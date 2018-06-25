Кассиан - Безобразов - Богословие - модуль BibleQuote

Свято-Сергиевское подворье в Париже, этот уникальный центр Православия, основанный в 1925 году митрополитом Евлогием (Георгиевским), задумывался им как подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры, а Свято-Сергиевский институт как аналог Московской духовной академии.

Модуль BibleQuote - Епископ Кассиан - Богословие

В модуль вошли:

1 ВОДОЮ И КРОВИЮ И ДУХОМ

Толкование на Евангелие от Иоанна

2 ХРИСТОС И ПЕРВОЕ ХРИСТИАНСКОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Часть I. Евангельская История.

Часть II. История Апостольского Века.

Период Истории Апостольского Века.

Исчерпывающее историческое введение в эпоху первохристианства, составленное на основании строго проверенных и научно обоснованных данных и источников видного богослова современности епископа Кассиана (1892-1965).

3 ПРИНЦИПЫ ПРАВОСЛАВНОГО ТОЛКОВАНИЯ СЛОВА БОЖИЯ

Эти наблюдения, касающиеся Нового Завета, могут быть распространены и на Ветхий Завет. Они устанавливают исходную точку. Ветхозаветной аналогией тех различий, которые наблюдаютс между нашими Евангелиями, является соотношение между книгам Паралипоменон, с одной стороны, и книгами Царств, с другой стороны Несовместимость обоих повествований ставит вопрос о необходимости выбора. Этот выбор обычно делается в пользу книги Царств, и тем умаляется значение книги Паралипоменон.

Между тем, назначение Израиля, ведомого в своей истории Богом, многократно являвшимся ем и направлявшим его исторический путь, было подготовлением Боговоплощения, ряд последовательных теофаний, которые вели к конечной Теофании. Ясно, что освещение историческое, которому скорее (но не безусловно — это тоже надо помнить) отвечают книг Царств, не может исчерпать всего религиозного смысла изображаемы событий. Наряду с историческим подходом возможен другой подход и другие подходы. Одно из таких пониманий дают книги Паралипоменон



Сказанное может быть отнесено и к Пятикнижию. Тут, однако сразу напрашивается возражение. Надо иметь в виду, что как раз те части Пятикнижия, которые для западной экзегезы являются наибольшей мере камнем преткновения и содержат исторически повествование о былых событиях, не имеют параллели в виде другой ветхозаветной книги, в которой тоже последовательно излагались бы те же события. Я разумею книгу Бытия. Она единственна, и как единственная, должна содержать историю.

Таково естественное возражение. Иными словами, к книге Бытия надо подходить с историческими предпосылками, как это делают критические экзегеты. И так как изучение книга Бытия в свете истории наталкивается на значительные трудности, то и является неизбежным высказываемое ими отрицательное суждение о ее подлинности и достоверности. Однако это возражение не убедительно. Мы видели, что даже историк Лука не дает истории в нашем смысле слова.

Мы видели, что только условно книги Царств могут быть противопоставлены книгам Паралипоменон как книги исторические. Книга Бытия повествует о том, что не могло быть предметом человеческого опыта: о сотворении мира, предшествующем сотворению человека. Она учит о том, что превышает всякий возможный человеческий опыт: о Божием в ветхозаветных теофаниях, ибо вся книга Бытия есть теофания, и как раз та теофания, с которой начинается путь человечества на земле: явления Бога прародителям до грехопадения и в грехопадении, — обетование искупления, истребление беззаконных водами потопа и избрание предков Израиля, от которого должен был произойти Спаситель. Мало того. Указанная аналогия — Евангелия в Новом Завете, исторические книги в Ветхом Завете — может быть продолжена и в другую сторону.

Книги Царств являются историческим восполнением книг Паралипоменон. Но и обратно. И обратное существенно, ибо книги Паралипоменон написаны позже: одного условно-исторического изложения оказалось недостаточно. И то же — о Евангелиях. Мы взяли за исходную точку Луку. Но в священной четверице Евангелий нашел себе место не только историк Лука, но и Иоанн, возлежавший на персях Иисуса. Если задача Бытописателя была историческая, то где же ее мистическое восполнение, где очи орла, зрящие солнце? Как и Иоанн, Моисей в Бытии пишет о том, что было "в начале". Четверице Евангелий соответствует в Ветхом Завете одна книга Бытия.



Мы подошли к тому понятию метаистории, которое наша делегация защищала в прошлом году. Неизбежность метаисторического толкования книги Бытия вытекает из сделанных только что наблюдений. В понятии метаистории есть двойственность. Метаистория не исключает истории. Но, раскрываясь в истории, она превышает наше разумение И исторические события, в которых она раскрывается, теряют для нас интерес в смысле конкретных исторических фактов. Они получают значение символическое: через них мы касаемся вечной истины. Таким образом, метаисторическое понимание делает несущественными отдельные подробности библейских фактов в их конкретном историческом значении: ребро Адама, плод древа познанания добра и зла, породы животных, выведенных в ковчег и т.д., и т.д.

Епископ Кассиан (В миру Сергей Сергеевич Безобразов; 29 февраля (11 марта) 1892, Санкт-Петербург — 4 февраля 1965, Париж)

Епископ Катанский в юрисдикции Константинопольского патриархата, богослов, экзегет.

Свято-Сергиевское подворье в Париже, этот уникальный центр Православия, основанный в 1925 году митрополитом Евлогием (Георгиевским), задумывался им как подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры, а Свято-Сергиевский институт как аналог Московской духовной академии.

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Новый Завет в переводе епископа Кассиана на Эсхатосе