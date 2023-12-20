Гомосексуализм - модуль BibleQuote

Модуль BibleQuote - книги и статьи против пропаганды гомосексуализма

С. Лавли. Розовая свастика - перевод с английского © Эсхатос

- С. Лавли. Адольф Гитлер и большинство приближенных к нему были гомосексуалистами

Л. Махтан. Гитлер и его окружение были гомосексуалистами

Германия накануне "Ночи Длинных Ножей"

И. Светов. А гомо ли сапиенс? Правда о гомосексуалистах

Э. Кортезе. Гомосексуализм в Ветхом Завете

Даниэль-Анж. Гомосексуализм: отличие или отклонение?

М. Бергнер. Приводя жизнь в порядок. Автобиография экс-гея

Исповедь гомосексуалиста

Дж. и Л. Николоси. Предотвращение гомосексуальности. Руководство для родителей. Глава из книги

О мужественности. Из книги Теуна Мареза "Мужское и женское: в поисках мужественности"

Майк Хокинс. Дорога послушания Богу (опыт больного СПИДом)

Лавли - Розовая свастика - Гитлеровская клика педерастов



Как мы будем видеть, почти все новое руководство партии было сексуальными инакомыслящими. Но этот факт поднимает вопрос, который является основополагающим к нашему пониманию нацистов. Кто выбрал этих мужчин как нацистских лидеров? Рем, с образом жизни которого мы теперь весьма знакомы, был для некоторых историков источником власти Гитлера. Как отмечено выше, прежде всего Рем организовал, финансировал и вооружил террористическую клику вооруженных сил партии, выбирая офицерами только гомосексуалистов. И верно, что партия часто встречалась в Bratwurstgloeckl (Fest, 1975:135f), гомосексуальном баре, где Рем держал за собой стол.



Все же, несмотря на важность Рема в партии, сам Адольф Гитлер был центральной фигурой нацизма, и все более и более это он определял судьбу каждого члена партии. Несмотря на другие сведения, Гитлер не был антигомосексуальным. Фактически, как и Рем, Гитлер предпочитал гомосексуальных компаньонов и сотрудников. В дополнение к Рему и Гессу, двум из его самых близких друзей, Гитлер, очевидно, выбирал гомосексуалистов и других сексуальных инакомыслящих, чтобы заполнить ключевые позиции, самые близкие к себе. Хейден сообщает, что фактически Гитлер преднамеренно «окружил себя мужчинами... [гомосексуальных] тенденций» (Heiden, 1935:417).



Ректор пытается дистанцироваться от источников, которые приписывают гомосексуализм ведущим нацистам, но, однако перечисляет их в некоторых деталях:



По сообщениям, лидер Гитлерюгенда, Бальдур фон Ширах был бисексуалом; частный поверенный Гитлера, юридический директор Рейха, министр юстиции, генерал-губернатор Польши, и публичный гей ненавистник Ганс Франк, как говорили, был гомосексуалистом; адъютант Гитлера Вильгельм Брюкнер, как говорили, был бисексуалом;... Вальтера Функа, министра экономики Рейха [и личного финансового советника Гитлера] часто называли «печально известным» гомосексуалистом... или как ревнивый предшественник Функа, Халмар Шахт, высокомерно заявлял, что Функ был «безопасным гомосексуалистом и алкоголиком»... [Заместителю Гитлера в комманде] Герману Герингу нравилось наряжаться в одежду представителя противоположного пола и носить манерную косметику; и так далее и т.д (Rector:57).



Игра, кто уверенно утверждает, что вышеупомянутые мужчины были гомосексуалистами, говорит о других помощниках Гитлера и близких друзьях, которые были известны как гомосексуалисты. Он заявляет, что шофер Гитлера и персональный секретарь, Эмиль Мориц, например, был гомосексуалистом, так же как и порнографический автор, Юлиус СтРейхер, которого Гитлер назначил гайляйтером Нюрнберга. Игра пишет,



Юлиус СтРейхер, печально известный ярый антисемит, был первоначально школьным учителем, но был уволен нюрнбергскими школьными властями после многочисленных обвинений его в педерастии... Его сочинение, Der Stuermer, часто конфисковалось полицией даже в разгар нацистского режима из-за сексуальных ругательств, показанных в рисунках и описаниях в тексте» (Igra:72f).



Среди гомосексуалистов, самых близких к Гитлеру, Хейден перечисляет «Хейнес, Рейнер, Эрнст, фон Хеллдорф, граф Шпрети [и] граф ду Мулин-Эккардт младший» (Heiden, 1935:417).



