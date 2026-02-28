Современная библеистика - Золотая серия ББИ

"Введение в Новый Завет" Рэймонда Брауна, одного из крупнейших библеистов современности, представляет собой классическое учебное пособие.

В этом фундаментальном труде автор не только подробно анализирует все новозаветные книги, но и приглашает читателя поразмыслить над проблемами, которые ставит каждая из этих книг, - о Боге, Христе, новозаветных персонажах, церкви и т. д.

Каждая глава содержит обширную библиографию. Книга адресована как студентам богословских учебных заведений, так и тем, кто изучает Новый Завет на курсах, в кружках разного уровня и самостоятельно.

Рэймонд Э. Браун - Введение в Новый Завет - 2 тома

Рэймонд Э. Браун (1928-1998) - выдающийся библеист ХХ века.

Мировую известность ему принесли такие фундаментальные труды, как трехтомный комментарий на Евангелие и Послание Иоанна, "Рождение Мессии: комментарий к повествованию о Детстве у Матфея и Луки", "Смерть Мессии: комментарий к повествованию о Страстях в Четырех Евангелиях", "Введение в новозаветную христологию", "Введение в Новый Завет".

Выдающийся библеист Брюс Мецгер сказал об этой книге: «Если бы разрешили иметь только одну книгу по Новому Завету, я бы выбрал эту».

Рэймонд Браун - Введение в Новый Завет - Том 1 Евангелия, Деяния апостолов и Послания Иоанна

Пер. с англ. (Серия «Современная библеистика»)

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. - 450 с.

ISBN 5-89647-123-8

Рэймонд Браун - Введение в Новый Завет - Том 1 Евангелия, Деяния апостолов и Послания Иоанна - Содержание

ЧАСТЬ I ВВОДНЫЙ МАТЕРИАЛ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ НОВОГО ЗАВЕТА

Глава 1. Характер и происхождение Нового Завета

Глава 2. Как читать Новый Завет

Глава 3. Текст Нового Завета

Глава 4. Социальный и политический мир новозаветных времен

Глава 5. Религиозный и философский мир новозаветных времен

ЧАСТЬ II ЕВАНГЕЛИЯ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ КНИГИ

Глава 6. Общие особенности Евангелий и синоптическая проблема

Глава 7. Евангелие от Марка

Глава 8. Евангелие от Матфея

Глава 9. Евангелие от ЛукиГлава 10. Деяния Апостолов

Глава 11. Евангелие от Иоанна

Глава 12. Первое послание (письмо) Иоанна

Глава 13. Второе письмо Иоанна

Глава 14. Третье письмо Иоанна

Рэймонд Браун - Введение в Новый Завет - Том 1 - Глава 3 - Текст Нового Завета

В наши дни люди обычно читают Новый Завет не в греческом оригинале, а в современных переводах. Вопрос о том, где найти оригинал, довольно сложен, поэтому я изложу здесь лишь базовые сведения, которые могут быть полезны неспециалисту.

(А) Рукописные[1] свидетели текста

До нас дошло около 3000 полных и фрагментарных рукописей НЗ на греческом языке (II‑XVII веков), а также более 2200 лекционариев (VII века и позднее) с новозаветными отрывками (перикопами), предназначенными для литургических чтений. Эти свидетели новозаветного текста в мириаде случаев не согласуются между собой (хотя существенными представляются сравнительно немногие из этих разночтений)[2]. Автографы (первоначальные рукописи новозаветных книг) не сохранились, а в ходе переписывания вкрались ошибки. Более того, не все разночтения объясняются ошибками переписчиков[3]: подчас в текст вносились сознательные изменения. Временами у переписчиков возникало желание улучшить греческий язык, модернизировать орфографию, ввести поясняющие фразы, гармонизировать Евангелия и даже опустить сомнительные (с их точки зрения) места. Казалось бы, лучший ориентир — самые древние копии греческого НЗ. Однако это не всегда так. Например, рукопись VI века может быть единственной сохранившейся копией гораздо более раннего и близкого к оригиналу варианта, и соответственно более ценным свидетельством, чем сохранившийся манускрипт II или IV века.

