Снодграсс - Притчи Иисуса - модуль BibleQuote
Это очень полезная и вдохновляющая книга, написанная для пасторов, ученых, студентов и вообще для всех, кто изучает Библию профессионально или для личного ознакомления с учением Иисуса. В ней содержатся прекрасно организованная и очень ценная информация по истории изучения притч, а также по их ветхозаветному, еврейскому и греко-римскому контексту, что позволяет читателю проникнуть в самую сущность учения Иисуса Христа.
Эта книга появилась на свет из самых что ни на есть эгоистических соображений. Именно такое пособие мне необходимо, когда я проповедую или учу по притчам Иисуса, и я надеюсь, что собранный здесь материал окажется полезным не только мне. Это не книга библейских чтений для размышления на каждый день, и за один присест ее читать не следует. Это пособие в подспорье тем, кто изучает притчи Иисуса.
Неужели притчи настолько сложны, что для их изучения требуется такое объемистое пособие? Я ничуть не сомневаюсь, что среднему читателю они вполне доступны без инструкций и дополнительной помощи, ведь, в конце концов, это не головоломки. Некоторые из них понять действительно нелегко, например, притчу о неверном управителе, но большинство вполне прозрачны и убедительны, иначе они не пользовались бы такой популярностью и любовью. В то же самое время они были рассказаны в очень непростом контексте, на который проливают свет многочисленные параллельные тексты, и предполагают знакомство с древней культурой. Они затрагивают самые разные темы, включая, помимо всего прочего, древнюю сельскохозяйственную практику, свадебные обычаи, отношения господ и рабов, а также иудаизм и его историю. Их продолжают исследовать с самых разных точек зрения, и любому, кто хочет разобраться в контексте первого столетия и узнать бытующие среди ученых мнения, необходимо вот такое пособие. Каждый, кто собирается проповедовать или учить по притчам, должен хорошо знать тот мир, где притчи прозвучали впервые, понимать замысел их рассказчика и знать, как эти притчи трактуются в современной научной литературе. Я попытался передать всю сложность вопросов, изучаемых исследователями Нового Завета, потому что считаю, что чем больше у читателя информации, тем лучше; кроме того, все это становится дополнительным стимулом для нашего собственного изучения и размышления. Я прекрасно понимаю, как легко представить в ложном свете того или иного автора и его идеи, и если это невольно произошло, заранее прошу прощения.
Клайн Снодграсс - Притчи Иисуса - Модуль BibleQuote7
Полный путеводитель по притчам Иисуса Христа
Перевод с английского
Санкт-Петербург.
Издательство «Мирт». 2014
Klyne Snodgrass
Originally published in the USA under the title
STORIES WITH INTENT
A Comprehensive Guide to the Parables of Jesus
2008 Klyne Snodgrass
Клайн Снодграсс - Притчи Иисуса - Модуль BibleQuote7 - Версии модуля
- 11/02/2019 - версия модуля, доработанная и адаптированная для BibleQuote7
- 12/02/2019 - версия модуля, доработанная и адаптированная для BibleQuote7 - добавлено полнофункциональное оглавление
- 06/06/2019 - версия модуля, доработанная и адаптированная для BibleQuote7.2
- 04/08/2022 - новая версия модуля, читайте описание:
Комментарии на притчи Христа распределены в модуле согласно расположению притчей в главах Евангелий.
Чтобы найти комментарий к нужной притче, необходимо открыть в программе ту главу в Евангелии, где расположена данная притча.
Модуль необходимо поместить в папку Commentaries программы BibleQuote.
Этот модуль работает не как обычная книга, а именно как комментарий.
Для вашего блага, с уважением sergey05
НОВАЯ ВЕРСИЯ СЕГОДНЯ.
12/02/2019 - версия модуля, доработанная и адаптированная для BibleQuote7 - добавлено полнофункциональное оглавление
11/02/2019 - версия модуля, доработанная и адаптированная для BibleQuote7