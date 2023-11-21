Новый Завет - Перевод епископа Кассиана

Новый Завет - Перевод еп. Кассиана (Безобразова)

Самара: Благая весть, 2023. — 544 с.

ISBN: 978-5-7454-1784-9

Перевод еп. Кассиана был осуществлен в 1953 году в Свято-Сергиевском Богословском институте в Париже и стал первым русским переводом Нового Завета, выполненном в соответствии с нормами современной науки о переводе Священного Писания.

Издано с разрешения Российского Библейского Общества

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ

Книга о рождении Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова.

2 Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его; 3 Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил Арама; 4 Арам родил Ами- надава; Аминадав родил Наасона; Наасон родил Салмона; 5 Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея; 6 Иессей родил Давида царя;

Давид родил Соломона от бывшей за Урией; 7 Соломон родил Ровоама; Ровоам родил Авию; Авия родил Асу; 8 Аса родил Иосафата; Иосафат родил Иорама; Иорам родил Озию; 9 Озия родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза; Ахаз родил Езекию; 10 Езекия родил Манассию; Манас- сия родил Амона; Амон родил Иосию; 11 Иосия родил Иехонию и братьев его, во время переселения в Вавилон.

12 По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафиила; Салафиил родил Зоровавеля; 13 Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил Елиакима; Елиаким родил Азора; 14 Азор родил Садока; Садок родил Ахима; Ахим родил Елиуда; 15 Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил Матфана; Матфан родил Иакова; 16 Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос.

17 Итак, всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов.

18 Рождение же Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде чем сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого. 19 Иосиф же, муж Ее, будучи праведен и не желая Ее обесславить, решил тайно отпустить Ее. 20 Но когда он помыслил это, — вот, ангел Господень явился ему в сновидении и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Мариам, жену твою, ибо рожденное в Ней — от Духа Святого. 21 И родит Она Сына, и наречешь имя Ему: Иисус, ибо Он спасет народ Свой от грехов их. 22 А это всё произошло, чтобы исполнилось сказанное Господом чрез пророка:

23 Вот, Дева зачнет во чреве и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил, что в переводе значит: с нами Бог. 24 Пробудившись от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. 25 И не знал Ее, доколе не родила Она Сына, и он нарек имя Ему: Иисус.