Бленд - Комментарии на книги Библии - комментарий BibleQuote

Хочу сразу отметить одну особенность Книги Даниэля в христианской традиции находится в комплексе пророков, еврейская же традиция помещает его в раздел Ктувим (Писаний). На это есть разные причины, и по ходу чтения текста мы их поймем. Книга очень интересная и, к сожалению, зачастую она воспринимается исключительно, как эсхатологическая. Так получилось, что для многих верующих братьев эсхатология, «конец света», мистические откровения – это едва ли не самая важная часть Писания. В Книге Даниила есть, разумеется, еще много чего интересного, что мы попытаемся рассмотреть. Если кто-то ждет каких-то особых глубин эсхатологии, то, возможно, их будет в книге меньше, чем вы ожидаете. Однако, бесед, которые раскрывают или дополняют, или придумывают какие-то эсхатологические составляющие Даниила, а есть и такие, в интернете достаточно много.

А мы начнем читать с первой главы и по ходу чтения, мы будем понимать суть и смысл этой книги или многочисленные смыслы этой книги.

Первая глава начинается с описания сцены, вводное представление:

«бишна́т шало́ш лэмалку́т Йеѓояки́м мэ́лех Иеhуда́ ба Нэвухаднэца́р мэ́лех Баве́ль Иерушала́им вэйацэ́р алэ́а

1 В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его.

Мы помним, что в иврите города всегда называются женским родом и Иерусалим – это «она». Итак, в первом стихе мы видим двух людей: Йеѓояки́ма и Нэвухаднэца́ра и связывает их, прежде всего и вначале всего – общая дата. Написано, что в третий год царствования Йеѓояки́ма, пришел Нэвухаднэца́р осаждать Иерусалим.

Писание говорит в 25 главе Книги Иеремии, что в третий год царствования Йеѓояки́ма, Нэвухаднэца́р еще и не воцарялся вовсе. Как мы видим это? Написано в 1 стихе 25 главы Иеремии: «Слово, которое было к Иеремии о всем народе Иудейском, в четвертый год Йеѓояки́ ма, сына Ио́сии, царя Иудейского, – это был первый год Нэвухаднэца́ра, царя Вавилонского». Что мы видим? Нэвухаднэца́р воцарился в четвертый год царствования Йеѓояки́ма – так говорит Иеремия. А Книга пророка Даниила говорит, что Нэвухаднэца́р воцарился не знаю когда, но в третий год царствования Йеѓояки́ма он уже был царем. Естественно, это не ускользает от внимания комментаторов и мы видим сразу же две группы, когда какую-то несогласованность на первый взгляд видим в Писании: появляются исторические комментарии, библейская критика, которая говорит: «Ничего вообще такого не было, это все историческая придумка. У нас нет сведений о том, что до разрушения Храма Нэвухаднэца́р вообще ходил из Вавилона куда-либо и вот даты не соответствуют» – это постоянный подход библейской критики, он был таким, начиная с XIX века. В 65-67 годах были археологические находки, которые дали повод переосмыслить отрицание похода Нэвухаднэца́ра на Иерусалим. Но пока среди ученых-историков и библейских критиков считается, что это выдумка и вот основание: «третий год» – путается в показаниях автор Книги Даниила или, упаси Бог, пророк Иеремия.

Что говорят по этому поводу еврейские комментаторы? Еврейские комментаторы говорят: «Мы знаем, что Йеѓояки́м царствовал три года, потом он взбунтовался против Нэвухаднэца́ра». Что значит взбунтовался? Перестал платить подати. Йеѓояки́м перестал платить «protection», перестал платить дань Вавилону и, немного подождав, через три года после начала бунта, желая сэкономить силы, Нэвухаднэца́р отправился в Иерусалим.

Посмотрим на то, что вообще за человек Йеѓояки́м? И Писание, и Талмуд представляют Йеѓояки́ма человеком не особо-то хорошим и пророчество в отношении него недоброе. В 22 главе Книги Иеремии мы читаем притчу о Йеѓояки́ме: «Горе тому, кто строит свой дом неправдою и горницы свои – беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его» – описание в одной строчке царя, как он ведет себя. Обычно, когда человек нанимал строителей, он платил им в конце работы. Пока они работали, он давал им какую-то часть их заработка на еду, чтобы они питались. Потому что строить дом – это долго, а зарабатывать что-то нужно и эта часть называлась «цдака́» или «правда». Но этот человек не платил рабочим, не давал им деньги на питание. Когда рабочие заканчивали верхние этажи, мансарды, башенки, флюгеры, то это называлось «горницей» и по закону им уже нужно было платить деньги – это уже «мишпа́т» или «суд», но и эти деньги человек не заплатил, получилось, что он заставил человека работать даром. И даже «платы его», то есть не то, что не дал заработать что-то, но даже за чисто сам труд минимальной заработной платы ему не дал – абсолютный грабитель. Дальше Иеремия продолжает: «И говорит “построю дом обширный и горницы просторные” и прорубает себе окна, и обшивает кедром, и красит краскою» – человек, который пытается окружить себя роскошью, богато тратит на свой дом, не очень богато тратит на своих строителей. Считает, что он становится величественен, когда окружает себя такой роскошью, когда он так живет, что в этом его безопасность.

