукции, познающее суждение незатруднительно, и, наоборот, когда требуется много промежуточных звеньев, возникают трудности и неясности, как известно в математике, где начальные положения редуцировать к первым самоочевидным принципам проще, а последующие труднее, потому что надо обязательно проходить через те начальные.



Итак, всякое разыскание состоит в более или менее трудном сравнивающем соразмерении. По этой причине бесконечное, как таковое, ускользая от всякой соразмерности, остается неизвестным.



Соразмерность, означая вместе и сходство в чем-то общем и различие, не может быть попята помимо числа. Поэтому все соразмерное так или иначе охватывается числом. Причем число состоит не только в количестве, образующем пропорцию, но и в любом друтом субстанциальном или акцидентальном сходстве или различии. Наверное, ввиду этого Пифагор рассудил, что все и образуется и постигается благодаря силе числа.



Но последняя точность сочетаний в телесных вещах и однозначное приведение неизвестного к известному настолько выше человеческого разума, что Сократ убедился, что он знает только о своем незнании; премудрый Соломон утверждал, что все вещи сложны и неизъяснимы в словах; а еще один муж божественного духа сказал, что мудрость и место разума таятся от глаз всего живущего. Поскольку это так и даже глубочайший Аристотель пишет в "Первой философии", что природу самых очевиднейших вещей нам увидеть так же трудно, как сове - солнечный свет, то ясно, если только наши стремления не напрасны, что все, чего мы желаем познать, есть наше незнание.



Если мы сможем достичь этого в полноте, то достигнем знающего незнания. Для самого пытливого человека не будет более совершенного постижения, чем явить высшую умудренность в собственном незнании, всякий окажется тем ученее, чем полнее увидит свое незнание. Ради этой цели я и взялся за труд написать кое-что о научении такому незнанию.