Текстуальные семьи. Ученые объединяют в группы («семьи») рукописи, которые содержат сходные чтения и особенности[4], но ни одна из этих групп не может претендовать на незамутненное происхождение от оригиналов. Рассмотрим кратко наиболее признанные семьи.

Александрийская семья. К концу II века в Александрии расцвела христианская мысль. Христианские переписчики последующих столетий были тонкими знатоками греческого языка. Отсюда иногда возникает проблема: не являются ли некоторые правдоподобные чтения (в целом отличающие эту семью) оригинальными, или это просто улучшения текста переписчиком? Александрийская группа отличается более короткими чтениями.

Западная семья. Эта группа названа по западному ареалу (Северная Африка, Италия, Галлия) распространения некоторых греческих рукописей, входящих в нее. Однако к ней можно отнести и греческие рукописи, связанные с Египтом и сироязычными церквами Востока. Текстуальные варианты этой группы (часто парафрастические) длиннее, чем скупые и лаконичные александрийские чтения. Это наводит на мысль об интерполяциях. Однако у Луки в ряде важных случаев западный текст пропускает материалы, которые присутствуют в александрийском тексте: так называемые «не–интерполяции» (например, евхаристические слова в Лк 22:196–20). Текст Деяний Апостолов почти на 1/10 длиннее, чем в александрийской традиции.

Кесарийская семья. В III‑IV веках Кесария Приморская была самым важным христианским центром в Палестине и имела крупную библиотеку, в которой занимались ученые. Базовый текст этой группы (начало III века), вероятно, попал сюда из Египта. Впоследствии он распространился в Иерусалиме, а затем, через армянских миссионеров, — в Грузии. Данная традиция текста стоит между александрийской и западной.

Византийская семья (или койне)[5]. Такой текст, который объединял в себе несколько вариантов, сглаживал трудные места и гармонизировал различия, использовался в литургии византийской церкви (и стал почти нормативным начиная с VI века). Большинство ученых считают его довольно поздним и вторичным развитием текста. Все же отдельные его чтения — древние и восходят к Антиохийской церкви (около 300 года). Один из образцов этой традиции — Textus Receptus (см. ниже), который лежит в основе НЗ в «Библии короля Якова».

Текстуальные свидетельства. Чтобы дать представление о разнообразии древних свидетелей новозаветного текста, кратко рассмотрим некоторые из них. (Фотографии большинства из них приведены в Metzger, Manuscripts.) Ученые различают следующие три типа греческих рукописей.

(1) Папирусы (сокращенно Р)[6]. До сего дня в Египте продолжают находить очень древние новозаветные фрагменты и книги греческого НЗ на папирусе. С 1890 года обнаружено около сотни таких текстов, относящихся к II‑VIII векам. (Датировка рукописей осуществляется палеографическим методом, то есть на основании стиля письма.) Среди наиболее древних новозаветных папирусов:

• Р52 (папирус Райленда 457). Кусочек папируса величиной меньше каталожной карточки, на котором записана часть Ин 18:31–34. Его датировка (около 135 года н. э.) опровергает теории о более позднем происхождении Евангелия от Иоанна.

• Р46 (папирус II Честера Битти). Состоит из 86 страниц кодекса (около 200 года н. э. или ранее), которые содержат Павловы послания, включая Евр (идет вторым по счету, после Рим — в порядке убывания длины); Пастырские послания отсутствуют. Эту рукопись ученые относят к кесарийской семье.

• Р66 (папирус II Бодмера). Относится примерно к 200 году. Содержит значительную часть Евангелия от Иоанна; в текст внесено большое число исправлений. Принадлежит к александрийской семье и близок к тексту Синайского кодекса (см. ниже).

• Р75 (папирусы XIV‑XV Бодмера). Относятся примерно к 225 году. Содержат Лк 2:18–18:18 и Лк 22:4–Ин 15:8. Принадлежат к александрийской семье и близки к тексту Ватиканского кодекса (см. ниже).

(2) Унциальные кодексы. Эти книги, состоящие из страниц, написанных на пергамене унциалами, особенно широко употреблялись в III‑IX века. В начале IV века император Константин провозгласил политику терпимости к христианству, что сделало возможным существование центров образования и монастырей, где переписывались и хранились многие кодексы. Часто такие кодексы содержали полную Библию на греческом языке, а иногда и некоторые неканонические раннехристианские тексты. Известно около 300 унциальных кодексов. Из них наиболее важны следующие.

