Как возникла Библия - История - вопросы - модуль BibleQuote

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БИБЛИЯ - ПОТРЯСАЮЩАЯ КНИГА

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КТО НАМ ДАЛ ВЕТХИЙ ЗАВЕТ?

КТО ДАЛ НАМ НОВЫЙ ЗАВЕТ

КАНОНИЧЕСКИЕ КНИГИ И АПОКРИФЫ

ЧТО ТАКОЕ ИНСПИРАЦИЯ?

БИБЛЕЙСКАЯ КРИТИКА: ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

БИБЛЕЙСКАЯ КРИТИКА: НОВЫЙ ЗАВЕТ

СОДЕРЖАНИЕ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

СОДЕРЖАНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА

Что такое библейская критика?



Проще говоря, библейская критика - это наука, занимающаяся вопросами происхождения текста Библии и его сегодняшним состоянием. И здесь мы должны различить два понятия: (1) "критика низкого уровня", или просто "критика текста", занимающаяся проблемой восстановления первоначального текста Библии - действительно полезная отрасль науки (об этом мы многократно свидетельствовали в гл. 3 и 4). (2) "Критика высокого уровня", более коротко (в узком смысле слова) называемая "библейской критикой", занимается анализом содержания текстов, сущности, формы и тем различных книг Библии. При этом она учитывает данные об условиях жизни авторов книг Библии и тех людей, к которым они обращены.

Темы, которые изучает эта библейская критика, охватывают вопросы достоверности, подлинности, целостности и литературной формы различных писаний, вместе образующих Библию. Это уже само по себе может породить определенную уверенность в том, что вынесение собственных суждений о Слове Божьем и сомнения в инспирации Писаний могут привести лишь к заблуждениям. История действительно часто подтверждала это.



Сколько времени существует Библия, существует и критика содержания и канона ее книг - вспомним лишь об ограничениях списка канонических книг, введенными саддукеями и самарянами, позже и Марконием (см. гл. 5). Юлиан Отступник разработал в 4-м веке собственную, эволюционистскую версию происхождения учения Иисуса Христа. Когда спор вокруг канона, наконец, утих, список богодухновенных книг был установлен раз и навсегда, дискуссии с новой силой вспыхнули по вопросу о том, что в каноне было значительным, а что - второстепенным. Теперь речь шла не об объеме, а об (историческом и догматическом) авторитете канона.



В этом коротком описании мы, к сожалению, смогли лишь коротко остановиться на истории критики Ветхого Завета. Начало эпохи современной литературной критики мы видим уже у Карлштадта (1520), который, в частности, отрицал авторство Моисея в Пятикнижии. А. Мазиус (1574) впервые заявил, что Библия является сборником различных религиозных произведений и что она нуждается в ревизии. Наряду с ним и другими римскими авторами мы видим представителей гуманистической линии (возглавляемых Гуго де Гроотом), интересовавшихся преимущественно историческим контекстом Библии и искавшими в ней параллели с языческими культурами и религиями (также Дж. Лайтфут и Дж. Дж. Уэтстэйн). Эта линия была продолжена английскими деистами и другими исследователями, отвергавшими инспирацию Библии как Слова Божьего (Г. Гоббс, И. де ла Пейрер, Б. де Спиноза, Р. Симон; 2-я половина 17-го века). И все это время одним из центральных пунктов критики было авторство Моисея в Пятикнижии.



Эта критика вылилась в начале 18-го века во взгляд на Пятикнижие с точки зрения "теории различных источников". Первым попытался найти в каноне различные источники информации (т.е. различные писания, из которых лишь много позже были составлены отдельные книги Библии) Г. Б. Виттер (1711), утверждавший, что обнаружил в Бытии, гл. 1-3, два различных источника, о чем должно было свидетельствовать двоякое написание имени Бога. Дж. Эстрак сумел обнаружить в Бытии целых три источника информации, которые, по его утверждению, были объединены Моисеем и позже полностью растворились в результате обработок писаний, приведших к созданию нашей сегодняшней книги Бытия.

Он так же, как и Виттер, указывал в качестве основного аргумента на различные написания имени Бога в книге Бытие. Это открытие стало основой теории различных источников, получившей новое развитие благодаря стараниям И. Г. Эйхгорна (1780-83). Он же впервые использовал термин "критика высокого уровня" и по праву называется "отцом ветхозаветной критики". Он разделил книгу Бытие на два источника: "ягвистский" (Я), использовавший имя Бога Ягве, и "элохистский" (Э), использовавший имя Бога Элохим. Он также ввел некоторые новые понятия, такие, как "параллельные истории" и "дубликаты" (напр., две истории о потопе).