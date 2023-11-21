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Новый Завет - Перевод епископа Кассиана Безобразова

Новый Завет - Перевод епископа Кассиана
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Translations
Перевод Нового Завета на русский язык осуществлен под руководством епископа Кассиана (Безобразова), это более точный перевод, чем Синодальный перевод.

Новый Завет - в переводе с греческого языка под ред. епископа Кассиана (Безобразова)

Российское Библейское общество
Электронные книги в формах ePub и mobi
Российское Библейское общество, 2014
ISBN 978-5-85524-519-6 (ePub)

Новый Завет - в переводе с греческого языка под ред. епископа Кассиана (Безобразова) - Содержание

Евангелие от Матфея
Евангелие от Марка
Евангелие от Луки
Евангелие от Иоанна
Деяния Апостолов
Послание к римлянам
Первое послание к коринфянам
Второе послание к коринфянам
Послание к галатам
Послание к ефесянам
Послание к филиппийцам
Послание к колоссянам
Первое послание к фессалоникийцам
Второе послание к фессалоникийцам
Первое послание к Тимофею
Второе послание к Тимофею
Послание к Титу
Послание к Филимону
Посление к евреям
Послание Иакова
Первое послание Петра
Второе послание Петра
Первое послание Иоанна
Второе послание Иоанна
Третье послание Иоанна
Послание Иуды
Откровение Иоанна

Новый Завет - в переводе с греческого языка под ред. епископа Кассиана (Безобразова) - Предисловие

Перевод Нового Завета начат в 1953 году при поддержке Британского и Иностранного Библейского Общества группой переводчиков под руководством известнго русского библеиста еп. Кассиана (Безобразова). В нее также входили протоиерей Николай Куломзин, баптистский пастор А. Васильев и их ученики. Писатель Борис Зайцев принимал участие в литературной редакции текста.
Первоначально в Комиссии по переводу Нового Завета на русский язык при Свято-Сергиевском Богословском институте в Париже, которую епископ Кассиан возглавлял с 1951 по 1964 г., предполагалось только пересмотреть Синодальный перевод. Однако со временем члены Комиссии пришли к выводу о необходимости новой русской версии новозаветной части Библии.
В Кассиановском варианте Нового Завета были учтены достижения библейской текстологии, связь новозаветного койне с еврейским и арамейским языками, а также некоторые изменения, произошедшие в русском языке со времени первой публикации Синодального перевода. Новый перевод был полностью издан Британским и Иностранным Библейским Обществом в 1970 году.
Кассиановская версия стала первым в XX столетии полным русским переводом Нового Завета, выполненным в соответствии с нормами современной науки о переводе Священного Писания. Перевод основан на 20-м издании греческого текста, подготовленном Эберхардом Нестле и Эрвином Нестле. До недавнего времени это была единственная русская версия, сделанная не по византийскому тексту, а по научной реконструкции.

Новый Завет - Перевод еп. Кассиана (Безобразова)Новый Завет - Перевод еп. Кассиана (Безобразова)

Самара: Благая весть, 2023. — 544 с.
ISBN: 978-5-7454-1784-9
Перевод еп. Кассиана был осуществлен в 1953 году в Свято-Сергиевском Богословском институте в Париже и стал первым русским переводом Нового Завета, выполненном в соответствии с нормами современной науки о переводе Священного Писания.
Издано с разрешения Российского Библейского Общества
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ
Книга о рождении Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова.
2 Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его; 3 Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил Арама; 4 Арам родил Ами- надава; Аминадав родил Наасона; Наасон родил Салмона; 5 Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея; 6 Иессей родил Давида царя;
Давид родил Соломона от бывшей за Урией; 7 Соломон родил Ровоама; Ровоам родил Авию; Авия родил Асу; 8 Аса родил Иосафата; Иосафат родил Иорама; Иорам родил Озию; 9 Озия родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза; Ахаз родил Езекию; 10 Езекия родил Манассию; Манас- сия родил Амона; Амон родил Иосию; 11 Иосия родил Иехонию и братьев его, во время переселения в Вавилон.
12 По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафиила; Салафиил родил Зоровавеля; 13 Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил Елиакима; Елиаким родил Азора; 14 Азор родил Садока; Садок родил Ахима; Ахим родил Елиуда; 15 Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил Матфана; Матфан родил Иакова; 16 Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос.
17 Итак, всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов.
18 Рождение же Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде чем сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого. 19 Иосиф же, муж Ее, будучи праведен и не желая Ее обесславить, решил тайно отпустить Ее. 20 Но когда он помыслил это, — вот, ангел Господень явился ему в сновидении и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Мариам, жену твою, ибо рожденное в Ней — от Духа Святого. 21 И родит Она Сына, и наречешь имя Ему: Иисус, ибо Он спасет народ Свой от грехов их. 22 А это всё произошло, чтобы исполнилось сказанное Господом чрез пророка:
23 Вот, Дева зачнет во чреве и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил, что в переводе значит: с нами Бог. 24 Пробудившись от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. 25 И не знал Ее, доколе не родила Она Сына, и он нарек имя Ему: Иисус.
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Rating 4.3 / 5
Added 21.11.2023
Author esxatos
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4.3/5 (12)

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