Мидраши говорят еще очень много о личности Йеѓояки́ма: о том, что он был очень распущен в половом плане, о том, что он был грабителем и даже сделал татуировку Имени Божьего на очень нехорошей части своего тела. Словом, мидраши представляют его, как человека жестокого, неправедного и политически не очень умного, потому что Йеѓояки́м рассчитывает на союз с Египтом, собственно говоря, поэтому он восстает против Нэвухаднэца́ра и проигрывает. Сначала Нэвухаднэца́р проиграл в войне с фараоном Не́хо, затем он собрался с силами, собрал несколько армий, пошел-таки, на Иерусалим. Мы сейчас приводим не исторические материалы внешние, а материалы еврейских текстов, мидрашей: «Мидра́ш Ра́ба», «Се́дер Ула́м» и так далее. По тому, как рассказывает еврейское предание – это «Мидра́ш Ваикра́», Нэвухаднэца́р пришел к воротам Иерусалима, стоял у Иерусалима и к нему спустился Санѓедри́н и спросил: «Что, пришло время разрушения этого Храма?». Нэвухаднэца́р сказал: «Нет, я не хочу разрушать Храм, отдайте мне Йеѓояки́ма». Люди сразу же пошли к Йеѓояки́му и сказали: «Вот, пришел Нэвухаднэца́р и хочет тебя», на что Йеѓояки́м сказал: «Ну как же можно? Как же так можно? Ведь написано: нельзя выдавать ближнего, мало ли кто его хочет!» – так написано в 23 главе Книги Двари́м (Второзаконие), что «нельзя выдавать раба господину своему». Ему сказали: «Все так! Так действительно написано, но, если ты помнишь, так поступали и предки твои». В 20 главе 2 Книги Самуила или 2 Книге Царств рассказывается о человеке по имени Саве́й бен Би́хри, которого таки выдали в подобной ситуации. Рассказывается, что после этой истории Йеѓояки́ма добровольно сдался, его спустили на цепях со стен Иерусалима. Дальше традиция расходится во мнениях: некоторые говорят, что он умер, пока его спускали – спустили неаккуратно; другая традиция рассказывает о том, что Нэвухаднэца́р взял его и возил по всей Иудее и, ужасная история, отрезал каждый раз от него маленькие кусочки и скармливал собакам, говоря, что погребение ослиное – это погребение внутри собаки. Почему вспомнилось о погребении ослином? Потому что вспомним, опять-таки, 22 главу Иеремии: «Посему так говорит Господь о Йеѓояки́ ме, сыне Ио́сии, царе Иудейском: не будут оплакивать его: “увы, брат мой!” (то есть, братья не будут его оплакивать) и “увы, сестра!” не будут оплакивать (сестры между собой не будут оплакивать его). Не будут оплакивать его: “увы, государь!” и “увы, его величие!”«. То есть, никто не заплачет о его смерти, не будет ни одного человека, который будет о его смерти сожалеть: «Ослиным погребением будет он погребен; вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима». Что такое ослиное погребение? Как осел: там, где он умер, там его и бросают. И вот, как образ этого ослиного погребения, Нэвухаднэца́р, видимо по замыслу авторов мидрашей, слыша это пророчество, скармливал Йеѓояки́ма собакам. По другой версии он уже мертвого Йеѓояки́ма похоронил внутри мертвого осла. Все это – очень страшные истории и Йеѓояки́м представляется в таком свете, и Нэвухаднэца́р, но такое тяжелое время. Кроме библейских и еврейских источников мы читаем подобные рассказы практически по всему Ближнему Востоку, но все же, когда мы говорим о мидрашах, когда мы приводим те или иные мидраши, нужно помнить, что это образное мышление и далеко не все из того, что рассказывается, следует буквально понимать.

Так, по пророчеству Божьему, царь Нэвухаднэца́р пришел в Иерусалим, осадил Иерусалим и, как мы понимаем, захватил Йеѓояки́ма, но не только Йеѓояки́ма.

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