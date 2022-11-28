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Sergey05

Ветхий Завет на страницах Нового - модуль BibleQuote

Ветхий Завет на страницах Нового
Категория BIBLEQUTE MODULES, Commentaries mod, Biblical Studies mod
Это, действительно, новый, невиданный до сих пор, вид комментария. Вниманию читателя предлагается последовательное толкование использования цитат и ссылок из Ветхого Завета автором каждой новозаветной книги.
Настоящий комментарий станет незаменимым справочным пособием для любого человека, серьезно изучающего Святое Писание.
Ричард Бокэм, преподаватель Нового Завета, университет Ст. Эндрюз

Модуль BibleQuote - Ветхий Завет на страницах Нового

под редакцией Г. К. Била и Д. А. Карсона

История модуля Цитата из Библии BibleQuote - Ветхий Завет на страницах Нового

08/12/2012 Первая редакция модуля, вошли 1-2 тома книги:
Крейг Бломберг. Евангелие от Матфея
Рикк Уотс. Евангелие от Марка
Дэвид Пао и Экхард Шнабель. Евангелие от Луки
Андреас Кестенбергер. Евангелие от Иоанна
Огромная благодарность DikBSD за титанический труд по сканированию и распознанию текстов!
08/03/2013 в модуль добавлен 3-й том, благодарность kachura за работу
Введение Г. К. Бил и Д. А. Карсон
Деяния святых Апостолов Говард Маршал
Послание Иакова Д. А. Карсон
Первое послание Петра Д. А. Карсон
Второе послание Петра Д. А. Карсон
1 — 3 Иоанна Д. А. Карсон
Послание Иуды Д. А. Карсон
Послание к Евреям Джордж X. Гатри
Откровение Иоанна Богослова Г. К. Бил и Шон М. Макдонах
02/01/2021 новая редакция модуля для BQ7 со всеми 4-мя томами, благодарность kachura за работу
Ветхий Завет на страницах Нового - Том 4 - Послания апостола Павла
  • Первое послание к Коринфянам Рой Сиампа и Брайан Рознер
  • Второе послание к Коринфянам Питер Балла
  • Послание к Галатам Мойзес Сильва
  • Послание к Ефесянам Франк Тильман
  • Послание к Филиппийцам Мойзес Сильва
  • Послание к Колоссянам Г. К. Бил
  • Первое и Второе послания к Фессалоникийцам Джефри Уэйма
  • Первое и Второе послания к Тимофею. Послание к Титу Филип Тоунер
  • Послание к Филимону
Просмотров 5 587
Рейтинг 4.7 / 5
Добавлено 28.11.2022
Rate this publication:
4.7/5 (38)

Comments (14 comments)

E
eroxin 5 years ago

Спасибо большое!
S
Sergey05 5 years ago

02/01/2021 в модуль добавлен 4-й том, благодарность kachura за работу
M
mcpavlick 9 years ago

Спасибо большое!

 
Z
ziv777 10 years ago

не могу скачать,, нету ссылки?
E
esxatos 10 years ago

http://esxatos.com/pravila-kluba-eshatos-biblia-bibleistika
S
Slanchenkona 11 years ago
как скачать??
V
volodyanikolaev 13 years ago
Спасибо!!!
P
pas-tor 13 years ago
нет ссылки для скачивания :( 
I
iskorostensky 11 years ago
Ссылки нет, потому что это не для всех, для членов клуба.
V
Vixter1 13 years ago
Огромное спс Благословений Вам от Господа
G
ggalburg 13 years ago
Огромная благодарность!
P
pikalov 13 years ago
Сердечно благодарю!!!
T
Tov 13 years ago
Присоединяюсь к огромной благодарности DikBSD-у! Труд действительно не малый.Модуль, кстати, сделан замечательно! Для андроида еще не встречал модули в таком хорошем исполнении. Твердая пятерка! 
V
viktor_bn 5 years ago
В разве приложение BibleQuote есть на андроид?

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