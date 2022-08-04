Снодграсс - Притчи Иисуса - модуль BibleQuote

Это очень полезная и вдохновляющая книга, написанная для пасторов, ученых, студентов и вообще для всех, кто изучает Библию профессионально или для личного ознакомления с учением Иисуса. В ней содержатся прекрасно организованная и очень ценная информация по истории изучения притч, а также по их ветхозаветному, еврейскому и греко-римскому контексту, что позволяет читателю проникнуть в самую сущность учения Иисуса Христа.

Эта книга появилась на свет из самых что ни на есть эгоистических соображений. Именно такое пособие мне необходимо, когда я проповедую или учу по притчам Иисуса, и я надеюсь, что собранный здесь материал окажется полезным не только мне. Это не книга библейских чтений для размышления на каждый день, и за один присест ее читать не следует. Это пособие в подспорье тем, кто изучает притчи Иисуса.