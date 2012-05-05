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esxatos

Йосифон - Танах - модуль BibleQuote

Танах - Иудейский перевод - равви Давид Йосифон
Категория BIBLEQUTE MODULES, Bible mod
Полный текст перевода на русский язык Танаха издательства Мосад арав Кук.

Танах - Иудейский перевод - равви Давид Йосифон - BibleQuote

Привлечены переводчики, специалисты по Танаху и эксперты в самых разных отраслях науки и языка. Возглавляющий перевод рабби Давид Йосифон и работающие с ним рабби Авраам Меламед и сотрудники-специалисты выполнили эту работу с энтузиазмом и преданностью, точно и аккуратно. Первый том, Пятикнижие, изданный в новом русском переводе, по мнению знатоков отличается большей точностью, чем все существующие переводы его на другие языки. В книге оригинальный еврейский текст расположен так, что он в основном совпадает на странице с переводом.

Особого внимания заслуживает то, что оригинальный текст сверен с правками масоры ленинградской рукописи и Кэтэр Арам Цовы. Работа эта была проделана раввином Мордыхаем Броером и публикуется впервые.

Сделанный перевод в известной мере является и толкованием, так как в тех местах, где стих может быть непонятен некомпетентному читателю, в скобках даны краткие толкования, разъясняющие смысл.

Прежде чем настоящий перевод был отдан в печать, он получил высокую оценку и одобрение знатоков Танаха, в числе которых был ныне покойный президент государства Израиля рабби Шнэйур Залман Шазар.
Просмотров 6 392
Рейтинг 4.7 / 5
Добавлено 05.05.2012
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4.7/5 (19)

Comments (6 comments)

E
eroxin 5 years ago

Спасибо!
Y
yuniy 8 years ago

А книга сама есть в клубе?

 
E
esxatos 8 years ago

Модуль есть, но его же можно читать и без программы - по файлам.
G
gloria 14 years ago
Спасибо.
S
SamuelAKim 14 years ago
Кто делал этот модуль?
E
esxatos 14 years ago
Не знаю, а разве на bqt.ru есть какие-то сведения об этом?

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