Книга Деяний апостольских, которой посвящен настоящий учебник, является продолжением Евангелия. Книга эта имеет важнейшее значение для понимания того, как первохристианская Церковь делала свои первые шаги в иудейском и языческом окружении, как действовал в ней Дух Святой, какими чудесами и знамениями сопровождалась проповедь апостолов.

Между тем, как отмечает святитель Иоанн Златоуст, «многие не знают даже и того, что эта книга существует», не знают «ни самой книги, ни того, кто ее написал и составил». По словам святителя, «эта книга может принести нам пользы не меньше самого Евангелия: такого исполнена она любомудрия, такой чистоты догматов и такого обилия чудес, в особенности совершенных Духом Святым. Не будем же оставлять ее без внимания, но станем тщательно исследовать. Здесь можно видеть исполнение на деле тех пророчеств, какие Христос возвещает в Евангелиях, истину, сияющую в самых событиях, и большую в учениках перемену к лучшему, произведенную в них Духом Святым».

Книга Деяний содержит ценнейшие сведения о жизни первохристианской общины, о проповеди и чудесах двух первоверховных апостолов — Петра и Павла. Из этой книги, говорит Златоуст, «увидишь и то, как сами апостолы, словно на крыльях, обходили землю и море, как они, боязливые и немудрые, вдруг сделались иными людьми, стали презирать богатство, сделались нечувствительны к славе, недоступны ни гневу, ни вожделению, и оказались решительно выше всего; [увидишь], что они имели великое единомыслие, и что между ними никогда уже не было, как прежде, ни зависти, ни спора о первенстве, а, напротив, в них водворилась всякая совершенная добродетель, и в особенности начала сиять любовь».

В настоящем учебнике текст Книги Деяний сопровождается комментарием, позволяющим не только лучше понять содержание текста, но и воссоздать историческую обстановку, в которой протекала апостольская проповедь. Для этого привлечен дополнительный материал, включая сочинения древних историков, труды Отцов Церкви, современную научную литературу.

Алфеев - Митрополит Волоколамский Иларион - Новый Завет. Деяния святых апостолов: учебник бакалавра теологии

М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2021. — 464 с.

ISBN 978-5-6044873-1-0

Алфеев - Митрополит Волоколамский Иларион - Новый Завет. Деяния святых апостолов: учебник бакалавра теологии - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1. АВТОР И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НАПИСАНИЯ

1.1. Автор

1.2. Дата

1.3. Адресаты и цель написания

1.4. Канонический статус

1.5. Язык и стиль

1.6. Текст

ГЛАВА 2. ОТ ВОЗНЕСЕНИЯ ДО ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

2.1. Община учеников после вознесения

2.2. Пятидесятница

ГЛАВА 3. ИСЦЕЛЕНИЕ ХРОМОГО

3.1. Чудеса апостолов

3.2. Первое чудо апостолов

3.3. Речь Петра после исцеления

ГЛАВА 4. НАЧАЛО ГОНЕНИЙ НА ЦЕРКОВЬ. АРЕСТ ПЕТРА И ИОАННА

ГЛАВА 5. ЖИЗНЬ ПЕРВОХРИСТИАНСКОЙ ОБЩИНЫ

5.1. Устройство общины

5.2. Анания и Сапфира

ГЛАВА 6. ЧУДЕСА АПОСТОЛОВ И ИХ АРЕСТ

6.1. Чудеса апостолов

6.2. Арест апостолов

ГЛАВА 7. ПЕРВОМУЧЕНИК СТЕФАН И НАЧАЛО ГОНЕНИЙ

7.1. Избрание семи

7.2. Речь Стефана и его мученичество

7.3. Гонения после убийства Стефана. Проповедь Филиппа

ГЛАВА 8. МИССИОНЕРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА

8.1. Миссия среди самарян

8.2. Апостол Петр и Симон-волхв

8.3. Петр в Лидде и Иоппии

8.4. Петр в Кесарии

8.5. Возвращение в Иерусалим

ГЛАВА 9. ОБРАЩЕНИЕ САВЛА

9.1. На пути в Дамаск

9.2. Крещение

9.3. Павел в Дамаске

9.4. Павел и Иерусалимская община

9.5. Павел в Тарсе

ГЛАВА 10. ГОНЕНИЕ ИРОДА АГРИППЫ

ГЛАВА 11. ПЕРВОЕ МИССИОНЕРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА

11.1. Павел в Антиохии

11.2. Путешествие в Иерусалим

11.3. Начало Первого миссионерского путешествия

11.4. Кипр

11.5. Антиохия Писидийская

11.6. Икония

11.7. Листра

11.8. Обратный путь

ГЛАВА 12. АПОСТОЛЬСКИЙ СОБОР В ИЕРУСАЛИМЕ

ГЛАВА 13. ВТОРОЕ МИССИОНЕРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА: ВЫБОР СПУТНИКОВ И НАЧАЛО ПУТИ

13.1. Выбор спутников

13.2. Фригия, Галатия, Троада

13.3. Появление Луки в повествовании

13.4. Павел в Македонии

ГЛАВА 14. ВТОРОЕ МИССОНЕРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА: АФИНЫ И КОРИНФ

14.1. Павел в Афинах

14.2. Павел в Коринфе

14.3. Завершение путешествия

ГЛАВА 15. ТРЕТЬЕ МИССИОНЕРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА: ОТ ГАЛАТИИ ДО ЭФЕСА

15.1. Галатия, Фригия и «верхние страны»

15.2. Павел в Эфесе

ГЛАВА 16. ТРЕТЬЕ МИССИОНЕРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА: НА ПУТИ В ИЕРУСАЛИМ

ГЛАВА 17. ПАВЕЛ В ИЕРУСАЛИМЕ

17.1. Вручение пожертвования

17.2. Участие Павла в обряде очищения

17.3. Арест Павла

17.4. Павел в крепости

17.5. Павел избегает бичевания

17.6. Павел в синедрионе

17.7. Христос является Павлу

17.8. Племянник Павла

ГЛАВА 18. ПАВЕЛ В КЕСАРИИ

18.1. Прибытие в Кесарию

18.2. Павел перед Феликсом

18.3. Павел и Фест

18.4. Фест и Агриппа

ГЛАВА 19. ПУТЕШЕСТВИЕ В РИМ

19.1. Плавание и кораблекрушение

19.2. Павел на Мальте

19.3. На пути в Рим

ГЛАВА 20. ПАВЕЛ В РИМЕ. ОКОНЧАНИЕ КНИГИ ДЕЯНИЙ

20.1. Прибытие в Рим

20.2. Встречи с римскими иудеями

20.3. Окончание Книги Деяний

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

УКАЗАТЕЛЬ БИБЛЕЙСКИХ ЦИТАТ