Свидетельство о гомосексуальных склонностях другого ведущего нациста, Иосифа Геббельса, является довольно слабым, но добавляет способность для понимания сути внутренних работ в группе. У Геббельса, пропагандистского лидера Рейха и близкого помощника фюрера, как сообщают, была партия в 1936, которая выродилась в сильную гомосексуальную оргию. Партия показала «имеющих факел мальчиков в напряженных соответствующих белых бриджах, белых атласных блузках и с напудренными париками в стиле рококо» (Grunberger:70). Грюнбергер пишет, что нацистские жлобы «были столь впечатлены рококо, что они бросились на носящих парик мальчиковов и потянули их в кустарники. … в следующем скандале многие партийные старые борцы и их миловидные жертвы должны были быть спасены от позора» (ibid:70).



Геббельс, возможно, не участвовал в кутеже непосредственно, хотя Klaus Theweleit пишет, что «есть существенный момент в требовании Россбаха, где он оспаривает право на Геббельса как морального арбитра всех людей, «очевидно предполагающий, что его значение – является общепринятой истиной на внутренней виноградной лозе» (Theweleit, Vol 2:327).



Ralf George Reuth, в «Геббельсе» (Harcourt Brace, New York, 1993), сообщает, что Геббельс был обвинен Ремом в педерастии. После того, как гомосексуализм Рема был выставлен в немецкой прессе, Геббельс [давний конкурент] попытался уволить его из партии. «Рем мстил, распространяя взамен слухи об отношениях Геббельса с Магдой Квандт. Он утверждал, что Геббельс интересовался меньше Магдой, чем ее молодым сыном. Так наряду с гомосексуальными излишкествами Рема, люди говорили о «расколотой ноге», «невозможных (и безнравственных) отношениях» (Reuth:138f). (Клуб Геббельса, очевидно, давал начало эпитету). Мы также знаем, что известная фигура в гомосексуальных СА Вольф фон Гельдорф избежал убийства в зачитске Рема, это стало возможным только благодаря вмешательству Геббельса (Reuth:137).



В своих дневниках Геббельс показал враждебность к гомосексуалистам, хотя это не доказывает, что у него не было таких наклонностей. Дневники, в конце концов, вообще написаны для памяти потомкам.



Другим близким партнером Гитлера был Альберт Шпеер. 30 октября 1995 в Newsweek, в книжном обозрении, названном «Третье посвященное лицо Рейха рассматривал книгу об Альберте Шпеере «Его сражение с правдой» Гитты Серены. Статья говорит о «гомоэротичных (не сексуальных) отношениях» между Шпеером и Гитлером, который был обсужден в предыдущей книге немецким психоаналитиком Александром Митшерлихом. Sereny пишет, что «сам Шпеер признал, что Митшерлих «был самым близким к правде». Хотя Sereny утверждает, что эти отношения были несексуальны, она сообщает, что секретарь Шпеера сказал, что Шпеер отдал себя Гитлеру «душой и телом». Sereny также замечает, что Шпеер никогда не говорил Гитлеру, что он был женат из-за своих «романтичных» чувств к Гитлеру. (Sereny:109).



В «Альберт Шпеер: конец мифа» немецкий историк д-р Матхайс Шмидт прокомментировал «эротический» элемент в отношениях Шпеера с Гитлером. В то время как Шпеер реконструировал официальное место жительства Гитлера, Гитлер пригласил его обедать. «За ланчем Шпеер сидел напротив Гитлера. Беседа стала личной, и эти два мужчины «влюбились с первого взгляда» (Schmidt:41f). Кроме этих инсинуаций у нас нет никакого свидетельства фактических гомосексуальных отношений между Гитлером и Шпеер.



Langer пишет в 1940-ых, что «даже сегодня Гитлер получает сексуальное удовольствие из рассмотрения мужских тел и ассоциируется с гомосексуалистами» (Langer:179). Он добавляет, цитируя Штрассера, что личный телохранитель Гитлера был «почти всегда 100%-ым гомосексуалистом» (там же.:179).



Не надо забывать, что самым великим героем Гитлера был Фридрих Великий, известный гомосексуалист (Garde:44). Ясно, что Адольф Гитлер не был антигомосексуальным, по крайней мере, не в его личном образе жизни. Действительно, свидетельство очевидного предпочтения Гитлера гомосексуалистам является настолько подавляющим, что, имея много историков перед собой, мы естественно задаем вопрос, «Действительно ли Гитлер был гомосексуалистом?»

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