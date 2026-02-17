Браун - Беседы с евангелистом Иоанном

Category ESXATOS BOOKS, Theology, Ethics

Четвертое Евангелие стоит особняком: оно наполнено высокими символами, длинными монологами и глубокой мистикой. Рэймонд Браун приглашает читателя в «интеллектуальное путешествие», раскрывая замысел евангелиста Иоанна.

Центральная тема книги — обретение Жизни через веру в Иисуса как воплощенное Слово (Логос). Браун объясняет, почему Иоанн заменяет привычные притчи «знамениями» и как через эти знамения раскрывается слава Божья. Это не просто комментарий, а духовное руководство, помогающее современному человеку услышать голос евангелиста-созерцателя.

Рэймонд Э. Браун - Беседы с евангелистом Иоанном - Чтобы вы имели жизнь

Серия «Читая Библию»

Приложение к журналу «Мир Библии»

Перевод: Михаил Серебряков

Научный редактор: игумен Иннокентий (Павлов)

Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2002

ISBN 5-89647-058-4

Рэймонд Браун - Беседы с евангелистом Иоанном - Чтобы вы имели жизнь - Содержание

  • Введения

  • День первый Тайна Иисуса: Тот, Кто уже пришел

  • День второй Встреча с Иисусом: понимание и непонимание

  • День третий Встреча: как быть учеником

  • День четвертый Апостолы; основание Церкви;установление таинств

  • День пятый Благодать, проистекающая от бед и скорбей

  • День шестой Любовь братьев и сестер во Христе (община Иоанна)

  • День седьмой Святой Дух, Утешитель

  • Узнать больше

  • Об авторстве Четвертого Евангелия

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books