• В (Ватиканский кодекс): середина IV века. Утеряны заключительные страницы кодекса, содержащие последнюю часть НЗ. Сохранившийся текст НЗ относится к александрийскому типу. По мнению большинства текстологов, именно Ватиканский кодекс — лучший свидетель новозаветного оригинала.

• S или К (Синайский кодекс): середина IV века. Содержит полный текст НЗ, а также Послание Варнавы и «Пастырь» Ерма. Следует александрийской традиции в Евангелиях и Деяниях Апостолов, хотя в других книгах содержит западные чтения.

• А (Александрийский кодекс): начало V века. Некогда включал весь НЗ, а также 1 и 2 Послание Климента и Псалмы Соломона. К сожалению, ряд страниц утерян. В Евангелиях текст содержит византийский текст, а в остальном НЗ — александрийский.

• D (Кодекс Безы): V век. Содержит текст Мф, Ин, Лк, Мк, 3 Ин и Деян на греческом и латинском (греческий — на левых страницах, латинский — на правых). Это главный представитель западной семьи.

(3) Минускулы. Примерно с IX века унциальное письмо начинает вытесняться минускульным. До нас дошло около 2900 минускульных рукописей НЗ. Среди них можно выделить, в частности, две «семьи» (названные по именам ученых К. Лейка и У. Феррара), которые отражают кесарийскую текстуальную традицию.

Информацию об истории новозаветного текста дают не только эти рукописи, но и древние переводы НЗ: по ним можно узнать, с каким греческим текстом работали переводчики. Около 200 года появились переводы на латинский и сирийский языки. Их называют «старолатинским» и «старосирийским», чтобы отличать соответственно от более поздней Вульгаты (IV век; латинский перевод святого Иеронима, ставший стандартной Библией Западной церкви) и Пешитты (IV‑V века; сирийский перевод, ставший стандартной Библией Сирийской церкви). Текстологи обычно относят старолатинский и старосирийский переводы к западной текстуальной традиции. Библейские комментарии раннехристианских авторов также дают информацию о греческом тексте (или переводе), которым располагали эти авторы.

Рэймонд Браун - Введение в Новый Завет - Том 2 Послания, Откровение

Пер. с англ. (Серия «Современная библеистика»)

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. - 571 с.

ISBN 5-89647-185-8

Рэймонд Браун - Введение в Новый Завет - Том 2 Послания, Откровение - Содержание

ЧАСТЬ III ПАВЛОВЫ ПОСЛАНИЯ

Глава 15. Классификация и формат новозаветных писем (посланий)

Глава 16. Жизнь и мировоззрение Павла: общие вопросы

Глава 17. Личность Павла

Глава 18. Первое письмо к Фессалоникийцам

Глава 19. Письмо к Галатам

Глава 20. Письмо к Филиппийцам

Глава 21. Письмо к Филимону

Глава 22. Первое письмо к Коринфянам

Глава 23. Второе письмо к Коринфянам

Глава 24. Письмо к Римлянам

Глава 25. Псевдонимия и Девтеропаулинистские писания

Глава 26. Второе письмо к Фессалоникийцам

Глава 27. Письмо к Колоссянам

Глава 28. Послание (письмо) к Ефесянам

Глава 29. Пастырские письма: Письмо к Титу

Глава 30. Пастырские письма: Первое письмо к Тимофею

Глава 31. Пастырские письма: Второе письмо к Тимофею

ЧАСТЬ IV ДРУГИЕ НОВОЗАВЕТНЫЕ ПИСАНИЯ

Глава 32. Письмо (послание) к Евреям

Глава 33. Первое письмо Петра

Глава 34. Послание (письмо) Иакова

Глава 35. Письмо (послание) Иуды

Глава 36. Второе послание (письмо) Петра

Глава 37. Откровение (Апокалипсис)

ЧАСТЬ V ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I. Исторический Иисус

Приложение II. Иудейские и христианские сочинения, имеющие отношение к Новому Завету

