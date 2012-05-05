Йосифон - Танах - модуль BibleQuote

Полный текст перевода на русский язык Танаха издательства Мосад арав Кук.

Танах - Иудейский перевод - равви Давид Йосифон - BibleQuote

Привлечены переводчики, специалисты по Танаху и эксперты в самых разных отраслях науки и языка. Возглавляющий перевод рабби Давид Йосифон и работающие с ним рабби Авраам Меламед и сотрудники-специалисты выполнили эту работу с энтузиазмом и преданностью, точно и аккуратно. Первый том, Пятикнижие, изданный в новом русском переводе, по мнению знатоков отличается большей точностью, чем все существующие переводы его на другие языки. В книге оригинальный еврейский текст расположен так, что он в основном совпадает на странице с переводом.



Особого внимания заслуживает то, что оригинальный текст сверен с правками масоры ленинградской рукописи и Кэтэр Арам Цовы. Работа эта была проделана раввином Мордыхаем Броером и публикуется впервые.



Сделанный перевод в известной мере является и толкованием, так как в тех местах, где стих может быть непонятен некомпетентному читателю, в скобках даны краткие толкования, разъясняющие смысл.