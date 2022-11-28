Ветхий Завет на страницах Нового - модуль BibleQuote

Это, действительно, новый, невиданный до сих пор, вид комментария. Вниманию читателя предлагается последовательное толкование использования цитат и ссылок из Ветхого Завета автором каждой новозаветной книги.

Настоящий комментарий станет незаменимым справочным пособием для любого человека, серьезно изучающего Святое Писание.

Ричард Бокэм, преподаватель Нового Завета, университет Ст. Эндрюз

Модуль BibleQuote - Ветхий Завет на страницах Нового

под редакцией Г. К. Била и Д. А. Карсона

История модуля Цитата из Библии BibleQuote - Ветхий Завет на страницах Нового 08/12/2012 Первая редакция модуля, вошли 1-2 тома книги:

Крейг Бломберг. Евангелие от Матфея

Рикк Уотс. Евангелие от Марка

Дэвид Пао и Экхард Шнабель. Евангелие от Луки

Андреас Кестенбергер. Евангелие от Иоанна

Огромная благодарность DikBSD за титанический труд по сканированию и распознанию текстов!

08/03/2013 в модуль добавлен 3-й том, благодарность kachura за работу

Введение Г. К. Бил и Д. А. Карсон

Деяния святых Апостолов Говард Маршал

Послание Иакова Д. А. Карсон

Первое послание Петра Д. А. Карсон

Второе послание Петра Д. А. Карсон

1 — 3 Иоанна Д. А. Карсон

Послание Иуды Д. А. Карсон

Послание к Евреям Джордж X. Гатри

Откровение Иоанна Богослова Г. К. Бил и Шон М. Макдонах

02/01/2021 новая редакция модуля для BQ7 со всеми 4-мя томами, благодарность kachura за работу

Ветхий Завет на страницах Нового - Том 4 - Послания апостола Павла