Браун - Беседы с евангелистом Иоанном
Четвертое Евангелие стоит особняком: оно наполнено высокими символами, длинными монологами и глубокой мистикой. Рэймонд Браун приглашает читателя в «интеллектуальное путешествие», раскрывая замысел евангелиста Иоанна.
Центральная тема книги — обретение Жизни через веру в Иисуса как воплощенное Слово (Логос). Браун объясняет, почему Иоанн заменяет привычные притчи «знамениями» и как через эти знамения раскрывается слава Божья. Это не просто комментарий, а духовное руководство, помогающее современному человеку услышать голос евангелиста-созерцателя.
Рэймонд Э. Браун - Беседы с евангелистом Иоанном - Чтобы вы имели жизнь
Серия «Читая Библию»
Приложение к журналу «Мир Библии»
Перевод: Михаил Серебряков
Научный редактор: игумен Иннокентий (Павлов)
Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2002
ISBN 5-89647-058-4
Рэймонд Браун - Беседы с евангелистом Иоанном - Чтобы вы имели жизнь - Содержание
Введения
День первый Тайна Иисуса: Тот, Кто уже пришел
День второй Встреча с Иисусом: понимание и непонимание
День третий Встреча: как быть учеником
День четвертый Апостолы; основание Церкви;установление таинств
День пятый Благодать, проистекающая от бед и скорбей
День шестой Любовь братьев и сестер во Христе (община Иоанна)
День седьмой Святой Дух, Утешитель
Об авторстве Четвертого Евангелия
